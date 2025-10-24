user icon
Verstappen ontkent beweringen van Marko

Verstappen ontkent beweringen van Marko
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 11:22
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft momenteel het momentum in handen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft na de zomerstop drie races gewonnen, en doet weer volop mee in de strijd om de titel. In Mexico klinkt hij strijdbaar en spreekt hij een claim van Helmut Marko tegen.

Verstappen staat door zijn zeges in de sprintrace en de Grand Prix in Austin nog maar 40 WK-punten achter op kampioenschapsleider Oscar Piastri. Voor Verstappen breekt er nu dan ook een cruciale periode aan, en daar focust hij zich volledig op. In Austin stelde Red Bull-adviseur Helmut Marko dat Verstappen tijdens de periode dat ze niet competitief waren zijn interesse in de Formule 1 verloor. Marko stelde dat Verstappen zich toen liever bezighield met GT3-racen.

Wat is de mening van Verstappen?

In Mexico werd Verstappen door de internationale media gevraagd of hij het eens was met deze claim: "Nee, dat ben ik niet. Het is leuker om naar raceweekenden zoals deze te komen dan te weten dat je geen kans hebt om te winnen. Maar ik weet van mezelf dat wanneer ik in de auto zit, ik altijd zal proberen om alles wat ik heb te maximaliseren. En ik geef echt alles. Dus zelfs als ik vecht voor de vierde of zelfs de negende plaats, zal ik altijd proberen om er het beste uit te halen."

Hoe zat het met Verstappens Nürburgring-avontuur?

Verstappen zit op zijn praatstoel, en verwijst naar zijn recente GT3-succes op de Nürburgring: "Ik zal blij of niet blij zijn met bepaalde resultaten en mezelf toestaan om andere dingen te doen. Dit is al lang geleden gepland. Het is dus niet zo dat dit plotseling op de radar is gekomen, want deze dingen moeten ruim van tevoren worden gepland, evenals de voorbereidingen ervan, zodat ik dit jaar in het echte leven kon meedoen."

"Dat was dus de eerste kans. Maar ik heb dit ook offline veel gedaan, en zelfs online tijdens de F1-weekenden. Er is dus eigenlijk niets veranderd in hoe professioneel ik mijn raceweekenden benader."

Reacties (4)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.904

    F1 Pre-Race Drivers Interview | Mexico GP 2025!
    (32,09 minuten, met vanaf minuut 5,20 Lewis Hamilton over het titelgevecht)

    https://youtu.be/IRtnSkYH_uM

    • + 2
    • 24 okt 2025 - 11:35
  • Snork

    Posts: 21.974

    Ouw Marko heeft een beetje zitten zwetsen. Tijd voor zijn middagdutje nu.

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 12:01
    • Larry Perkins

      Posts: 60.904

      Als dat het criterium is om middagdutjes te doen, dan moet Marko heel wat uurtjes bij elkaar slapen.

      En Helmut is lang niet de enige...

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 12:17
    • Snork

      Posts: 21.974

      Ik zwets hier ook een eind heen. Maar geen middagdutjes, hoewel ik dat best wel lekker zou vinden. Ik besteed de dutjes uit aan de bejaarden. En aan Ouw ook.

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 13:01

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
