user icon
icon

Verstappen blijft kritisch ondanks overwinning: "Daar moeten we een stap zetten"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen blijft kritisch ondanks overwinning: "Daar moeten we een stap zetten"
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 23:47
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft met vlag en wimpel de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. De viervoudig wereldkampioen was van start tot finish ongenaakbaar en pakte zijn tweede zege van het weekend. Na afloop klonk Verstappen tevreden, al durfde hij stiekem ook te dromen van de wereldtitel.

Voor Verstappen en Red Bull Racing kon het weekend in Austin nauwelijks beter. De Nederlander won zowel de sprintrace als de hoofdrace en verlaat de VS met 33 punten in de tas.

Meer over Max Verstappen Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

13 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Verstappen dik tevreden na dominate zege

“We hebben het heel goed uitgevoerd,” zei Verstappen bij Viaplay. “De start was cruciaal, daar kwam ik goed weg. Charles (Leclerc) zat aan de binnenkant, wat me juist hielp om buitenom te gaan. Daarna konden we in de eerste stint het verschil maken, omdat Charles Lando (Norris) ophield. We bouwden snel een gat van tien seconden op. Na de pitstop verloren we wat tijd, maar daarna was het gewoon banden managen.”

Toch zag Verstappen nog ruimte voor verbetering. “We hebben nog wat werk te doen in de hitte,” erkende hij. “McLaren lijkt iets beter met de banden om te gaan. Op momenten reed Lando rondetijden die ik niet kon matchen. Maar al met al hebben we het uitstekend gedaan.”

Verstappen had het even lastig in Austin

Van buitenaf leek het een makkelijke race, maar Verstappen zelf voelde dat anders. “De banden werden heel warm en dat maakte het lastig om de achterkant te controleren. Vooral bij het uitaccelereren en het insturen had ik het moeilijk. Daar moeten we beter in worden.”

Toch mag Verstappen weer voorzichtig denken aan titel nummer vijf. De Limburger verkleinde het gat naar Oscar Piastri tot 40 punten en naar Norris tot 26. “Het was een heel goed weekend. Zo moeten we doorgaan om nog kans te maken,” aldus Verstappen. “Met dit soort weekenden blijft er hoop. Alleen op pure racepace moeten we nog een stap zetten.”

Verstappen in beste vorm ooit?

Helmut Marko noemde Verstappen na afloop ‘in de vorm van zijn leven’, maar daar was de Nederlander het niet helemaal mee eens. “Ik rijd al het hele seizoen op een hoog niveau,” zei hij. “Het heeft niks te maken met de auto. Ik geniet er gewoon meer van nu, maar ik geef altijd alles. Zo ben ik voorbereid.”

Larry Perkins

Posts: 60.779

[b] Laurent Mekies: 'We zijn getuige van iets buitengewoons' nu Max Verstappen het kampioenschap terugwint [/b]

"Max heeft op een ongelooflijk niveau gereden. We moeten waarschijnlijk toegeven dat we getuige zijn van iets heel bijzonders en samen met het team hebben we die ommekeer teweeggebrac... [Lees verder]

  • 2
  • 20 okt 2025 - 00:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.777

    Laurent Mekies: 'We zijn getuige van iets buitengewoons' nu Max Verstappen het kampioenschap terugwint

    "Max heeft op een ongelooflijk niveau gereden. We moeten waarschijnlijk toegeven dat we getuige zijn van iets heel bijzonders en samen met het team hebben we die ommekeer teweeggebracht", vertelde Mekies na de Grand Prix van de Verenigde Staten.

    “Ze (RBR) weten wat ze moeten doen. Het is een team dat van racen houdt. Wij gaan racen en nemen risico's, zij hebben altijd al risico's genomen en de focus en intensiteit liggen nog steeds op dit weekend. Op het leren van alles wat we nog kunnen leren van dit weekend en het inzetten van de beste auto in Mexico.
    De rest zal gewoon het gevolg zijn."

    Met nog maar vijf raceweekenden te gaan in het seizoen, wil Verstappen het momentum graag vasthouden.
    "Goed gedaan maat, ongelooflijk weekend. Echt goed. Bedankt iedereen en een goede terugreis maat," zei de Red Bull-coureur na de race tegen race-engineer Gianpiero Lambiase.

    "Goed gedaan Max. Dat was pure dominantie. Wat je zei, je hebt dit weekend alles gegeven," voegde Mekies toe via de teamradio, waarop Verstappen toevoegde: "Daar ben ik erg blij mee. Laten we proberen dit momentum vast te houden!" (MS Global, automatische vertaling)

    You’re welcome!

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 00:02

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.330
  • Podiums 122
  • Grand Prix 228
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Ongenaakbare Verstappen wint GP Verenigde Staten ×