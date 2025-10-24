user icon
Alonso twijfelt aan titel Verstappen: "De auto bepaalt wie er wereldkampioen wordt"
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 17:22
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen, Oscar Piastri en Lando Norris zijn de drie mannen die nog volle bak voor het wereldkampioenschap gaan. Voormalig wereldkampioen Fernando Alonso voorspelt dat het aan de auto ligt wie er wereldkampioen wordt. 

Het verschil tussen kampioenschapsleider Piastri en nummer drie Verstappen is momenteel veertig punten. Het was voorheen 104 punten, dus Verstappen heeft al heel wat ingehaald. Norris verschilt veertien punten met Piastri en dus 26 met Verstappen. 

Wie wordt er volgens Alonso wereldkampioen?

De tweevoudig wereldkampioen heeft na afloop van het raceweekend in de Verenigde Staten aan de internationale media uitgelegd wat hij denkt over het wereldkampioenschap: "Het verandert elke dag. Er is het gevoel dat er een kampioenschap aan de gang is, maar dat kan morgen weer helemaal anders zijn. Misschien wint Lando met dertig seconden voorsprong, staat Oscar ineens tweede en heeft Max totaal geen kans, simpelweg omdat de auto dan niet snel genoeg is."

Toch is het momenteel Verstappen die in bloedvorm verkeert. De Nederlander heeft sinds de zomerstop evenveel punten behaald als beide McLaren-coureurs bij elkaar opgeteld. Ook Alonso erkent dat: "Max rijdt geweldig, dat is zeker, maar uiteindelijk zal de auto van nu tot aan Abu Dhabi bepalen wie er kampioen wordt."

Een spannende slotfase

Het belooft een spannende slotfase te worden nu Verstappen steeds dichter bij het McLaren-duo komt. Er staan nog in totaal vijf races en twee sprintraces op het programma, waar Verstappen overal al een keer gewonnen heeft. De Nederlander kan dus op ieder circuit winnen, maar de McLarens blijven sterk. In Mexico won de Red Bull-coureur vijf keer, Brazilië drie keer, Las Vegas een keer, Qatar twee keer en Abu Dhabi vier keer. 

Komend weekend is het Formule 1-circus in Mexico, waar de Nederlander dus al vaker heeft gewonnen. Er is dus, kijkend naar de vorm van de coureurs, een goede mogelijkheid voor een overwinning van Max Verstappen.

Reacties (1)

  • NicoS

    Posts: 19.521

    Het is heel simpel, Piastri wordt kampioen…….of Norris……..of misschien Max.
    Na het weekend vragen wet iedereen gewoon nog een keer…..;)

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 17:32

