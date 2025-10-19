Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Het team van Red Bull Racing moet zich melden bij de stewards in Austin. Na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten bleek dat ze een overtreding hadden gemaakt, al is het niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De zege van Max Verstappen lijkt niet in gevaar te komen.

Verstappen schreef de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam. Na afloop van de race kwam er een opvallend bericht van de stewards naar buiten. Het team heeft mogelijk de International Sporting Code overschreden. De stewards melden dat ze mogelijk de instructies van de officials op de grid niet hebben opgevolgd.

Welke straf volgt?

Het lijkt erop dat er een teamlid de grid op is gelopen tijdens de formatieronde. Dit is in strijd met de veiligheidsregels, en kan dus voor een zware straf gaan zorgen. Waarschijnlijk wordt het een geldboete of een reprimande voor de Oostenrijkse renstal. De FIA-stewards melden niet dat het incident te maken heeft met één van de auto's specifiek. De kans is dan ook klein dat er een straf gaat volgen voor Max Verstappen of Yuki Tsunoda.

Wat is er aan de hand?

Het komt niet vaak voor dat er een onderzoek wordt geopend naar een overtreding van deze aard. Vlak voor de start van de formatieronde moeten alle op de grid aanwezige teamleden achter de witte lijnen staan, en is het vanuit een veiligheidsoogpunt niet toegestaan om over die lijnen te gaan. Iemand van Red Bull heeft dit nu dus wel gedaan, al is het niet duidelijk wat hij of zij precies heeft gedaan.

Voor Red Bull is het een opluchting dat dit moment niet te maken heeft met Verstappen, want de Nederlander was weer een klasse apart in Austin. Hij won zijn vijfde race van het jaar, en lijkt weer helemaal terug in de strijd om de titel.