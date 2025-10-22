user icon
Piastri zwaar onder druk: "Vertrouwen in een productief weekend"
  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 16:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri en het team van McLaren staan onder grote druk. De Australiër voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar Max Verstappen komt steeds dichter en dichterbij. Piastri probeert de rust te bewaren en leeft toe naar de Grand Prix van Mexico.

Piastri en zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris leken lange tijd af te stevenen op een tweestrijd om de wereldtitel. Na de zomerstop begon Verstappen echter te scoren, en hij stond in elke Grand Prix op het podium. Hij won de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan, en schreef afgelopen weekend in Austin ook de sprintrace en de Grand Prix op zijn naam. Hij profiteerde van de problemen bij McLaren, en staat nu nog maar 40 WK-punten achter op Piastri.

Wat is het doel van Piastri?

Piastri kende op zijn beurt een tegenvallend weekend in Austin. In de sprintrace viel hij uit na een startcrash, en op zondag kwam hij niet verder dan de vijfde plaats. De Australiër staat onder druk, maar probeert in de preview van McLaren de moed erin te houden: "We gaan direct weer verder met een volgend raceweekend, en dat is een goede kans om weer plaats te nemen in de auto. Het is een kans om weer met het team aan de slag te gaan om onze performance te maximaliseren. Ik heb er vertrouwen in dat we een productief weekend kunnen hebben."

Hoop doet leven

Piastri heeft er in ieder geval veel zin in om weer te gaan racen. Na zijn mindere weekend in de Verenigde Staten is het voor hem belangrijk om het goede gevoel weer in handen te krijgen. Hij sluit zijn verhaal dan ook met een hoopvolle boodschap af: "Ik kijk ernaar uit en ik focus me erop om het beste uit onszelf te gaan halen in Mexico." 

Piastri kan in Mexico zijn koppositie in het wereldkampioenschap verliezen aan zijn teamgenoot Norris. De Brit staat nu op 332 WK-punten, terwijl Piastri tot nu toe 346 punten bij elkaar heeft gereden.

snailer

Posts: 30.400

https://youtu.be/ut5hI4lGJmI

Vergeet niet na de aftiteling te kijken. Zak stapt in.

  • 3
  • 22 okt 2025 - 16:27
Reacties (4)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.400

    https://youtu.be/ut5hI4lGJmI

    Vergeet niet na de aftiteling te kijken. Zak stapt in.

    • + 3
    • 22 okt 2025 - 16:27
    • snailer

      Posts: 30.400

      De lollies... Vergeten te schrijven.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 16:27
    • marcelf1fan

      Posts: 440

      Geweldig mooi gemaakt!

      • + 1
      • 22 okt 2025 - 17:20
  • Larry Perkins

    Posts: 60.866

    Wat is de achterstand in punten van Verstappen op Piastri? En op Norris?
    Dat ontbreekt in het artikel...

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 18:52

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 735
  • Podiums 24
  • Grand Prix 65
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
