user icon
icon

'Hamilton begint zijn geduld te verliezen bij Ferrari'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Hamilton begint zijn geduld te verliezen bij Ferrari'
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 14:09
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton heeft nog altijd geen podiumplaats gescoord in dienst van het team van Ferrari. Zijn teamgenoot Charles Leclerc stond afgelopen weekend in Austin op het podium, maar Hamilton moest het doen met een vierde plaats. Volgens David Croft neemt de onvrede bij Hamilton toe.

Hamilton stapte met torenhoge ambities over naar Ferrari. Na zijn sprintzege in China leek het de goede kant op te gaan, maar al snel zakte hij ver terug. Ferrari is bezig met een lastig seizoen, en Hamilton krijgt het niet voor elkaar om te scoren. Er gingen zelfs geruchten rond over interne onrust bij het team, en Hamilton zou ook niet blij zijn. In Austin probeerde Ferrari die geluiden de kop in te drukken, maar dat lukte niet.

Meer over Ferrari Cadillac staat open voor megatransfer: "Als Leclerc van team wil wisselen..."

Cadillac staat open voor megatransfer: "Als Leclerc van team wil wisselen..."

13 okt
 Johnny Herbert beschuldigt Hamilton van valsspelen: "Hij kreeg zijn verdiende loon"

Johnny Herbert beschuldigt Hamilton van valsspelen: "Hij kreeg zijn verdiende loon"

15 okt

'Niet goed genoeg voor Hamilton'

Sky Sports-commentator David Croft heeft die geluiden ook gehoord, zo legt hij uit in de podcast van Sky F1: "Kijk, Ferrari zal blij zijn met een podium. En terecht, er zullen er genoeg lachen in Maranello. Het is echter gewoon niet goed genoeg. Niet goed genoeg vergeleken met wat ze vorig jaar in Austin lieten zien. Niet goed genoeg vergeleken met wat men dit seizoen van het team verwachtte. En ook niet goed genoeg voor Lewis Hamilton."

Wat is er aan de hand?

Crofts laatste uitspraak zorgt voor de nodige verbazing. Hij legt uit dat hij wat heeft opgevangen over de mening van Hamilton: "Er zijn tekenen dat Lewis zijn geduld begint te verliezen. Hij probeert het team te helpen verbeteren, veranderingen door te voeren in hun werkwijze, maar ze hebben het gevoel dat er niet naar hem werd geluisterd."

"En dat zou in de komende periode nog een steeds groter verhaal kunnen worden, dat Lewis wanhopig probeert Ferrari terug te brengen naar hun gloriedagen, maar zich op dit moment niet gehoord voelt door het management en de mensen die daarboven zitten." 

snailer

Posts: 30.427

Ben je nog steeds niet over AD2021 heen? Wahahaha. Daar won de beste rijder van dat seizoen. De uitslag was zo terecht. Dank je wel dat je het weer even naar voren brengt, Avb1.
Ik ga weer even wat video's opzoeken van AD2021. Ik ben blij met fijne forumleden die af en toe me aan mooie momenten d... [Lees verder]

  • 11
  • 23 okt 2025 - 14:34
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (19)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.471

    Ferrari begint zijn geduld te verliezen met Hamilton. De enorme hoeveelheid ponden, dollars of euro's die zijn kan op gegaan zijn, moeten ergens terug verdient worden. de eerste aankondiging was een enorme boost voor Ferrari, maar dat is inmiddels alweer volledig afgebroken.

    ik hoor overigens ook niets over al zijn side-projecten waar allerlei bevolkingsgroepen uitgepikt worden en allerlei privileges krijgen.

    • + 5
    • 23 okt 2025 - 14:16
    • HermanInDeZon

      Posts: 279

      Waarom zou Ferrari zijn geduld verliezen met Hamilton?

      Het zijn zij die voor het zoveelste jaar op rij de verwachtingen niet kunnen waarmaken en een ondermaatse auto opleveren.

      Ze zouden misschien beter wat meer naar Hamilton luisteren want - met alle respect voor hoeveel talent hij heeft - van de input van Leclerc zal het niet moeten komen, dan had het de afgelopen jaren echt al wel in een stijgende trend gezeten

      • + 2
      • 23 okt 2025 - 14:22
    • Avb1

      Posts: 250

      De witte man? Dat klopt die krijgen overal privileges en dat weet uw heel goed.
      De rest krijgt dat niet helaas en volgende week krijgt uw het bewijs ook hier in Nederland...
      2021 Abu Dhabi was ook .... Privileges.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 14:26
    • Rimmer

      Posts: 12.916

      Het aandeel Ferrari is idd weer nagenoeg op hetzelfde punt als toen Lewis op 1 februari ‘24 zijn aankondiging deed. Dat betekent dat op dit moment Lewis in beginsel weer meer kost dan hij oplevert al moeten we natuurlijk ook de merchandise meerekenen en daarmee heeft hij zichzelf alsnog terugverdiend. Bij Ferrari zullen ze dan ook niet wakker liggen van zijn salaris kosten.
      Wel heeft de hele soap hen vooralsnog weinig opgeleverd. Hij zit nooit ver van Leclerc en is wellicht een fractie beter dan Sainz was geweest maar erg indrukwekkend is het allemaal niet.
      Als Lewis dan oprecht aangeeft wat hij allemaal ziet binnen het team en wat er volgens hem beter zou kunnen dan is het lastig om Ferrari daarin mee te krijgen. Mensen gaan je pas volgen als je presteert. En zelfs dan is het lastig.
      Het pas sinds Mekies der ze bij RBR meer naar Max luisteren!
      Dus ondanks al zijn successen en titels wilde Homer nog steeds niet vaak op de mening van Max varen.
      Laat staan hoe men bij Ferrari tegen de mening van Lewis aankijkt. Hij heeft gewoon niks laten zien en kan dus ook niks afdwingen of eisen.

      • + 6
      • 23 okt 2025 - 14:29
    • snailer

      Posts: 30.427

      Ben je nog steeds niet over AD2021 heen? Wahahaha. Daar won de beste rijder van dat seizoen. De uitslag was zo terecht. Dank je wel dat je het weer even naar voren brengt, Avb1.
      Ik ga weer even wat video's opzoeken van AD2021. Ik ben blij met fijne forumleden die af en toe me aan mooie momenten doen herinneren.

      Dank je wel Avb1 !!!!

      • + 11
      • 23 okt 2025 - 14:34
    • Paulie

      Posts: 4.781

      Avb1 is Adje

      Adje van Beek

      • + 2
      • 23 okt 2025 - 14:42
    • Skoda F1

      Posts: 451

      Adje voor de sfeer!

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 14:49
    • snailer

      Posts: 30.427

      Niet dat ik het wil weten, maar geen idee wie adje van beek is.

      • + 2
      • 23 okt 2025 - 15:01
    • Paulie

      Posts: 4.781

      Avb, wie kan het anders zijn
      of het is zn broer Arie, kan ook

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 15:15
    • Lulham

      Posts: 508

      "Ze zouden misschien beter wat meer naar Hamilton luisteren want - met alle respect voor hoeveel talent hij heeft - van de input van Leclerc zal het niet moeten komen, dan had het de afgelopen jaren echt al wel in een stijgende trend gezeten"

      Coureurs zijn geen organisatieadviseurs en ze hebben geen flauw idee over hoe je een team van meer dan 1000 mensen met tientallen afdelingen goed moet organisteren. Coureurs zijn ook geen engineers, ze weten niet hoe een motor en chassis moet worden ontworpen. Het is echt een bizarre ophemeling van Hamilton om te denken dat zijn ideeën Ferrari wel even een titel zullen opleveren.

      • + 3
      • 23 okt 2025 - 15:21
    • HermanInDeZon

      Posts: 279

      " Het is echt een bizarre ophemeling van Hamilton om te denken dat zijn ideeën Ferrari wel even een titel zullen opleveren."

      Heb ik niet gezegd.

      Coureurs kunnen wél inspirerend werken en hun feedback kan bijdragen aan de richting waarin een auto evolueert.

      Los daarvan heeft Hamilton jaren bij Mercedes gereden, wat toch wel echt een enorm strakke organisatie was die -tig titels op rij heeft geworden. Neem aan det Ferrari daar ook wat van kan leren.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 15:26
    • zoefroef

      Posts: 1.566

      Dat merc goed geregeld was heeft niets met ham uit te staan, ham is te veel opgehemeld, hij weet vaak niets vd afstelling,

      • + 2
      • 23 okt 2025 - 15:37
    • HermanInDeZon

      Posts: 279

      "... ham is te veel opgehemeld, hij weet vaak niets vd afstelling, ..."

      En dat is gebaseerd op?

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 15:56
    • hupholland

      Posts: 9.311

      dat vind ik toch wel een aardige belediging aan het adres van Sainz Rimmer. Leclerc staat inmiddels op 6 podia en staat bijna altijd voor Hamilton. En dat terwijl Leclerc eigenlijk best een grillige coureur is, Sainz had m ook bij vlagen flink onder de duim. Hamilton kan alleen heel af en toe matchen of met afwijkende strategieën (op zn Russells 2022) voor Leclerc komen. Aan de andere kant heeft Sainz natuurlijk ook een ongelukkig seizoen, dus voor dit jaar zitten ze misschien wel wat in hetzelfde schuitje. Maar tov de afgelopen 3 jaar is Hamilton vooralsnog een flinke achteruitgang tov Sainz.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 16:10
  • JeanLuc Picard

    Posts: 359

    Voordat ik ergens van beticht ga worden, ik bedoel dit niet anti Hamilton maar voordat Ferrari naar hem moet luisteren zal hij toch eerst beter of minimaal gelijk moeten presteren als LeClerc. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Ferarri wel naar Charles luistert, wat dat betreft hebben ze niet een lastig seizoen maar een lastig decennium.

    • + 4
    • 23 okt 2025 - 14:25
    • snailer

      Posts: 30.427

      Denk Schumacher weg en er was na 1979 geen kampioenschap voor Ferrari geweest. Die van Kimi waren nog naweeen van Schumacher wat mij betreft.

      • + 2
      • 23 okt 2025 - 15:05
    • snailer

      Posts: 30.427

      Kimi en de twee WCC's bedoel ik.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 15:09
  • Aajd Flupke

    Posts: 3

    Waarom zou Ferrari luisteren naar de slechtste coureur ooit in een Ferrari? Lewis krijgt een riant salaris, maar brengt niet wat men van hem zou mogen verwachten. Verder heeft men bij Ferrari natuurlijk ook gezien hoe de resultaten van Mercedes omhoog gingen toen Lewis zich met de afstelling begon te bemoeien (spoiler alert: hij werd afgetroefd door George)

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 15:22
  • Larry Perkins

    Posts: 60.880

    Misschien moeten de schrijverts ook ff overleggen...

    Om 08:48 uur schreef de nieuwe schrijvert nog:
    Hamilton mikt op podiumplek met Ferrari: "Het gaat de goede kant op."

    En nu komt de vaste schrijvert met:
    "Hamilton begint zijn geduld te verliezen bij Ferrari'."

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 16:06

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.519
  • Podiums 132
  • Grand Prix 227
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar