Vasseur verklaart mysterieus Ferrari-statement: "Gericht op een derde partij"

  • Gepubliceerd op 21 okt 2025 15:24
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari stond in de afgelopen weken flink onder druk. De prestaties vielen tegen, en er ontstonden veel geruchten over de sfeer binnen de Italiaanse renstal. Ferrari-topman John Elkann maakte een einde aan de speculatie door met een statement te komen. Teambaas Frédéric Vasseur is daar blij mee, en stelt dat het statement was gericht op een derde partij.

Ferrari kan dit seizoen niet meevechten om de zeges in de Formule 1. Ze zijn langzamer dan McLaren en Red Bull, en kunnen slechts sporadisch de degens kruisen met Mercedes. Na de Grand Prix van Singapore gingen er veel geruchten rond over Ferrari. De sfeer binnen het team zou niet goed zijn, en daarnaast zou teambaas Vasseur in Singapore ruzie hebben gemaakt met een belangrijke engineer.

Geruchten over Horner

De geruchten werden alleen maar wilder, en voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in verband gebracht met de positie van Vasseur. Het zorgde voor de nodige vragen in Austin aan de coureurs, en topman John Elkann besloot in te grijpen. Hij kwam met een statement naar buiten, en ging vol achter Vasseur staan.

Derde partij

Vasseur is blij met het statement van zijn grote baas. De Fransman haalt er zijn schouders over op, en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Voor iedereen is het goed om dit soort berichten te ontvangen. Maar aangezien we permanent contact hebben, hadden we het bericht al ontvangen: het was meer voor de derde partij en externe doelgroepen."

Steuntje in de rug?

Het statement van Elkann lijkt een steuntje in de rug van Vasseur te zien. Gevraagd hoe belangrijk deze verklaring voor hem was, reageert Vasseur duidelijk: "Het is belangrijk, omdat je op deze manier de discussie stopt en je je kunt focussen op het volgende, in plaats van te moeten reageren op alle vragen over dit onderwerp."

Maravillosa

Posts: 223

Maar wat is het statement? 🥴

  • 2
  • 21 okt 2025 - 15:45
Reacties (2)

