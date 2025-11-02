Ferrari roept FIA op om naar F1-regels voor 2035 te kijken

Ferrari-teambaas Fred Vasseur is van mening dat de FIA alvast regels moet gaan opstellen voor 2035. Volgens de Fransman moet de Formule 1 alvast verder naar de toekomst kijken. Nu volgend seizoen de nieuwe regelgeving van start gaat, wil Vasseur alvast meer duidelijkheid.

Volgend jaar komt een nieuw tijdperk in de Formule 1. Alle teams beginnen weer zo goed als op nul en er komt een elfde team bij. Auto's worden steeds meer geëlektrificeerd. Dit jaar is er veel discussie geweest over het terugbrengen van de V8 of de V10; ook hier wil Ferrari meer duidelijkheid over.

'We moeten zo blijven'

Fred Vasseur vertelde aan Bloomberg: "De uitdaging is waarschijnlijk om te blijven waar we [F1] nu staan in termen van succes, bekendheid en technologische vooruitgang", zei de Ferrari-teambaas tegenover Bloomberg. "En wat moeilijk is, is dat we een soort inertie hadden ten opzichte van de regelgeving om te beslissen wat de regelgeving voor 2035 zal zijn."

"Ik zou zeggen dat we nu bijna een beslissing moeten nemen. We hebben tussen de vijf en tien jaar de tijd. Dat betekent dat het niet eenvoudig is om je voor te stellen hoe de auto-industrie er in 2035 uit zal zien. Ik denk dat mensen nu vrij snel veranderen, en dat is een uitdaging."

Nieuwe regels in 2026

De belangrijkste veranderingen voor 2026 zijn: de veranderingen in het chassis, de veranderingen rondom de DRS en de veranderingen in de motor. Het chassis wordt smaller, lichter en krijgt minder downforce. De auto's gaan minder afhankelijk zijn van de vloer. Het DRS-systeem verdwijnt en daar komen X-modus, Z-modus en manual override voor terug. De X-modus betekent meer topsnelheid, de Z-modus betekent meer aerodynamica.

De krachtbron verandert ook, want er komt steeds meer elektrisch vermogen. Ook wordt de benzine plantaardig en wordt het maximaal gewicht aan benzine nog maar 70 kilogram. Dit was voorheen 100 kilogram.