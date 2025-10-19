user icon
icon

Hamilton wil negatief record voorkomen en waarschuwt Russell

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton wil negatief record voorkomen en waarschuwt Russell
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 18:46
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton kan een ongewild record voorkomen in Austin. De Brit heeft in zijn tijd bij Ferrari nog niet op het podium gestaan en staat momenteel met achttien gereden races gelijk met Didier Pironi. Als Hamilton niet op het podium eindigt in Austin, heeft hij het record met de meest gereden races voor de Scuderia zonder een podium op zijn naam staan. 

Meer over Lewis Hamilton Johnny Herbert beschuldigt Hamilton van valsspelen: "Hij kreeg zijn verdiende loon"

Johnny Herbert beschuldigt Hamilton van valsspelen: "Hij kreeg zijn verdiende loon"

15 okt
 'Russell nadert Verstappen: Dit astronomische salaris gaat hij verdienen bij Mercedes'

'Russell nadert Verstappen: Dit astronomische salaris gaat hij verdienen bij Mercedes'

16 okt

Lewis Hamilton start als vijfde, met oud-teamgenoot George Russell en teamgenoot Charles Leclerc voor zijn neus. Het allerbelangrijkste is om langs George Russell te komen, aldus Hamilton zelf. 

Is een podium mogelijk voor Hamilton?

Na de kwalificatie in Austin werd er aan Hamilton gevraagd of hij een podiumplek als kans ziet: "Dat is het zeker, ik hoef alleen maar langs George. Dat is het belangrijkst", vertelt de Ferrari-coureur met hoop. "De Mercedessen zijn snel, zoals altijd. Hij kon Max in de sprintrace onder druk zetten. Ze hebben ook upgrades gehad, net als Red Bull. Ik weet niet hoe het met McLaren zit, maar ik weet dat Mercedes onlangs een upgrade heeft gehad, wat bij ons niet het geval is."

"“Ik heb zeker geleerd. Ik weet nu zeker iets meer over waar ik de auto moet plaatsen. Over het algemeen ben ik best tevreden over het hele weekend", vertelt Lewis Hamilton aan de aanwezige media in Austin. "Tijdens de kwalificatie was ik niet zo sterk als tijdens de rest van het weekend. Door het enorme onderstuur moest ik te veel sturen en dat was funest voor de banden."

Hoogtepunten van Hamilton bij Ferrari

Lewis Hamilton startte het seizoen sterk bij Ferrari en won de sprintrace van China, het tweede Grand Prix-weekend van het seizoen. Het ging vanaf toen al achteruit met de prestaties van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft tot de dag van vandaag nog geen Grand Prix-podium behaald en kan hier dus een lelijk record mee behalen.

snailer

Posts: 30.327

Vorig jaar won Ferrari met een 1-2 dacht ik. Situatie was bijna identiek. Ook toen won Verstappen de sprint. Leclerc startte van p4. Daarnaast is Hamilton niet verleerd een prijs over de streep te trekken.

De banden zijn rond.

Voor mij hoeft Verstappen geen kampioen te worden. Hij is wel mijn ... [Lees verder]

  • 6
  • 19 okt 2025 - 19:15
F1 Nieuws Lewis Hamilton George Russell Ferrari Mercedes GP Verenigde Staten 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Michael Schumacher

    Posts: 1.915

    Ik heb het idee dat Ferrari een 2-3 kan pakken hier, mits de strategie goed is.

    De Mclarens staan een tikkeltje hoger op hun poten dan normaal vergeleken met bijvoorbeeld RB en Ferrari. Ik denk dus dat het absoluut mogelijk is om de Mclaren vandaag te verslaan. Verstappen snelt met relatief gemak naar de overwinning als bocht 1 zonder kleerscheuren verloopt.

    • + 3
    • 19 okt 2025 - 18:48
    • snailer

      Posts: 30.326

      Vorig jaar won Ferrari met een 1-2 dacht ik. Situatie was bijna identiek. Ook toen won Verstappen de sprint. Leclerc startte van p4. Daarnaast is Hamilton niet verleerd een prijs over de streep te trekken.

      De banden zijn rond.

      Voor mij hoeft Verstappen geen kampioen te worden. Hij is wel mijn favoriet zoals je waarschijnlijk weet.
      Aan de andere kant vind ik dat Piastri en Norris voor mij dit seizoen geen waardige kampioenen zijn. McLaren verdient het wel op basis van de technici.
      Die gunfactor is ondertussen wel weg aan het ebben met dat watjes gedrag daar. Ze maken zichzelf belachelijk.

      Ik duim voor een top 3 Hamilton, Leclerc, Verstappen. Liefst Verstappen op p1.

      @all, Het is onmogelijk met al die gepolariseerde fans. Maar iedereen kijkplezier.

      • + 6
      • 19 okt 2025 - 19:15
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.915

      Ik sluit me volledig bij je aan snailer. Jij ook veel plezier, mocht je toch stiekem gaan kijken ;).

      • + 4
      • 19 okt 2025 - 19:17
    • snailer

      Posts: 30.326

      Helaas Michael. Ben tegenwoordig tevreden met de yt samenvattingen. Moet soms wel verplicht naar Palmer luisteren dan. En dat is voor mij toch wel een straf.

      • + 2
      • 19 okt 2025 - 19:36
  • jd2000

    Posts: 7.354

    Wat een GOAT is het toch, komt er weer een record aan!

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 18:54
    • F1jos

      Posts: 4.742

      De definitie van een GOAT is dat ze records breken.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 19:10
    • schwantz34

      Posts: 41.100

      Negatieve records zijn ook records, forza goatje!

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 19:16

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.502
  • Podiums 132
  • Grand Prix 226
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Austin verlengt contract met meerdere seizoenen ×