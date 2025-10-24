Max Verstappen heeft momenteel het momentum in handen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft na de zomerstop drie races gewonnen, en doet weer volop mee in de strijd om de titel. In Mexico klinkt hij strijdbaar en spreekt hij een claim van Helmut Marko tegen.

Verstappen staat door zijn zeges in de sprintrace en de Grand Prix in Austin nog maar 40 WK-punten achter op kampioenschapsleider Oscar Piastri. Voor Verstappen breekt er nu dan ook een cruciale periode aan, en daar focust hij zich volledig op. In Austin stelde Red Bull-adviseur Helmut Marko dat Verstappen tijdens de periode dat ze niet competitief waren zijn interesse in de Formule 1 verloor. Marko stelde dat Verstappen zich toen liever bezighield met GT3-racen.

Wat is de mening van Verstappen?

In Mexico werd Verstappen door de internationale media gevraagd of hij het eens was met deze claim: "Nee, dat ben ik niet. Het is leuker om naar raceweekenden zoals deze te komen dan te weten dat je geen kans hebt om te winnen. Maar ik weet van mezelf dat wanneer ik in de auto zit, ik altijd zal proberen om alles wat ik heb te maximaliseren. En ik geef echt alles. Dus zelfs als ik vecht voor de vierde of zelfs de negende plaats, zal ik altijd proberen om er het beste uit te halen."

Hoe zat het met Verstappens Nürburgring-avontuur?

Verstappen zit op zijn praatstoel, en verwijst naar zijn recente GT3-succes op de Nürburgring: "Ik zal blij of niet blij zijn met bepaalde resultaten en mezelf toestaan om andere dingen te doen. Dit is al lang geleden gepland. Het is dus niet zo dat dit plotseling op de radar is gekomen, want deze dingen moeten ruim van tevoren worden gepland, evenals de voorbereidingen ervan, zodat ik dit jaar in het echte leven kon meedoen."

"Dat was dus de eerste kans. Maar ik heb dit ook offline veel gedaan, en zelfs online tijdens de F1-weekenden. Er is dus eigenlijk niets veranderd in hoe professioneel ik mijn raceweekenden benader."