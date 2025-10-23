Verstappen gewaarschuwd voor grote Red Bull-ramp

Max Verstappen is momenteel de meest besproken man in de Formule 1. De Red Bull-coureur maakt uit het niets weer kans op de wereldtitel, en bij de concurrentie van McLaren beginnen ze zich zorgen te maken. Volgens Ralf Schumacher is Verstappen de beste coureur, maar moet Red Bull wel oppassen voor een 'grote ramp'.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De Red Bull-coureur beleefde echter een opvallende opmars na de zomerstop. Sinds zijn thuisrace in Zandvoort stond hij elke keer op het podium en wist hij drie races te winnen. Voor Verstappen breekt er nu een belangrijke periode aan, want in de komende weken kan hij zijn achterstand van 40 punten op WK-leider Oscar Piastri verkleinen.

'Max is de meest getalenteerde coureur'

Oud-coureur Ralf Schumacher geeft zijn mening over de titelstrijd in de podcast Backstage Boxengasse: "Als je er logisch naar kijkt, is Max nog steeds de meest getalenteerde coureur. Beide McLaren-coureurs halen, denk ik, niet het maximale uit het pakket dat ze hebben."

Hoe groot is deze verrassing?

Schumacher zag de opmars van Verstappen en Red Bull ook niet aankomen: "Daarom vind ik dat het qua puur rijtalent en qua teamstructuur, nu ook met Mekies aan het roer, heel anders is. Er heerst nu een soort harmonie, iets wat eerder bij Red Bull ontbrak, en die harmonie zal Max in staat stellen richting de wereldtitel te gaan."

Niet te vroeg juichen

Schumacher deelt wel een waarschuwing uit, want hij stelt dat men bij Red Bull niet te vroeg moet juichen. Eén slecht weekend, en alles kan weer anders zijn: "Natuurlijk moet je ook zeggen dat hij ook een keertje kan uitvallen. Dat kan echt iedereen een keertje gebeuren, en in het geval van Max zou dat natuurlijk een enorme ramp zijn." Een uitvalbeurt kan Verstappens titeldromen ten einde brengen.