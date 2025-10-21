user icon
icon

Verstappen reageert op bizarre Russell-onthulling: "Geen verrassing"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen reageert op bizarre Russell-onthulling: "Geen verrassing"
  • Gepubliceerd op 21 okt 2025 14:09
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en George Russell vlogen elkaar eind vorig jaar in de haren na een opmerkelijke discussie. Sky Sport-reporter Ted Kravitz deed daar recent een aantal onthullingen over in zijn nieuwe boek, en dat zorgt nu voor een reactie van Verstappen.

De ruzie tussen Verstappen en Russell ontstond eind vorig jaar in Qatar. Daar verloor Verstappen de pole position na een gridstraf van één plaats. Hij zou Russell hebben gehinderd in de kwalificatie, en de Brit kon hierdoor vanaf de pole starten. Verstappen was woedend, versloeg Russell in de race en haalde daarna keihard uit naar de Britse Mercedes-coureur.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Kravitz gooit olie op het vuur

Russell liet niet over zich heenlopen, en haalde later in Abu Dhabi keihard uit. De Brit noemde Verstappen een pestkop, en de ruzie bleef in de maanden daarna doorsudderen. De twee kunnen inmiddels weer met elkaar door een deur, maar Sky Sports-reporter Ted Kravitz gooide recent olie op het vuur.

In zijn nieuwe boek 'F1 Insider: Notes from the Pit Lane' legde Kravitz uit hoe Russell hem voor het interview in Abu Dhabi even apart nam. Russell vroeg volgens Kravitz of hij hem een vraag wilde stellen over de ruzie. Dit gebeurde, en toen deed Russell zijn felle uitspraken die voor extra controverse zorgden.

Hoe kijkt Verstappen naar deze onthulling?

In Austin werd Verstappen afgelopen weekend geconfronteerd met de uitspraken van Kravitz. Toen hij door de internationale media werd gevraagd naar de woorden van Kravitz, had Verstappen er in eerste instantie weinig zin in: "Weet je, ik heb daar helemaal niets over te melden."

Verstappen stelt dat dit helemaal geen verrassing is, hij had niets anders verwacht: "Wat ik nu allemaal lees, wist ik allemaal al. Ik zie het natuurlijk, en denk oké. Dat doe ik wel met meer dingen die ik lees. Het maakt voor mij allemaal niets uit." 

F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.362

    1 ding is zeker. Ik heb geen interesse in dat boek van Teddy boy.

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 14:12
    • Skoda F1

      Posts: 441

      Ik kan juist niet wachten op deel2 dan staat mijn kledingkast tenminste weer recht..

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 14:21
    • NyckVrieskast

      Posts: 964

      Teddy boy is de grootste engnek van sky sports en van dat eiland.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 14:24
    • Paulie

      Posts: 4.756

      zeker wel, ideaal leesvoer voor op het kleinste kamertje als je lekker ein braune Unterseeboot te water aan het laten bent

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 14:28
    • snailer

      Posts: 30.362

      Als ik een krent heb gedraaid dan wil ik weer zo snel mogelijk weg uit dat kleine kamertje.

      Voor de mensen die echt goed leesvoer willen. Newey zijn auto bio van een paar jaar terug. Zeer interessant.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 14:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.590

      Ik lees altijd p*rno op het toilet.
      Lachen als je met 'n boner ineens moet gaan staan en dat ding zit klem onder de bril.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 14:40
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.590

    Verwachtte reactie van Max.
    Tedje wou natuurlijk dat Max ff keihard uit zou halen ...en dat valt tegen bij Tedje.

    De twee lelijkste coureurs zijn gewoon matties.

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 14:37

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar