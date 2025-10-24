user icon
icon

Brown vreest voor Verstappen: "Max is beter dan ooit!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brown vreest voor Verstappen: "Max is beter dan ooit!"
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 09:26
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren leek dit seizoen lang af te stevenen op de dubbel. De constructeurstitel is binnen, maar of ze de wereldtitel gaan pakken blijft onzeker. Max Verstappen daagt de papajakleurige bolides uit, en hij maakt weer kans op de wereldtitel. McLaren-CEO Zak Brown is lovend over Verstappen.

Verstappen leek al lang en breed knock-out te zijn geslagen door McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Hij wist echter weer op te staan, en deelt nu zelf acht tellen uit aan zijn concurrenten. Na de zomerstop presteerde Verstappen zeer sterk, en wist hij te winnen in Italië, Azerbeidzjan en Austin. Op het Circuit of the Americas schreef Verstappen niet alleen de Grand Prix op zijn naam, hij won ook de sprintrace. Hij profiteerde van de problemen bij McLaren, en staat nu nog maar 40 WK-punten achter op Piastri.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Veranderingen bij Red Bull

McLaren-CEO Zak Brown blijft vol goede moed. De Amerikaan looft de concurrentie en spreekt zich uit bij De Telegraaf: "De komst van de nieuwe teambaas Laurent Mekies heeft veel losgemaakt. Althans, zo lijkt het als ik het van een afstandje bekijk. Red Bull leek helemaal uit elkaar te vallen, maar er lijkt nu weer vrede te zijn. Dat is voor ons wat minder nieuws, haha!"

Hoe kijkt Brown naar de opmars van Verstappen?

Brown weet dat zijn coureurs Piastri en Norris onder enorme druk staan. Ze lijken het lastig te hebben in het gevecht met de relaxte Verstappen. Hoe kijkt Brown hiernaar? "Ik heb lange tijd gedacht dat Max na dit seizoen naar Mercedes zou gaan, maar dat gaat dus niet gebeuren!"

"Sterker nog, de laatste tijd gaat het helemaal niet meer over de toekomst van Verstappen. Dat zegt ook wel iets over de prestaties van hem en Red Bull en hoe goed hij in zijn vel zit. Max lijkt op dit moment beter dan ooit te zijn. Dus natuurlijk nemen we hem uiterst serieus in de titelstrijd. Het zou heel erg stom zijn om dat niet te doen."

Rimmer

Posts: 12.919

Ik las gisteren ergens in een reactie van iemand (niet hier) dat men bij RBR tot de realisatie kwam dat de RBPT motor helemaal ruk is en dat er in 2026 niks gewonnen gaat worden. Ze hebben toen besloten om net zo goed all in te gaan dit seizoen en niet, zoals de rest, al veel tijd en moeite in 20... [Lees verder]

  • 2
  • 24 okt 2025 - 09:36
F1 Nieuws Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.785

    je ziet op die foto dat Zak de billen heeft samengeknepen

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 09:33
  • Rimmer

    Posts: 12.919

    Ik las gisteren ergens in een reactie van iemand (niet hier) dat men bij RBR tot de realisatie kwam dat de RBPT motor helemaal ruk is en dat er in 2026 niks gewonnen gaat worden. Ze hebben toen besloten om net zo goed all in te gaan dit seizoen en niet, zoals de rest, al veel tijd en moeite in 2026 te steken omdat het toch geen groot verschil gaat maken. Door nu ineens weer vol op dit seizoen in te zetten zijn ze zo sterk aan het worden dat Max alsnog WK kan worden.
    Deze discussie zou halverwege dit seizoen tot een kookpunt zijn gekomen want Horner wilde er niet aan en was alles al aan het inzetten op 2026 terwijl de motor al teveel achter liep om nog iets van dat seizoen te gaan maken. Intern wilde men daarom dit jaar nog oogsten en volgend jaar gewoon opofferen om te leren en te groeien naar een nieuwe kans in 27.
    Gezien de enorme sprong die ineens gemaakt werd zou het best wel eens zo kunnen zijn dat RBR ineens volle bak (a la 2021) op de tweede seizoens helft heeft ingezet in de wetenschap dat 26 toch weinig gaat brengen en ze in de loop van 26 wel weer verder zien. Waarbij Horner deels geslachtofferd is vanwege het mislukken/achterlopen met het RBPT project.
    Max zou dit geaccepteerd hebben op voorwaarde dat ze er in 2025 nog alles aan zouden doen en dan zouden ze in 2026 samen de balans op maken om te kijken of er toekomst zit in een samenwerking voor 2027.

    • + 2
    • 24 okt 2025 - 09:36

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar