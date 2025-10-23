user icon
Verstappen gewaarschuwd voor grote Red Bull-ramp

Verstappen gewaarschuwd voor grote Red Bull-ramp
  Gepubliceerd op 23 okt 2025 14:47
  7
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is momenteel de meest besproken man in de Formule 1. De Red Bull-coureur maakt uit het niets weer kans op de wereldtitel, en bij de concurrentie van McLaren beginnen ze zich zorgen te maken. Volgens Ralf Schumacher is Verstappen de beste coureur, maar moet Red Bull wel oppassen voor een 'grote ramp'.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De Red Bull-coureur beleefde echter een opvallende opmars na de zomerstop. Sinds zijn thuisrace in Zandvoort stond hij elke keer op het podium en wist hij drie races te winnen. Voor Verstappen breekt er nu een belangrijke periode aan, want in de komende weken kan hij zijn achterstand van 40 punten op WK-leider Oscar Piastri verkleinen.

'Max is de meest getalenteerde coureur'

Oud-coureur Ralf Schumacher geeft zijn mening over de titelstrijd in de podcast Backstage Boxengasse: "Als je er logisch naar kijkt, is Max nog steeds de meest getalenteerde coureur. Beide McLaren-coureurs halen, denk ik, niet het maximale uit het pakket dat ze hebben."

Hoe groot is deze verrassing?

Schumacher zag de opmars van Verstappen en Red Bull ook niet aankomen: "Daarom vind ik dat het qua puur rijtalent en qua teamstructuur, nu ook met Mekies aan het roer, heel anders is. Er heerst nu een soort harmonie, iets wat eerder bij Red Bull ontbrak, en die harmonie zal Max in staat stellen richting de wereldtitel te gaan."

Niet te vroeg juichen

Schumacher deelt wel een waarschuwing uit, want hij stelt dat men bij Red Bull niet te vroeg moet juichen. Eén slecht weekend, en alles kan weer anders zijn: "Natuurlijk moet je ook zeggen dat hij ook een keertje kan uitvallen. Dat kan echt iedereen een keertje gebeuren, en in het geval van Max zou dat natuurlijk een enorme ramp zijn." Een uitvalbeurt kan Verstappens titeldromen ten einde brengen.

Zjeez.. die waarschuwing zagen ze bij RBR niet aankomen ben ik bang.. wat een klap hebben die nu te verwerken na deze inzichten van Schumacher...

  • 1
  • 23 okt 2025 - 15:08
Reacties (7)

  • NicoS

    Posts: 19.513

    Ramp?
    Nou denk niet dat men dat zo zal zien….

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 15:04
    Zjeez.. die waarschuwing zagen ze bij RBR niet aankomen ben ik bang.. wat een klap hebben die nu te verwerken na deze inzichten van Schumacher...

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 15:08
    • snailer

      Posts: 30.427

      Ralf is een VER FAN BOY. En niet van RBR, want die moeten Mick niet.

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 15:13
    • MustFeed

      Posts: 10.323

      Bij Red Bull weten ze dit natuurlijk wel, maar er zijn toch heel wat fans die nu al rekenen op een kampioenschap voor Verstappen. Terwijl in realiteit Verstappen nog steeds ver achter staat en McLaren nog steeds de snelste wagen heeft. In Singapore en in Austin had Norris eigenlijk moeten winnen als je ziet hoe snel de McLaren is.

      Ik begrijp het optimisme wel, maar ik denk dat je pas over een mogelijk kampioenschap moet spreken als bij de laatste race Verstappen minder dan 8 punten achter ligt.

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 15:59
  • Snork

    Posts: 21.961

    Nee, Ralf, joh, je meent het.

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 15:22
  • reespees

    Posts: 70

    Ik denk dat zelfs zijn broer op dit moment nog betere inzichten heeft dan Ralf....

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 15:39
  • Larry Perkins

    Posts: 60.879

    Ralf is ff stil geweest en had zich opgesloten bij de nonnen om rustig na te denken over een nieuw, spraakmakend, opvallend, opmerkelijk en tevens bizar statement. Gelukkig voor hem heeft die investering van tijd, meditatie en tot zichzelf komen zich wel uitbetaald.
    Wat een messcherpe analyse..., shampoo!

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 15:55

