Max Verstappen en George Russell vlogen elkaar eind vorig jaar in de haren na een opmerkelijke discussie. Sky Sport-reporter Ted Kravitz deed daar recent een aantal onthullingen over in zijn nieuwe boek, en dat zorgt nu voor een reactie van Verstappen.

De ruzie tussen Verstappen en Russell ontstond eind vorig jaar in Qatar. Daar verloor Verstappen de pole position na een gridstraf van één plaats. Hij zou Russell hebben gehinderd in de kwalificatie, en de Brit kon hierdoor vanaf de pole starten. Verstappen was woedend, versloeg Russell in de race en haalde daarna keihard uit naar de Britse Mercedes-coureur.

Kravitz gooit olie op het vuur

Russell liet niet over zich heenlopen, en haalde later in Abu Dhabi keihard uit. De Brit noemde Verstappen een pestkop, en de ruzie bleef in de maanden daarna doorsudderen. De twee kunnen inmiddels weer met elkaar door een deur, maar Sky Sports-reporter Ted Kravitz gooide recent olie op het vuur.

In zijn nieuwe boek 'F1 Insider: Notes from the Pit Lane' legde Kravitz uit hoe Russell hem voor het interview in Abu Dhabi even apart nam. Russell vroeg volgens Kravitz of hij hem een vraag wilde stellen over de ruzie. Dit gebeurde, en toen deed Russell zijn felle uitspraken die voor extra controverse zorgden.

Hoe kijkt Verstappen naar deze onthulling?

In Austin werd Verstappen afgelopen weekend geconfronteerd met de uitspraken van Kravitz. Toen hij door de internationale media werd gevraagd naar de woorden van Kravitz, had Verstappen er in eerste instantie weinig zin in: "Weet je, ik heb daar helemaal niets over te melden."

Verstappen stelt dat dit helemaal geen verrassing is, hij had niets anders verwacht: "Wat ik nu allemaal lees, wist ik allemaal al. Ik zie het natuurlijk, en denk oké. Dat doe ik wel met meer dingen die ik lees. Het maakt voor mij allemaal niets uit."