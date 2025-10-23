Lewis Hamilton heeft nog altijd geen podiumplaats gescoord in dienst van het team van Ferrari. Zijn teamgenoot Charles Leclerc stond afgelopen weekend in Austin op het podium, maar Hamilton moest het doen met een vierde plaats. Volgens David Croft neemt de onvrede bij Hamilton toe.

Hamilton stapte met torenhoge ambities over naar Ferrari. Na zijn sprintzege in China leek het de goede kant op te gaan, maar al snel zakte hij ver terug. Ferrari is bezig met een lastig seizoen, en Hamilton krijgt het niet voor elkaar om te scoren. Er gingen zelfs geruchten rond over interne onrust bij het team, en Hamilton zou ook niet blij zijn. In Austin probeerde Ferrari die geluiden de kop in te drukken, maar dat lukte niet.

'Niet goed genoeg voor Hamilton'

Sky Sports-commentator David Croft heeft die geluiden ook gehoord, zo legt hij uit in de podcast van Sky F1: "Kijk, Ferrari zal blij zijn met een podium. En terecht, er zullen er genoeg lachen in Maranello. Het is echter gewoon niet goed genoeg. Niet goed genoeg vergeleken met wat ze vorig jaar in Austin lieten zien. Niet goed genoeg vergeleken met wat men dit seizoen van het team verwachtte. En ook niet goed genoeg voor Lewis Hamilton."

Wat is er aan de hand?

Crofts laatste uitspraak zorgt voor de nodige verbazing. Hij legt uit dat hij wat heeft opgevangen over de mening van Hamilton: "Er zijn tekenen dat Lewis zijn geduld begint te verliezen. Hij probeert het team te helpen verbeteren, veranderingen door te voeren in hun werkwijze, maar ze hebben het gevoel dat er niet naar hem werd geluisterd."

"En dat zou in de komende periode nog een steeds groter verhaal kunnen worden, dat Lewis wanhopig probeert Ferrari terug te brengen naar hun gloriedagen, maar zich op dit moment niet gehoord voelt door het management en de mensen die daarboven zitten."