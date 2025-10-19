Wolff wil dat Mercedes gaat aanvallen: "Valt nog genoeg te winnen!"

Toto Wolff heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de kwalificatie van de Verenigde Staten. Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli starten vanaf de vierde en zevende plaats.

Mercedes moet volgens Wolff met beide auto's om het podium strijden. Het verschil is minimaal tussen de coureurs en volgens Wolff zouden zowel Antonelli als Russell het podium op kunnen. George Russell werd al tweede tijdens de sprintrace eerder dit weekend.

'Het is frustrerend'

Wolff vertelt over de kwalificatie: "Het is frustrerend om aan de verkeerde kant van zo’n krappe groep auto’s te eindigen, maar George was slechts een fractie verwijderd van de eerste rij. Zijn ronde was goed, en ondanks dat we dit weekend niet de snelheid hadden om de topteams te bedreigen, was het een solide inspanning."

Wolff denkt wel dat Russell kans maakt, zo laat hij weten aan Formula1.com: "Hopelijk kunnen we de sterke racepace die we in de vrije training en de sprint hebben laten zien, inzetten om ons te mengen in de strijd voor het podium."

Er valt meer te winnen

Wolff heeft ook gemengde gevoelens over de kwalificatie van Antonelli: "Kimi’s ronde in Q2 was zijn snelste van de kwalificatie, en er was waarschijnlijk nog een stuk meer tijd te winnen in zijn eerste poging in Q3, die zijn snelste was in die sessie. Hij had Lewis Hamilton en Oscar Piastri kunnen verslaan, maar de veranderende windomstandigheden in het laatste deel van de sessie maakten het voor iedereen lastig."

"Van P7 heeft hij nog steeds een goede kans om naar voren te komen en een solide resultaat neer te zetten", vertelt Wolff optimistisch over de kansen van Kimi Antonelli tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mercedes-coureurs staan momenteel vierde en zevende in het wereldkampioenschap. George Russell heeft 244 punten en Kimi Antonelli heeft dit seizoen tot nu toe 89 punten behaald.