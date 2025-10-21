user icon
Red Bull opent de aanval: "We gaan vol voor de titel met Verstappen"
  Gepubliceerd op 21 okt 2025 10:09
  • comments 18
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kende een perfect weekend in Austin. Hij won de sprintrace en de Grand Prix, en verkleinde zijn achterstand op WK-leider Oscar Piastri tot 40 punten. Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt er geen geheim van: ze gaan vol voor de titel.

Wie twee maanden geleden had gezegd dat Verstappen een reële kans zou maken op de wereldtitel, zou voor gek zijn verklaard. Zijn achterstand op McLaren-coureurs Piastri en Lando Norris was enorm, en het leek er in niets op dat hij de achterstand om zou draaien. Na de zomerstop zette hij echter grote stappen en won hij eerst in Italië en Azerbeidzjan. Met zijn sprintzege en overwinning in de Grand Prix werd de druk nog groter.

'We gaan vol voor de titel'

Verstappen had het na afloop over een superweekend, en daar kan Red Bull-adviseur Helmut Marko zich wel in vinden. Bij Motorsport.com reageerde de Oostenrijker: "Ja, en we hebben in de afgelopen races al een paar van die perfecte weekenden gehad."

Verstappen heeft in de afgelopen vier raceweekenden 64 punten goedgemaakt op Piastri. Het is een enorme stap, en dat geeft de burger moed. Marko wil echter wel realistisch blijven: "Dat is ongelooflijk, maar we liggen nog wel veertig punten achter. We hebben intern gezegd: 'Ja, we gaan er vol voor', maar we bekijken het race voor race."

Voelt McLaren de druk?

Bij de concurrentie van McLaren beginnen ze de druk nu te voelen, en dat ziet Marko ook. Met een grote grijns reageert hij: "Daar lijkt het wel op!" Welk effect zal dit in de komende races hebben op Norris en Piastri? "Dat gaan we bij de volgende race zien. We gaan in ieder geval lekker kijken! Een achterstand van veertig punten is nog steeds veel, maar zolang er een kans is op de titel, zullen we er vol voor gaan."

Regendansje

Die volgende race staat aankomend weekend al op het programma, als het F1-circus afreist naar Mexico: "Dat is in theorie geen Red Bull-circuit, maar zoals ik eerder al zei, die dingen bestaan volgens mij niet meer. Ik heb gehoord dat het zondag ook kan gaan regenen in Mexico, en regen betekent Max!"

John6

Posts: 11.159

Als Lando en Oscar elkaar weer van de baan rammen, staat Max nog maar 1 punt achter Lando, moet hij wel winnen, ik kan nog 100 voorbeelden geven met, Als.

  • 7
  • 21 okt 2025 - 10:22
Reacties (18)

Login om te reageren
  • nr 76

    Posts: 7.070

    Hoeveel punten is het verschil eigenlijk?

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 10:15
    • Hourpower

      Posts: 735

      Piastri 346
      Norris 332
      Verstappen 306
      Russell 252

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 10:50
  • meister

    Posts: 4.098

    Als Max om wat voor reden dan ook uitvalt vlgd race dan is het ook gedaan.
    Maar hoop doet leven.

    • + 1
    • 21 okt 2025 - 10:16
    • John6

      Posts: 11.159

      Als Lando en Oscar elkaar weer van de baan rammen, staat Max nog maar 1 punt achter Lando, moet hij wel winnen, ik kan nog 100 voorbeelden geven met, Als.

      • + 7
      • 21 okt 2025 - 10:22
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.586

      Als.
      Als m'n plasser tussen de 25cm en 30cm zou zijn geweest hadden jullie mij allemaal teruggezien in vele adult movies.
      En dan was mijn artiestennaam Grumpy Dick geweest.
      Als....

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 11:55
    • schwantz34

      Posts: 41.116

      @Ouw Had je dan ook een tattoo met "Ggup" op je schwanz laten zetten?

      Geile groet'n uut Brabant"

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 12:29
    • schwantz34

      Posts: 41.116

      B

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 12:30
  • snailer

    Posts: 30.357

    1 ding is voor mij zeker na de Cota sweep.

    RBR kan nu omgaan met hoge temperaturen. De deg was wel hoger bij Verstappen, hoewel de laatste stint was redelijk gelijkwaardig tussen Norris en Verstappen. Echter had Piastri de laatste stint wel de upper hand qua deg. Ik vermoed dat het gevecht met Leclerc hier niet heeft geholpen met de degradatie.

    In ieder geval is dat met de komende races bemoedigend.

    Wat me ook opviel in de data. Verstappen was erg sterk in de low speed corners. Mechanische grip dus gevonden, wat zeer relevant is in Mexico in de sectie in het stadion.

    Dat Tsunoda ook minder last had van deg bevestigt het beeld. Die was echt helemaal nergens tot nu aan het eind van stints.

    • + 6
    • 21 okt 2025 - 10:30
    • Snork

      Posts: 21.952

      Yuki reed dusdanig langzamer dan Max dat de slijtage van zijn banden logischerwijs haast wel minder moest zijn, maar het hangt er ook vanaf hoe hij stuurt. Max is een meester in fluisteren met zijn bandjes. laatste stint reed Yuki in no mans land, dus in vrije lucht, wat ook gunstig is voor behoud van de bandjes van Yuki.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 11:16
    • snailer

      Posts: 30.357

      Dat was in het verleden ook zo, Snork. Stuk langzamer, maar toch veel grotere deg.
      Vorig jaar was Tsunoda niet slecht wat dat betreft. Goed houden banden bedoel ik.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 12:51
  • josdaboss

    Posts: 1.175

    Dat moet je het hele jaar doen, niet de laatste 3 maanden..

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 10:36
    • Beamer

      Posts: 1.836

      Tuurlijk wel, waarom zou je je het hele jaar moeten inspannen, als je het ook in 3 maanden kunt doen?!

      • + 2
      • 21 okt 2025 - 11:17
    • Snork

      Posts: 21.952

      Tsja, daar waren ze ook echt wel mee bezig, maar ze kregen het niet voor elkaar. Dat ze nu, met de laatste upgrade aan de vloer, en door meer te vertrouwen op feedback van Max on track i.p.v. de simulator settings 100% te volgen, leidt ertoe dat Max weer volop meedoet. Enorme prestatie.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 11:19
  • Knalpijp

    Posts: 2.147

    Mexico geen Redbull circuit, krijg nou tieten" natuurlijk wel!! 5 keer Max

    • + 2
    • 21 okt 2025 - 10:41
    • Paulie

      Posts: 4.755

      ja heet toch niet voor niets Maxico? @Ouw-Helmut is in de war denk ik, komt omdat ie superlatieven tekort komt

      • + 2
      • 21 okt 2025 - 10:45
    • NyckVrieskast

      Posts: 963

      Toen in die tijd had Rbr veel downforce en weinig motorvermogen. De Renault motor liep hier altijd goed en de mercedes en Ferrari motor had het hier altijd lastig. Daarom heeft Max hier 5x gewonnen. Kan mij de start van 2021 nog heel goed herinneren. Bottas en Hamilton voorbij.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 11:20
  • OfficialPradero

    Posts: 1.443

    "Regen betekend Max" , die "vlieger" gaat alleen op als hij een stabiele wagen krijgt.

    • + 1
    • 21 okt 2025 - 12:37
    • NicoS

      Posts: 19.503

      Dat lijkt sinds Monza toch wel het geval lijkt mij…..

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 12:52

