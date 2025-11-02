user icon
Ferrari roept FIA op om naar F1-regels voor 2035 te kijken

Ferrari roept FIA op om naar F1-regels voor 2035 te kijken
  • Gepubliceerd op 02 nov 2025 09:38
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Ferrari-teambaas Fred Vasseur is van mening dat de FIA alvast regels moet gaan opstellen voor 2035. Volgens de Fransman moet de Formule 1 alvast verder naar de toekomst kijken. Nu volgend seizoen de nieuwe regelgeving van start gaat, wil Vasseur alvast meer duidelijkheid. 

Volgend jaar komt een nieuw tijdperk in de Formule 1. Alle teams beginnen weer zo goed als op nul en er komt een elfde team bij. Auto's worden steeds meer geëlektrificeerd. Dit jaar is er veel discussie geweest over het terugbrengen van de V8 of de V10; ook hier wil Ferrari meer duidelijkheid over. 

'We moeten zo blijven'

Fred Vasseur vertelde aan Bloomberg: "De uitdaging is waarschijnlijk om te blijven waar we [F1] nu staan in termen van succes, bekendheid en technologische vooruitgang", zei de Ferrari-teambaas tegenover Bloomberg. "En wat moeilijk is, is dat we een soort inertie hadden ten opzichte van de regelgeving om te beslissen wat de regelgeving voor 2035 zal zijn."

"Ik zou zeggen dat we nu bijna een beslissing moeten nemen. We hebben tussen de vijf en tien jaar de tijd. Dat betekent dat het niet eenvoudig is om je voor te stellen hoe de auto-industrie er in 2035 uit zal zien. Ik denk dat mensen nu vrij snel veranderen, en dat is een uitdaging."

Nieuwe regels in 2026

De belangrijkste veranderingen voor 2026 zijn: de veranderingen in het chassis, de veranderingen rondom de DRS en de veranderingen in de motor. Het chassis wordt smaller, lichter en krijgt minder downforce. De auto's gaan minder afhankelijk zijn van de vloer. Het DRS-systeem verdwijnt en daar komen X-modus, Z-modus en manual override voor terug. De X-modus betekent meer topsnelheid, de Z-modus betekent meer aerodynamica.

De krachtbron verandert ook, want er komt steeds meer elektrisch vermogen. Ook wordt de benzine plantaardig en wordt het maximaal gewicht aan benzine nog maar 70 kilogram. Dit was voorheen 100 kilogram.

John6

Posts: 11.224

Ik vraag me meer af of Fred Vasseur in 2026 nog bij Ferrari zal zijn.

  • 6
  • 2 nov 2025 - 10:18
Reacties (7)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.696

    2035....als ik dat maar haal...

    • + 3
    • 2 nov 2025 - 09:45
    • skibeest

      Posts: 1.925

      Optimistisch blijven Ouw. Ik ga me pas zorgen maken als ik het gevoel krijg volwassen te zijn en dat zal bij 79 vast nog niet het geval zijn

      • + 2
      • 2 nov 2025 - 09:58
    • F1jos

      Posts: 4.769

      Just keep on moving Ouw.

      • + 2
      • 2 nov 2025 - 11:48
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.696

      Volwassenheid moet met de jaren komen skibeest......ik heb die fase overgeslagen..

      En Jos, we blijven zolang mogelijk doorgaan.

      • + 1
      • 2 nov 2025 - 12:04
  • John6

    Posts: 11.224

    Ik vraag me meer af of Fred Vasseur in 2026 nog bij Ferrari zal zijn.

    • + 6
    • 2 nov 2025 - 10:18
  • 919

    Posts: 3.810

    Beetje vroeg om je nu al de volgende formule op te geven en je op 2035 te richten.

    Ehm... Forza 🏎️!?!

    • + 0
    • 2 nov 2025 - 15:29
    • Larry Perkins

      Posts: 61.157

      Tot die tijd heeft Vasseur wellicht nog last van Hamilton...

      • + 2
      • 2 nov 2025 - 18:05

