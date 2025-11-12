user icon
Vasseur wijst naar Verstappen na rampweekend Ferrari
  • Gepubliceerd op 12 nov 2025 09:26
  • comments 16
  • Door: Jeroen Immink

Voor Ferrari werd de Grand Prix van São Paulo er één om zo snel mogelijk te vergeten. Zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton haalden de finish niet, waardoor het team opnieuw dure punten verloor in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs. Teambaas Frédéric Vasseur kon na afloop alleen maar concluderen dat het weekend volledig uit de hand was gelopen.

Leclerc leek nochtans goed onderweg op Interlagos. De Monegask kende een sterke start en maakte meteen enkele posities goed, tot hij betrokken raakte bij de crash tussen Antonelli en Piastri. Daarmee kwam er abrupt een einde aan zijn race. “Charles had een prima begin en werkte zich mooi naar voren,” baalde Vasseur. “Maar hij werd het slachtoffer van iets waar hij zelf niets aan kon doen. Het maakt me niet uit wie er fout zat, maar Charles was het in elk geval niet.”

Verstappen schittert in tegenstelling tot Ferrari

Volgens de Franse teambaas liet Max Verstappen zien wat er mogelijk was geweest voor Ferrari. “Als je ziet wat Max deed vandaag – zijn tempo, zijn constante rondetijden – dan weet je dat er voor ons ook veel te halen was,” stelde Vasseur. “We hadden zeker kunnen terugkomen en goede punten kunnen scoren. Maar met twee uitvalbeurten verlies je niet alleen kansen, je gooit het hele weekend weg.”

De schade voor Ferrari is groot, zeker nu de strijd om plek twee in het kampioenschap op het scherp van de snee wordt uitgevochten. Mercedes liep verder uit, terwijl Red Bull Racing de Scuderia inhaalde bij de constructeurs. Vasseur erkent dat elk gemist punt pijn doet. “Op dit moment is het simpel: als je punten verliest, geef je ze automatisch aan je concurrenten,” zuchtte hij. “Dat is een dubbele straf, en in ons geval is die bijzonder zwaar.”

Ferrari ingehaald door Red Bull

Ferrari zal in Las Vegas dus aan de bak moeten om de achterstand op Mercedes goed te maken. Vasseur blijft echter optimistisch dat het team nog kan terugslaan. “We weten dat de snelheid er is, dat zagen we op vrijdag en in de eerste stint,” besloot hij. “Nu gaat het erom dat we een weekend zonder fouten neerzetten. Want twee crashes op één dag… dat is gewoon te veel.”

Damon Hill

Posts: 19.453

Het is een beetje off-topic, maar mijn mond valt toch echt wel open van hoe goed en absurd snel Bearmann de laatste tijd is. Aan het begin van dit jaar was het wat wisselvallig en stond Ocon er altijd als er punten gepakt konden worden. Maar de laatste tijd is Bearmann bijna continu in de top 10 ... [Lees verder]

  • 14
  • 12 nov 2025 - 10:06
Reacties (16)

Login om te reageren
  • LEPPIE

    Posts: 116

    Als dit, als dat......niet zo Vasseuren !!

    • + 3
    • 12 nov 2025 - 09:34
  • Grand Prix 4

    Posts: 278

    “We weten dat de snelheid er is, dat zagen we op vrijdag en in de eerste stint,”

    Welke eerste stint en van wie? Volgens mijnlagen ze vrij snel in de prak.

    • + 1
    • 12 nov 2025 - 09:43
  • Damon Hill

    Posts: 19.453

    Het is een beetje off-topic, maar mijn mond valt toch echt wel open van hoe goed en absurd snel Bearmann de laatste tijd is. Aan het begin van dit jaar was het wat wisselvallig en stond Ocon er altijd als er punten gepakt konden worden. Maar de laatste tijd is Bearmann bijna continu in de top 10 te vinden, in een Haas nota bene, en rijdt hij Ocon echt helemaal te pletter. Zijn laatste twee races waarin hij 4e en 6e werd waren gewoon absurd goed te noemen. Er is terecht heel veel lof omtrent Verstappen, maar de stille held daarachter is imo Bearmann.

    Tegelijkertijd vraag ik me dan af; hoeveel is Ocon dan eigenlijk nog waard? Bij Alpine was Gasly eigenlijk ook al duidelijk beter. En nu bij Haas begint Ocon het zwaar af te leggen ondanks dat hij veel meer ervaren is. Wat voegt Ocon dan eigenlijk nog toe?

    En dan wat mij betreft gaat Bearmann in 2027 gewoon lekker naar Ferrari en zet Ferrari in op de jeugd. Waarom ook niet? Bearmann kan in 2026 nog een jaartje doorrijpen en met deze stijgende lijn verdient hij ook gewoon die promotie.

    • + 14
    • 12 nov 2025 - 10:06
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.821

      Als Bearman zo doorgaat dan kan hij straks makkelijk Hamilton bij Ferrari vervangen.
      Ocon is (qua pure snelheid) ergens op niveau van (huidige)Alonso - net iets beter dan Stroll maar dat was hij ook toen hij en Alonso teamgenoten waren en geen groei gezien daarna.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 10:44
    • John6

      Posts: 11.265

      Als Ferrari slim is dan halen ze Oliver, en exit Lewis eind 2026.

      • + 3
      • 12 nov 2025 - 10:47
    • oale

      Posts: 791

      Ocon is aanstaand ex F1 rijder. Ik zag zijn keuze voor Haas meteen als zijn laatste halte. En gezien de prestatie van Bearman, mooi die jou beschreven, als een bevestiging.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 10:56
    • snailer

      Posts: 30.671

      Enoge dat nog even op mijn terughoudenheid inspeelt is dat Bearman erg slecjte race reed in de regen.

      Maar Bearman lijkt een blijver. Hij is erg jong nog zag ik. 20 nog maar. Heeft dus veel meer groeipotentie dan bijvoorbeeld Piastri die nog maar een jaar of 2 heeft tot zijn prime leeftijd.
      Of dan bijvoorbeeld Leclerc en Russell (en Verstappen) die nu de prime leeftijd hebben.

      ZIjn toekomst in F1 lijkt me rooskleurig. Het is wel zaak dat hij constantheid laat zien vanaf nu.

      Overigens is Bearman volgens mij ook een sim racer. Zag wat grappige video's langskomen waar onderandere Bortoleto, Bearman en Verstappen gezamenlijk sim aan het race waren. Hoe dan ook. is hij de laatste tjd Verbazend goed.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 11:37
    • Knalpijp

      Posts: 2.193

      Klopt helemaal DH@ en even afwachten hoe het 2026 gaat en zeker een optie voor 27 bij Ferrari.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 12:59
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 530

      @Damon Hill

      Heb je zeker gelijk in, Bearman doet het geweldig!

      Toevallig dacht ik gisteren nog aan het pad van Ocon. Hij was zo'n grote coureur, vond hij zelf. Kon zich meten met Verstappen, want die had hij verslagen in F3. Dacht dat hij het geweldig zou doen in de Mercedes. Maar zaakwaarnemer Toto contracteerde hem niet, liet hem los en gaan. Kennelijk zag ook Wolff in Ocon toen al geen absolute topper en/of groeimogelijkheden...

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 13:52
  • Spannenburg

    Posts: 128

    Als RedBull slim is, nu is hij nog te betalen.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 11:02
    • misstappen

      Posts: 3.403

      ja, misschien wel, maar het is niet best voor het verloop van zijn eigen verdere carriere.. voorbeelden in overvloed

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 11:15
    • snailer

      Posts: 30.671

      Bearman heeft Red Bull niet nodig. Hij is zijn naam aan het maken in F1 nu. Zolang Verstappen bij RBR zit zal het tweede stoeltje gemankeerd blijven. Mogelijk over een paar jaar als de tijd ook aan Verstappen gaat knagen. Maar persoonlijk denk ik dat hij dan al is gestopt.

      Hoe dan ook Id RBR niet de juiste keuze voor Bearman. Zijn kansen komen vanzelf.

      Overigens is het wel een beetje een hype. 2 races terug stond Bearman nog ca 10 punten achter Ocon. Nu 10 er voor.

      Hij is wel de laatste 4 races in de punten gereden. Ocon 1 keer.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 11:45
    • Freek-Willem

      Posts: 6.416

      Waarom zou RBR bearman halen? Ook Hadjar draait gewoon een goed seizoen had afgelopen race niet de juiste band bij de start denk ik en door zijn vroege stop raakte hij tijd kwijt. Maar het hele seizoen zit zit hij al goed bij de kwalificatie en in de race doet hij ook weinig gekke dingen en rijd stabiel.

      En voor nieuwe aanwas heeft Red Bull nog wel wat rijders in de lagere klasses die kunnen doorschuiven naar RB

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 12:40
  • Kubica

    Posts: 5.651

    Ferrari ingehaald door Max moet het natuurlijk zijn.
    De bijdrage van Yuki is




    ver te zoeken

    • + 1
    • 12 nov 2025 - 12:44
  • Track Position

    Posts: 15

    Precies dit!

    De concurrenten hebben gewoon gratis extra punten en zelfs podiumplaatsen gekregen in Brazilië. Kijk gebeurt dit aan het begin van het seizoen dan is er nog wat aan te doen. Met nog drie races te gaan natuurlijk niet.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 14:33
  • Pietje Bell

    Posts: 31.872

    Max vandaag in de straten van Monaco in zijn Porsche 911 GT3.

    x.com/MaxArgento33/status/1988592221902512275

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 15:20

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.365
  • Podiums 124
  • Grand Prix 230
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
