Max Verstappen heeft met vlag en wimpel de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. De viervoudig wereldkampioen was van start tot finish ongenaakbaar en pakte zijn tweede zege van het weekend. Na afloop klonk Verstappen tevreden, al durfde hij stiekem ook te dromen van de wereldtitel.

Voor Verstappen en Red Bull Racing kon het weekend in Austin nauwelijks beter. De Nederlander won zowel de sprintrace als de hoofdrace en verlaat de VS met 33 punten in de tas.

Verstappen dik tevreden na dominate zege

“We hebben het heel goed uitgevoerd,” zei Verstappen bij Viaplay. “De start was cruciaal, daar kwam ik goed weg. Charles (Leclerc) zat aan de binnenkant, wat me juist hielp om buitenom te gaan. Daarna konden we in de eerste stint het verschil maken, omdat Charles Lando (Norris) ophield. We bouwden snel een gat van tien seconden op. Na de pitstop verloren we wat tijd, maar daarna was het gewoon banden managen.”

Toch zag Verstappen nog ruimte voor verbetering. “We hebben nog wat werk te doen in de hitte,” erkende hij. “McLaren lijkt iets beter met de banden om te gaan. Op momenten reed Lando rondetijden die ik niet kon matchen. Maar al met al hebben we het uitstekend gedaan.”

Verstappen had het even lastig in Austin

Van buitenaf leek het een makkelijke race, maar Verstappen zelf voelde dat anders. “De banden werden heel warm en dat maakte het lastig om de achterkant te controleren. Vooral bij het uitaccelereren en het insturen had ik het moeilijk. Daar moeten we beter in worden.”

Toch mag Verstappen weer voorzichtig denken aan titel nummer vijf. De Limburger verkleinde het gat naar Oscar Piastri tot 40 punten en naar Norris tot 26. “Het was een heel goed weekend. Zo moeten we doorgaan om nog kans te maken,” aldus Verstappen. “Met dit soort weekenden blijft er hoop. Alleen op pure racepace moeten we nog een stap zetten.”

Verstappen in beste vorm ooit?

Helmut Marko noemde Verstappen na afloop ‘in de vorm van zijn leven’, maar daar was de Nederlander het niet helemaal mee eens. “Ik rijd al het hele seizoen op een hoog niveau,” zei hij. “Het heeft niks te maken met de auto. Ik geniet er gewoon meer van nu, maar ik geef altijd alles. Zo ben ik voorbereid.”