Stella blijft zelfverzekerd na deprimerende race in Austin: "We kunnen strijden om de titel"

McLaren-teambaas Andrea Stella zag zijn coureurs tweede en vijfde worden. Lando Norris wist Max Verstappen niet aan te kunnen vallen en Oscar Piastri had de gehele race moeite om snelheid uit zijn McLaren te halen.

Het is voor McLaren een van de mindere weekenden van het seizoen geweest. Beide auto's wisten moeizaam van hun plek af te komen en Norris verloor zelfs zijn tweede plek aan Charles Leclerc. Later pakte hij die positie weer terug.

'Piastri mocht niet vechten'

"Het was een race", zei Stella tegenover Viaplay. "Allereerst was het belangrijk om te bevestigen dat de snelheid er was om mee te strijden voor de overwinning. Dat zagen we vandaag niet, omdat we vrijwel de hele race met Leclerc moesten vechten. Lando wist hem twee keer in te halen, wat geweldig was om te zien. Een stop, dus slechts één kans om te spelen."

"Met de rustpauzes denk ik dat de strategie goed was en iets om te herzien vanuit Oscars kant, want we misten een paar tienden tijdens de kwalificatie en daardoor kon Oscar niet vechten. We hebben het er intern over gehad dat het bijna een te mooi scenario zou zijn om een ​​P1-P2 McLaren te zijn. We wisten meteen toen we in Monza zagen dat Verstappen en Red Bull zo competitief waren dat we begrepen dat ze mee zouden doen."

'Het wordt een interessante finale'

"Voor ons verandert er niet veel. We moeten ons gewoon focussen op de uitvoering van race tot race. We zien dat als we presteren op het niveau dat we kunnen, we kunnen strijden om de overwinning. Hopelijk komen er betere circuits voor onze auto. En ik denk dat we uitkijken naar een zeer interessante en vermakelijke finale van dit seizoen, niet alleen voor de teams, maar voor alle fans", verheugt Stella zich op de komende paar races.

Verstappen komt snel dichterbij de McLaren-coureurs. Waar het verschil met kampioenschapsleider Oscar Piastri momenteel 40 punten is, is het verschil met nummer twee Lando Norris 26 punten. Het verschil tussen Norris en Piastri is ook nog maar veertien punten. De drie coureurs komen dus nog dichter bij elkaar nu de slotfase nadert.