Wolff kiest kant in titelstrijd: "Verstappen heeft het psychologisch voordeel"
  Gepubliceerd op 21 okt 2025 09:26
  • comments 15
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen verkleinde afgelopen weekend in Austin zijn achterstand op de concurrentie van McLaren. Hij lijkt weer helemaal terug te zijn in de strijd om de titel, en McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris staan onder enorme druk. Volgens Toto Wolff heeft Verstappen het psychologische voordeel.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Piastri en Norris waren een klasse apart, en ze werden voor de zomerstop slechts drie keer verslagen. Verstappen had in de zomer geen vertrouwen meer in succes, en leek de witte vlag te zwaaien. Na de zomerstop wist hij echter drie races te winnen, en staat hij door zijn succesvolle weekend in Austin nog maar 40 punten achter op WK-leider Piastri.

Hoe kijkt Wolff ernaar?

Mercedes-teambaas Toto Wolff bekijkt de titelstrijd van een afstandje. De Oostenrijker deelde zijn kijk op de titelstrijd met de internationale media: "Ik heb zelf in een vergelijkbare situatie gezeten, met twee coureurs die om het wereldkampioenschap vochten, terwijl er dreiging kwam van een derde coureur van buitenaf. In ons geval waren dat Max Verstappen en Sebastian Vettel."

Maakt Verstappen echt kans?

Wolff wordt dan ook gevraagd hoe hoog hij de kansen van Verstappen inschat: "De underdog heeft altijd een klein psychologisch voordeel, omdat zijn kansen mathematisch gezien wat kleiner zijn. De cijfers spreken niet echt in het voordeel van Max. Ik heb het al eerder berekend: het ligt ergens rond de 19 tot 21 procent. Ik kan je het exacte getal later wel geven!"

'Het kan snel veranderen'

Volgens de Oostenrijker is het wel zo dat de situatie snel kan veranderen: "Eén uitvalbeurt kan de boel helemaal veranderen. En dat heeft invloed op het rijden zelf: hoe agressief kun en wil je nog zijn bij een inhaalactie? Je zag het bij Norris. Uiteindelijk haalde hij Leclerc in, maar het was op sommige momenten lastig voor hem om te beslissen of hij zijn neus ertussen moest steken of niet."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.586

Die ouwe zit springlevend te zijn.... gelukkig maar voor alle, ja, alle forumleden.

  • 6
  • 21 okt 2025 - 09:49
Reacties (15)

Reacties (15)
  • Rimmer

    Posts: 12.906

    “Neus tussen steken”

    Ik wilde een grap maken, bedacht mij toen dat Ouw die in moest koppen en bedacht mij direct daarna:
    “Waar is Ouw eigenlijk?”

    Het is toch niet zo dat die ouwe nu toch de pijp aan Maarten heeft moeten geven?

    • + 4
    • 21 okt 2025 - 09:30
    • Paulie

      Posts: 4.755

      Kerstinkopen bij de Carnenbroek natuurlijk, en er is een actie gaande momenteel, gratis appelpunt bij een kop koffie

      • + 3
      • 21 okt 2025 - 09:36
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.587

      Die ouwe zit springlevend te zijn.... gelukkig maar voor alle, ja, alle forumleden.

      • + 6
      • 21 okt 2025 - 09:49
    • snailer

      Posts: 30.358

      Je bent niet in vrom, Ouw. al dagen geen post over aggressief knuppelgedrag gezien.
      Nog geen pogingen om Russell knapper te doen ranken en Verstappen dus lelijker.

      Ik maak echt zorgen om je.

      • + 6
      • 21 okt 2025 - 10:41
    • Paulie

      Posts: 4.755

      geen posts waarin hij de spot drijft met Jos z'n agressiviteit, Ralf's sexueele geaardheid, Max z'n lelijkheid... weet het ook niet, voelt niet goed, hopelijk is het slechts een fase en herpakt @Ouw zich snel. Wss gewoon een Piastri achtig dipje

      • + 3
      • 21 okt 2025 - 10:52
    • Snork

      Posts: 21.952

      Gisteren was Ouw gewoon in bekende vorm met het voorstel om Natte Nel in blote punani op de grid te zetten.

      • + 2
      • 21 okt 2025 - 11:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.587

      Daar hebben ze gewoon overheen gelezen Snork.

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 11:34
    • snailer

      Posts: 30.358

      segsisme zit gewoon in het dna bij je Ouw. Niemand las daar overheen.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 13:01
  • josdaboss

    Posts: 1.175

    No Mikey No!

    • + 3
    • 21 okt 2025 - 10:35
    • Avb1

      Posts: 241

      That's so right but I can't say it Loud

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 13:21
  • NyckVrieskast

    Posts: 963

    Wolff is stiekem een Max Verstappen fan. Als hij in 2027 Max kan binnen hengelen doet hij dat zonder na te denken.

    • + 2
    • 21 okt 2025 - 11:22
  • monzaron

    Posts: 625

    Dat was een zeer tamme Wolff ;)

    • + 1
    • 21 okt 2025 - 11:26
  • MustFeed

    Posts: 10.319

    19 tot 21 procent kans is het wellicht bij de goksites, maar statistisch gezien is de kans een heel stuk kleiner. Dit is echt heel erg gebaseerd op sentiment. Als Verstappen op 28 punten had gestaan en in Austin vanaf de leiding in de laatste ronde van de race was uitgevallen waardoor Piastri als 4e was gefinisht was het verschil ook 40 punten geweest en zou iedereen denken dat de kampioenschapkansen van Verstappen voorbij waren. Terwijl de situatie eigenlijk exact gelijk is.

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 12:45
    • nr 76

      Posts: 7.071

      Hij heeft natuurlijk gewoon 50% kans.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 12:54
    • snailer

      Posts: 30.358

      Percentages worden vaak gelukt. Dit is een tactische prognose van de s i t e s

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 13:03

