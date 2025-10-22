Oscar Piastri en het team van McLaren staan onder grote druk. De Australiër voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar Max Verstappen komt steeds dichter en dichterbij. Piastri probeert de rust te bewaren en leeft toe naar de Grand Prix van Mexico.

Piastri en zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris leken lange tijd af te stevenen op een tweestrijd om de wereldtitel. Na de zomerstop begon Verstappen echter te scoren, en hij stond in elke Grand Prix op het podium. Hij won de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan, en schreef afgelopen weekend in Austin ook de sprintrace en de Grand Prix op zijn naam. Hij profiteerde van de problemen bij McLaren, en staat nu nog maar 40 WK-punten achter op Piastri.

Wat is het doel van Piastri?

Piastri kende op zijn beurt een tegenvallend weekend in Austin. In de sprintrace viel hij uit na een startcrash, en op zondag kwam hij niet verder dan de vijfde plaats. De Australiër staat onder druk, maar probeert in de preview van McLaren de moed erin te houden: "We gaan direct weer verder met een volgend raceweekend, en dat is een goede kans om weer plaats te nemen in de auto. Het is een kans om weer met het team aan de slag te gaan om onze performance te maximaliseren. Ik heb er vertrouwen in dat we een productief weekend kunnen hebben."

Hoop doet leven

Piastri heeft er in ieder geval veel zin in om weer te gaan racen. Na zijn mindere weekend in de Verenigde Staten is het voor hem belangrijk om het goede gevoel weer in handen te krijgen. Hij sluit zijn verhaal dan ook met een hoopvolle boodschap af: "Ik kijk ernaar uit en ik focus me erop om het beste uit onszelf te gaan halen in Mexico."

Piastri kan in Mexico zijn koppositie in het wereldkampioenschap verliezen aan zijn teamgenoot Norris. De Brit staat nu op 332 WK-punten, terwijl Piastri tot nu toe 346 punten bij elkaar heeft gereden.