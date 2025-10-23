Yuki Tsunoda lijkt bezig aan zijn laatste weken in dienst van Red Bull Racing. De Japanner wordt steeds nadrukkelijker genoemd als mogelijk slachtoffer van de veranderende plannen bij het Oostenrijkse team. Toch klinkt de huidige teamgenoot van Max Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Mexico nog strijdvaardig.

De 24-jarige Tsunoda kon zich niet echt bewijzen naast Verstappen. Net als Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez en Liam Lawson lijkt ook hij moeite te hebben om zich staande te houden binnen het topteam. De sterke vorm van Isack Hadjar bij zusterteam VCARB wakkert de geruchten verder aan: de Franse rookie zou in 2026 zomaar de overstap kunnen maken naar Red Bull.

Tsunoda blikt terug op sterke race in Austin

Toch liet Tsunoda in Austin zien dat hij nog niet is afgeschreven. Na een tegenvallende kwalificatie, waarin hij als dertiende moest starten, vocht hij zich sterk terug naar de zevende plaats. “Ik denk dat Austin een gemengd raceweekend was voor mij, maar het waren goede races en ik heb punten gescoord. Ik zit op het juiste spoor en verbeter veel dingen”, vertelde hij op de persconferentie.

De Japanner gaf zich bovendien niet zomaar gewonnen in de strijd om zijn zitje. “De kans om tweede te worden in het teamkampioenschap - wat ik in Austin heb behaald - was een goede stap, dus ik moet meer doen en blijven scoren tijdens de races”, aldus Tsunoda. “Daar heeft de tweede Red Bull-coureur de afgelopen jaren moeite mee gehad”, voegde hij daaraan toe.

Blijft Tsunoda wel in de Formule 1?

Ondanks de toenemende druk richting 2026, gelooft Tsunoda nog in zijn eigen waarde binnen de Formule 1. “Ik heb de afgelopen jaren veel bewezen, en dat in verschillende teams.”

Volgens geruchten uit de internationale pers wordt Tsunoda gelinkt aan andere teams, waaronder Aston Martin – vanwege de samenwerking met Honda – en Alpine. Wat zijn toekomst ook brengt, de Japanner lijkt vastbesloten om te bewijzen dat hij nog niet is uitgevochten.