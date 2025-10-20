user icon
Red Bull lijkt geduld te verliezen met Tsunoda: "Nee, dit is niet goed genoeg"

Red Bull lijkt geduld te verliezen met Tsunoda: "Nee, dit is niet goed genoeg"
  Gepubliceerd op 20 okt 2025 15:24
  12
  Door: Jeroen Immink

Bij Red Bull Racing groeit de twijfel over de toekomst van Yuki Tsunoda. De Japanner rijdt nog altijd met een onzeker contract en zijn optreden tijdens het Formule 1-weekend in Austin zal hem weinig geholpen hebben. Na afloop liet teambaas Laurent Mekies er weinig twijfel over bestaan dat het beter moet.

Tsunoda eindigde de Grand Prix van de Verenigde Staten weliswaar als zevende, maar de kloof met Max Verstappen was gigantisch: liefst 52 seconden. En dat terwijl de Nederlander het weekend domineerde met een sprint- én Grand Prix-zege. Voor Red Bull een bevestiging dat het verschil tussen de twee rijders nog altijd te groot is.

Mekies laat zich uit over Tsunoda

“Als je puur naar de cijfers kijkt, dan weet je het antwoord al”, reageerde Mekies na afloop tegenover de internationale pers. “Ik ga niet doen alsof dat goed genoeg is, want dat is het niet. Niemand binnen het team vindt dat, en Yuki zelf ook niet.”

Toch zag de Franse teambaas ook kleine verbeteringen bij zijn coureur. “Er zijn twee races op rij punten gescoord, ook in de sprintrace. Zijn starts waren sterk, en de eerste ronden waren beter dan eerder dit seizoen. Dat is een stap vooruit”, aldus Mekies. “Maar goed genoeg? Nee, dat zou ik niet durven zeggen.”

Druk op Tsunoda neemt toe

De druk op Tsunoda neemt daarmee verder toe. De Japanner lijkt te moeten hopen op een nieuw zitje bij Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull. Mocht die optie verdwijnen, dan dreigt het doek te vallen over zijn Formule 1-loopbaan.

Na de Grand Prix van Mexico-Stad wordt naar verwachting de definitieve beslissing genomen. Wie de woorden van Mekies goed beluistert, krijgt echter het gevoel dat de grote bazen bij Red Bull hun keuze al gemaakt hebben.

VCARB-coureur Isack Hadjar lijkt de beste papieren te hebben om het stoeltje bij Red Bull te bemachtigen. Na een ijzersterk rookie-seizoen, met zelfs een podium in Zandvoort, is de kans aannemelijk dat de Fransman in 2026 de teamgenoot van Verstappen wordt.

HermanInDeZon

Posts: 272

Hadjar zijn weekend was ook niet top
En om nu te zeggen dat Hadjar Lawson in de vernieling rijdt
Ik weet echt niet of Hadjar de grote upgrade tov Tsunoda is

  • 2
  • 20 okt 2025 - 15:29
Reacties (12)

    • Ronnie Peterson

      Posts: 180

      Het zit hem vooral in de best mogelijke voorbereiding, lijkt mij.

      Hadjar kan een upgrade zijn, maar dan moet hij de hele winter zo ontzettend goed klaargestoomd worden voor die auto, en dan moeten ze hem in '26 alsnog tijd en ruimte geven om te wennen, want dit is met die auto gewoon nodig.

      Maar datzelfde geldt net zo goed voor Tsunoda en Lawson. Het maakt niet veel uit wie je erin zet (al heb ik Hadjar wel het hoogste zitten van deze drie), zolang ze maar de kans krijgen en niet na 2 races afgeserveerd worden, en zolang RB maar niet verwacht dat ze binnen 0.3s van Max zitten, want daarvoor heb je gewoon een nieuw "Jahrhunderttalent" nodig.

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 15:37
  • TylaHunter

    Posts: 10.569

    Het is wel ironisch dat juist in het beste weekend van Tsunoda, Hadjar misschien wel zijn slechste heeft.

    Met andere woorden... ook hij is er niet klaar voor. Yuki ook niet... maar Hadjar klaarblijkelijk ook niet.

    Als je die Palou even strikt, denk dat die prima wil rijden voor 10 miljoen. Kan die Mclaren wat makkelijker afbetalen.

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 15:30
    • HarryLam

      Posts: 4.938

      Zeker gezien die fooi die ze in de indy car opstrijken.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 15:48
    • Avb1

      Posts: 234

      Dan zou ik eerder Hulkenberg halen.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 15:50
  • Rode Stier 33

    Posts: 890

    Ik heb het hier al vaker voorbij zien komen, maar per saldo was Perez toch de beste teamgenoot van/voor Max. Te voorbarig geweest achteraf!

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 15:45
    • Paulie

      Posts: 4.747

      Perez was heel grillig, begin het seizoen vaak sterk om vervolgens af te zwakken. Maar idd als je alles plat slaat was Perez eigenlijk nog de beste teammaat van Max. Ook hij zou ik in die tweede Bull geen races zien winnen, maar met zijn ervaring zie het het hem wel iets beter doen. Ik zeg terughalen, kan aankomend weekend in Mexico al

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 15:53
  • Pietje Bell

    Posts: 31.548

    “Er zijn twee races op rij punten gescoord, ook in de sprintrace. Zijn starts waren sterk,
    en de eerste ronden waren beter dan eerder dit seizoen. Dat is een stap vooruit”,
    aldus Mekies. “Maar goed genoeg? Nee, dat zou ik niet durven zeggen.”


    Dat zegt genoeg. We hoeven niet tot na de GP van Mexico te wachten op de beslissing.

    • + 1
    • 20 okt 2025 - 15:46
    • HarryLam

      Posts: 4.938

      Nee.....als zelfs Mekkies hem afvalt......

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 15:49
    • Larry Perkins

      Posts: 60.809

      En we hoeven niet tot de zomerstop van 2026 te wachten om te beseffen dat Hadjar ook niet de oplossing is...

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 15:54
    • Pietje Bell

      Posts: 31.548

      Hadjar zie ik de klus ook niet klaren. En als het niet gaat zoals hij wil is hij echt nog altijd dezelfde heethoofd als in de F2. Hij is echt niet veranderd wat sommige F1 mensen wel beweren.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 15:57
  • Damon Hill

    Posts: 19.401

    Tsunoda is altijd net aan, echt net aan, goed genoeg geweest voor de F1. Hij is waarschijnlijk net ietsjes beter dan bijvoorbeeld Stroll. Men was helemaal hosanna toen hij in de Racing Bull af en toe een leuk weekend had, maar zo bijzonder was het nu ook allemaal weer niet.

    Het punt is alleen, Lawson is geen klap beter. Hadjar heeft wel meer talent en zou het bij Red Bull iets beter doen, maar dan ook maar iets. Ook Hadjar gaat finaal kapot naast Max.

    En zo zie je maar dat Perez het nog niet eens zo heel verschrikkelijk deed. Ik denk dan ook dat Hadjar, Tsunoda en Lawson allemaal niet goed genoeg zijn. Hadjar misschien op lange termijn, maar nu nog lang niet.

    Iedereen die roept dat Hadjar nu naast Max plaats moet nemen gaat ook gewoon thuiskomen van een koude kermis. Ik denk dat je echt nog beter iemand met ervaring ernaast kan zetten.

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 15:57

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
JP Yuki Tsunoda 22
  • Land Japan
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, Japan
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Red Bull Racing
Red Bull Racing
