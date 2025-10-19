Marko gelooft in nieuwe titel van Verstappen: "Max is beter dan ooit!"

Max Verstappen schreef vandaag op oppermachtige wijze de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam. De Nederlander reed een geweldige race, en doet weer volop mee in de strijd om de wereldtitel. Red Bull-adviseur Helmut Marko gelooft weer in de wereldtitel.

Afgelopen zomer verkeerde Red Bull in crisissferen. In Hongarije had Verstappen ruim een minuut achterstand op de McLarens, en leek hij geen kans meer te maken op de wereldtitel. Verstappen stelde zelf dat hij dit jaar geen race meer zou winnen, en hij feliciteerde nog net niet de McLarens. Oscar Piastri en Lando Norris leken af te stevenen op een tweestrijd, maar na de zomerstop heeft Verstappen het verschil flink verkleind.

Hoe is het gevoel bij Marko?

Met zijn zege in Austin zette hij de McLarens nog meer onder druk. Red Bull-adviseur Helmut Marko klinkt weer hoopvol, en hij gaf na de race zijn eerste reactie bij Viaplay: "Ja, in de zomer hadden we het min of meer opgegeven. Maar diep van binnen wisten we dat dat fout was. Kijk naar onze non-performance in Boedapest bijvoorbeeld, maar dat was meer een experiment. Maar nu zitten we in een flow, en Max is beter dan ooit."

Bij McLaren staat de druk er nu vol op. Piastri en Norris mogen vrij met elkaar vechten, en dat kan voor hen slecht uitpakken. Marko weet dat dat iets is waar ze met Verstappen van kunnen gaan profiteren: "We houden het goed in de gaten!"

Maakt Verstappen kans op de titel?

Gevraagd wat Red Bull nu moet doen om de druk op McLaren te verhogen, is Marko glashelder: "Ik denk dat we moeten blijven presteren. Het was ook belangrijk dat Yuki punten heeft gepakt, en dat zijn rondetijden competitief zijn. Er zijn nu ook geen circuits meer die in het voordeel zijn van McLaren ofzo. Ik denk dat het nu gelijk opgaat. En uiteindelijk maakt Max het verschil."