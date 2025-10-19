user icon
Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 23:23
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing moet zich melden bij de stewards in Austin. Na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten bleek dat ze een overtreding hadden gemaakt, al is het niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De zege van Max Verstappen lijkt niet in gevaar te komen.

Verstappen schreef de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam. Na afloop van de race kwam er een opvallend bericht van de stewards naar buiten. Het team heeft mogelijk de International Sporting Code overschreden. De stewards melden dat ze mogelijk de instructies van de officials op de grid niet hebben opgevolgd.

Welke straf volgt?

Het lijkt erop dat er een teamlid de grid op is gelopen tijdens de formatieronde. Dit is in strijd met de veiligheidsregels, en kan dus voor een zware straf gaan zorgen. Waarschijnlijk wordt het een geldboete of een reprimande voor de Oostenrijkse renstal. De FIA-stewards melden niet dat het incident te maken heeft met één van de auto's specifiek. De kans is dan ook klein dat er een straf gaat volgen voor Max Verstappen of Yuki Tsunoda.

Wat is er aan de hand?

Het komt niet vaak voor dat er een onderzoek wordt geopend naar een overtreding van deze aard. Vlak voor de start van de formatieronde moeten alle op de grid aanwezige teamleden achter de witte lijnen staan, en is het vanuit een veiligheidsoogpunt niet toegestaan om over die lijnen te gaan. Iemand van Red Bull heeft dit nu dus wel gedaan, al is het niet duidelijk wat hij of zij precies heeft gedaan.

Voor Red Bull is het een opluchting dat dit moment niet te maken heeft met Verstappen, want de Nederlander was weer een klasse apart in Austin. Hij won zijn vijfde race van het jaar, en lijkt weer helemaal terug in de strijd om de titel.

Olav Drol

Posts: 596

Verwijderd, want te kritisch op de kop.

  • 7
  • 19 okt 2025 - 23:41
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (6)

Reacties (6)
  • snailer

    Posts: 30.335

    Is er iets mis? Ik zie hier het comment van Roxas niet. Maar hierboven zie ik het comment van hem wel.

    • + 3
    • 19 okt 2025 - 23:39
    • Olav Drol

      Posts: 596

      Verwijderd, want te kritisch op de kop.

      • + 7
      • 19 okt 2025 - 23:41
    • Larry Perkins

      Posts: 60.780

      Beter: Voortaan alleen ff naar de foto kijken...

      (behalve als het een foto van George is, dan meteen naar de reacties gaan)

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 00:06
  • schwantz34

    Posts: 41.107

    Valse start van een monteur? Te vroeg over het lijntje gestapt?

    • + 3
    • 19 okt 2025 - 23:42
  • GreenEye

    Posts: 77

    Mointeur zou iets op de grid verloren hebben en heeft dat even opgehaald.
    Dikke boete voor Red Bull en weer door.

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 00:26

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

