Bij Red Bull Racing groeit de twijfel over de toekomst van Yuki Tsunoda. De Japanner rijdt nog altijd met een onzeker contract en zijn optreden tijdens het Formule 1-weekend in Austin zal hem weinig geholpen hebben. Na afloop liet teambaas Laurent Mekies er weinig twijfel over bestaan dat het beter moet.

Tsunoda eindigde de Grand Prix van de Verenigde Staten weliswaar als zevende, maar de kloof met Max Verstappen was gigantisch: liefst 52 seconden. En dat terwijl de Nederlander het weekend domineerde met een sprint- én Grand Prix-zege. Voor Red Bull een bevestiging dat het verschil tussen de twee rijders nog altijd te groot is.

Mekies laat zich uit over Tsunoda

“Als je puur naar de cijfers kijkt, dan weet je het antwoord al”, reageerde Mekies na afloop tegenover de internationale pers. “Ik ga niet doen alsof dat goed genoeg is, want dat is het niet. Niemand binnen het team vindt dat, en Yuki zelf ook niet.”

Toch zag de Franse teambaas ook kleine verbeteringen bij zijn coureur. “Er zijn twee races op rij punten gescoord, ook in de sprintrace. Zijn starts waren sterk, en de eerste ronden waren beter dan eerder dit seizoen. Dat is een stap vooruit”, aldus Mekies. “Maar goed genoeg? Nee, dat zou ik niet durven zeggen.”

Druk op Tsunoda neemt toe

De druk op Tsunoda neemt daarmee verder toe. De Japanner lijkt te moeten hopen op een nieuw zitje bij Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull. Mocht die optie verdwijnen, dan dreigt het doek te vallen over zijn Formule 1-loopbaan.

Na de Grand Prix van Mexico-Stad wordt naar verwachting de definitieve beslissing genomen. Wie de woorden van Mekies goed beluistert, krijgt echter het gevoel dat de grote bazen bij Red Bull hun keuze al gemaakt hebben.

VCARB-coureur Isack Hadjar lijkt de beste papieren te hebben om het stoeltje bij Red Bull te bemachtigen. Na een ijzersterk rookie-seizoen, met zelfs een podium in Zandvoort, is de kans aannemelijk dat de Fransman in 2026 de teamgenoot van Verstappen wordt.