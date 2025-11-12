Voor Ferrari werd de Grand Prix van São Paulo er één om zo snel mogelijk te vergeten. Zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton haalden de finish niet, waardoor het team opnieuw dure punten verloor in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs. Teambaas Frédéric Vasseur kon na afloop alleen maar concluderen dat het weekend volledig uit de hand was gelopen.

Leclerc leek nochtans goed onderweg op Interlagos. De Monegask kende een sterke start en maakte meteen enkele posities goed, tot hij betrokken raakte bij de crash tussen Antonelli en Piastri. Daarmee kwam er abrupt een einde aan zijn race. “Charles had een prima begin en werkte zich mooi naar voren,” baalde Vasseur. “Maar hij werd het slachtoffer van iets waar hij zelf niets aan kon doen. Het maakt me niet uit wie er fout zat, maar Charles was het in elk geval niet.”

Verstappen schittert in tegenstelling tot Ferrari

Volgens de Franse teambaas liet Max Verstappen zien wat er mogelijk was geweest voor Ferrari. “Als je ziet wat Max deed vandaag – zijn tempo, zijn constante rondetijden – dan weet je dat er voor ons ook veel te halen was,” stelde Vasseur. “We hadden zeker kunnen terugkomen en goede punten kunnen scoren. Maar met twee uitvalbeurten verlies je niet alleen kansen, je gooit het hele weekend weg.”

De schade voor Ferrari is groot, zeker nu de strijd om plek twee in het kampioenschap op het scherp van de snee wordt uitgevochten. Mercedes liep verder uit, terwijl Red Bull Racing de Scuderia inhaalde bij de constructeurs. Vasseur erkent dat elk gemist punt pijn doet. “Op dit moment is het simpel: als je punten verliest, geef je ze automatisch aan je concurrenten,” zuchtte hij. “Dat is een dubbele straf, en in ons geval is die bijzonder zwaar.”

Ferrari ingehaald door Red Bull

Ferrari zal in Las Vegas dus aan de bak moeten om de achterstand op Mercedes goed te maken. Vasseur blijft echter optimistisch dat het team nog kan terugslaan. “We weten dat de snelheid er is, dat zagen we op vrijdag en in de eerste stint,” besloot hij. “Nu gaat het erom dat we een weekend zonder fouten neerzetten. Want twee crashes op één dag… dat is gewoon te veel.”