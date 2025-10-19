Stella blijft zelfverzekerd na deprimerende race in Austin: "We kunnen strijden om de titel"

user icon
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 23:57
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

McLaren-teambaas Andrea Stella zag zijn coureurs tweede en vijfde worden. Lando Norris wist Max Verstappen niet aan te kunnen vallen en Oscar Piastri had de gehele race moeite om snelheid uit zijn McLaren te halen. 

Het is voor McLaren een van de mindere weekenden van het seizoen geweest. Beide auto's wisten moeizaam van hun plek af te komen en Norris verloor zelfs zijn tweede plek aan Charles Leclerc. Later pakte hij die positie weer terug.

'Piastri mocht niet vechten'

"Het was een race", zei Stella tegenover Viaplay. "Allereerst was het belangrijk om te bevestigen dat de snelheid er was om mee te strijden voor de overwinning. Dat zagen we vandaag niet, omdat we vrijwel de hele race met Leclerc moesten vechten. Lando wist hem twee keer in te halen, wat geweldig was om te zien. Een stop, dus slechts één kans om te spelen."

"Met de rustpauzes denk ik dat de strategie goed was en iets om te herzien vanuit Oscars kant, want we misten een paar tienden tijdens de kwalificatie en daardoor kon Oscar niet vechten. We hebben het er intern over gehad dat het bijna een te mooi scenario zou zijn om een ​​P1-P2 McLaren te zijn. We wisten meteen toen we in Monza zagen dat Verstappen en Red Bull zo competitief waren dat we begrepen dat ze mee zouden doen."

'Het wordt een interessante finale'

"Voor ons verandert er niet veel. We moeten ons gewoon focussen op de uitvoering van race tot race. We zien dat als we presteren op het niveau dat we kunnen, we kunnen strijden om de overwinning. Hopelijk komen er betere circuits voor onze auto. En ik denk dat we uitkijken naar een zeer interessante en vermakelijke finale van dit seizoen, niet alleen voor de teams, maar voor alle fans", verheugt Stella zich op de komende paar races.

Verstappen komt snel dichterbij de McLaren-coureurs. Waar het verschil met kampioenschapsleider Oscar Piastri momenteel 40 punten is, is het verschil met nummer twee Lando Norris 26 punten. Het verschil tussen Norris en Piastri is ook nog maar veertien punten. De drie coureurs komen dus nog dichter bij elkaar nu de slotfase nadert.

Robin

Posts: 2.872

Nog steeds de beste auto? Dat durf ik na de afgelopen 2 races te betwijfelen….

  • 2
  • 20 okt 2025 - 00:18
Reacties (8)

  • Avb1

    Posts: 227

    Strijden? Dat hoort Red Bull en Max te zeggen.....
    Jullie hebben nog steeds de beste auto en de voorsprong dus hoezo strijden?

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 00:15
    • Robin

      Posts: 2.872

      Nog steeds de beste auto? Dat durf ik na de afgelopen 2 races te betwijfelen….

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 00:18
    • zoefroef

      Posts: 1.562

      Dat dacht ik ook, ze hadden al lang een wdc binnen kunnen hengelen ware het niet dat ze zo aan het klooien waren.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 00:19
    • avda

      Posts: 176

      Nou Tsunoda die op p7 eindigt dan kunnen we concluderen dat Rb weer een topauto heeft anders reed ie wel rond op p15.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 00:27
    • NicoS

      Posts: 19.482

      De McLaren is goed genoeg om races te winnen, maar dat is de RBR nu ook.
      Norris reed in vrije lucht minimaal dezelfde tijden als Max, dus de snelheid is er nog steeds, maar niet meer oppermachtig zoals tot en met Zandvoort het geval was. Ik blijf het zeggen, heel bijzonder dat ze ineens zoveel kwijt zijn.
      RBR zal ongetwijfeld een stap hebben gezet met de auto, maar het kan niet zo zijn dat dat het grootste verschil maakt.
      McLaren heeft pace ingeleverd, dat is mij nu wel duidelijk.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 00:27
    • MustFeed

      Posts: 10.304

      Nee hoor Robin. Het is zelfs vrij duidelijk dat McLaren nog de beste auto heeft. Zo verloor Norris helemaal geen tijd meer ten opzichte van Verstappen toen Norris voorbij Leclerc was. Sterker nog Norris kwam in 8 ronden 1,5 seconden dichterbij Verstappen. Dat is een aanzienlijk verschil en laat zien dat McLaren echt nog steeds een betere wagen heeft.

      In Singapore was Norris ook sneller maar kwam niet voorbij Verstappen.

      In Bakoe waren de Mclarens het hele weekend het snelst totdat ze er een potje van maakten in Q3 en in de race. Piastri was dat weekend echt dramatisch en Norris was ook ontzettend slecht in zowel de kwalificatie als de race. Ik denk dat McLaren daar ook de beste wagen had alleen hebben de rijders nooit de werkelijke pace kunnen laten zien.

      Blijft over Monza waar beide McLarens heel dicht achter Verstappen zaten. Gemiddeld genomen zou je dus kunnen stellen dat McLaren ook daar de beste wagen had.

      Dat Verstappen het af en toe laat lijken alsof McLaren niet de beste wagen heeft komt eerder omdat er een veel sterkere rijder in de Red Bull zit. Dat verklaart ook meteen waarom al bijna 2 seizoenen lang geen enkele rijder in de andere Red Bull in de buurt komt van de McLaren.

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 00:39
  • Aajd Flupke

    Posts: 1

    Ik kan het me nauwelijks meer voorstellen, maar ooit was McLaren mijn favoriete team, ongelooflijk hoe ze in mijn achting zijn gedaald

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 00:17

