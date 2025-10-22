user icon
Leclerc nog steeds geïrriteerd na Ferrari-geruchten: "Het klopte gewoon niet"
  • Gepubliceerd op 22 okt 2025 14:09
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc verliet Austin eindelijk weer eens met een glimlach. De Ferrari-coureur pakte zijn eerste podium in zes races en noemde dat een beloning na een onrustige periode vol geruchten rond de Scuderia.

De tweede seizoenshelft was bepaald niet eenvoudig voor Ferrari. Terwijl de resultaten achterbleven bij de verwachtingen, verschenen er in de paddock verhalen over spanningen binnen het team en mogelijke veranderingen aan de top. Zelfs voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in verband gebracht met Ferrari.

Onrust bij Ferrari

Voorzitter John Elkann voelde zich genoodzaakt om publiekelijk zijn steun uit te spreken voor teambaas Frédéric Vasseur, die onlangs nog een nieuw meerjarig contract tekende. Vasseur zelf nam de geruchten luchtig op. “De woorden van Elkann waren niet voor mij bedoeld, maar eerder voor mensen buiten het team,” verklaarde hij in Austin.

Ondanks de onrust wist Leclerc zich te herpakken in Texas. In een boeiende strijd met Lando Norris veroverde de Monegask de derde plaats, zijn eerste podium sinds de zomerstop. “Ik ben enorm blij,” vertelde hij na afloop aan de internationale pers. “We begonnen het weekend met problemen aan de versnellingsbak, waardoor we kostbare tijd verloren. Daarna hebben we stap voor stap verbeterd, en in de race voelde alles eindelijk goed aan.”

Leclerc geïrriteerd na geruchten

Leclerc benadrukte dat het resultaat extra waardevol is gezien de rumoerige weken. “Er zijn de afgelopen tijd veel verhalen de ronde gegaan, maar veel daarvan kloppen simpelweg niet. Toch hebben we als team de focus behouden, en dit podium laat zien wat er mogelijk is als we samen blijven werken.”

Ferrari doet dankzij Leclercs derde plaats weer volledig mee in de strijd om plek twee bij de constructeurs. Slechts tien punten scheiden de Scuderia van Red Bull en Mercedes. Ook persoonlijk heeft Leclerc nog wat om voor te vechten: hij staat momenteel vijfde in het kampioenschap.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Verenigde Staten 2025

