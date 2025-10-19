Hamilton wil negatief record voorkomen en waarschuwt Russell

Lewis Hamilton kan een ongewild record voorkomen in Austin. De Brit heeft in zijn tijd bij Ferrari nog niet op het podium gestaan en staat momenteel met achttien gereden races gelijk met Didier Pironi. Als Hamilton niet op het podium eindigt in Austin, heeft hij het record met de meest gereden races voor de Scuderia zonder een podium op zijn naam staan.

Lewis Hamilton start als vijfde, met oud-teamgenoot George Russell en teamgenoot Charles Leclerc voor zijn neus. Het allerbelangrijkste is om langs George Russell te komen, aldus Hamilton zelf.

Is een podium mogelijk voor Hamilton?

Na de kwalificatie in Austin werd er aan Hamilton gevraagd of hij een podiumplek als kans ziet: "Dat is het zeker, ik hoef alleen maar langs George. Dat is het belangrijkst", vertelt de Ferrari-coureur met hoop. "De Mercedessen zijn snel, zoals altijd. Hij kon Max in de sprintrace onder druk zetten. Ze hebben ook upgrades gehad, net als Red Bull. Ik weet niet hoe het met McLaren zit, maar ik weet dat Mercedes onlangs een upgrade heeft gehad, wat bij ons niet het geval is."

"“Ik heb zeker geleerd. Ik weet nu zeker iets meer over waar ik de auto moet plaatsen. Over het algemeen ben ik best tevreden over het hele weekend", vertelt Lewis Hamilton aan de aanwezige media in Austin. "Tijdens de kwalificatie was ik niet zo sterk als tijdens de rest van het weekend. Door het enorme onderstuur moest ik te veel sturen en dat was funest voor de banden."

Hoogtepunten van Hamilton bij Ferrari

Lewis Hamilton startte het seizoen sterk bij Ferrari en won de sprintrace van China, het tweede Grand Prix-weekend van het seizoen. Het ging vanaf toen al achteruit met de prestaties van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft tot de dag van vandaag nog geen Grand Prix-podium behaald en kan hier dus een lelijk record mee behalen.