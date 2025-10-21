Red Bull opent de aanval: "We gaan vol voor de titel met Verstappen"

Max Verstappen kende een perfect weekend in Austin. Hij won de sprintrace en de Grand Prix, en verkleinde zijn achterstand op WK-leider Oscar Piastri tot 40 punten. Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt er geen geheim van: ze gaan vol voor de titel.

Wie twee maanden geleden had gezegd dat Verstappen een reële kans zou maken op de wereldtitel, zou voor gek zijn verklaard. Zijn achterstand op McLaren-coureurs Piastri en Lando Norris was enorm, en het leek er in niets op dat hij de achterstand om zou draaien. Na de zomerstop zette hij echter grote stappen en won hij eerst in Italië en Azerbeidzjan. Met zijn sprintzege en overwinning in de Grand Prix werd de druk nog groter.

'We gaan vol voor de titel'

Verstappen had het na afloop over een superweekend, en daar kan Red Bull-adviseur Helmut Marko zich wel in vinden. Bij Motorsport.com reageerde de Oostenrijker: "Ja, en we hebben in de afgelopen races al een paar van die perfecte weekenden gehad."

Verstappen heeft in de afgelopen vier raceweekenden 64 punten goedgemaakt op Piastri. Het is een enorme stap, en dat geeft de burger moed. Marko wil echter wel realistisch blijven: "Dat is ongelooflijk, maar we liggen nog wel veertig punten achter. We hebben intern gezegd: 'Ja, we gaan er vol voor', maar we bekijken het race voor race."

Voelt McLaren de druk?

Bij de concurrentie van McLaren beginnen ze de druk nu te voelen, en dat ziet Marko ook. Met een grote grijns reageert hij: "Daar lijkt het wel op!" Welk effect zal dit in de komende races hebben op Norris en Piastri? "Dat gaan we bij de volgende race zien. We gaan in ieder geval lekker kijken! Een achterstand van veertig punten is nog steeds veel, maar zolang er een kans is op de titel, zullen we er vol voor gaan."

Regendansje

Die volgende race staat aankomend weekend al op het programma, als het F1-circus afreist naar Mexico: "Dat is in theorie geen Red Bull-circuit, maar zoals ik eerder al zei, die dingen bestaan volgens mij niet meer. Ik heb gehoord dat het zondag ook kan gaan regenen in Mexico, en regen betekent Max!"