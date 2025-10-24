Het team van McLaren leek dit seizoen lang af te stevenen op de dubbel. De constructeurstitel is binnen, maar of ze de wereldtitel gaan pakken blijft onzeker. Max Verstappen daagt de papajakleurige bolides uit, en hij maakt weer kans op de wereldtitel. McLaren-CEO Zak Brown is lovend over Verstappen.

Verstappen leek al lang en breed knock-out te zijn geslagen door McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Hij wist echter weer op te staan, en deelt nu zelf acht tellen uit aan zijn concurrenten. Na de zomerstop presteerde Verstappen zeer sterk, en wist hij te winnen in Italië, Azerbeidzjan en Austin. Op het Circuit of the Americas schreef Verstappen niet alleen de Grand Prix op zijn naam, hij won ook de sprintrace. Hij profiteerde van de problemen bij McLaren, en staat nu nog maar 40 WK-punten achter op Piastri.

Veranderingen bij Red Bull

McLaren-CEO Zak Brown blijft vol goede moed. De Amerikaan looft de concurrentie en spreekt zich uit bij De Telegraaf: "De komst van de nieuwe teambaas Laurent Mekies heeft veel losgemaakt. Althans, zo lijkt het als ik het van een afstandje bekijk. Red Bull leek helemaal uit elkaar te vallen, maar er lijkt nu weer vrede te zijn. Dat is voor ons wat minder nieuws, haha!"

Hoe kijkt Brown naar de opmars van Verstappen?

Brown weet dat zijn coureurs Piastri en Norris onder enorme druk staan. Ze lijken het lastig te hebben in het gevecht met de relaxte Verstappen. Hoe kijkt Brown hiernaar? "Ik heb lange tijd gedacht dat Max na dit seizoen naar Mercedes zou gaan, maar dat gaat dus niet gebeuren!"

"Sterker nog, de laatste tijd gaat het helemaal niet meer over de toekomst van Verstappen. Dat zegt ook wel iets over de prestaties van hem en Red Bull en hoe goed hij in zijn vel zit. Max lijkt op dit moment beter dan ooit te zijn. Dus natuurlijk nemen we hem uiterst serieus in de titelstrijd. Het zou heel erg stom zijn om dat niet te doen."