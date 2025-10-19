user icon
Hamilton krijgt zijn zin: Ferrari voert belangrijke veranderingen door

  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 16:46
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton start de Grand Prix van de Verenigde Staten vandaag vanaf de vijfde plaats. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was tevreden, en onthulde na afloop dat er de nodige veranderingen waren doorgevoerd. Ferrari heeft eindelijk naar zijn wensen geluisterd, zo legde Hamilton uit.

Na afloop van de Grand Prix van Singapore gingen er veel verhalen rond over de situatie binnen het team van Ferrari. De sfeer zou gespannen zijn, en Hamilton was volgens de berichten ook niet tevreden met de gang van zaken. Er zou niet worden geluisterd naar de adviezen van Hamilton, en daar was hij niet blij mee. In Austin wilde Hamilton er weinig over zeggen, maar liep alles wel wat beter in de kwalificatie.

Werkwijze aangepast

Hij noteerde de vijfde tijd, en legde na afloop aan Motorsport.com uit wat ze precies hadden veranderd: "We hebben enkele verbeteringen doorgevoerd aan onze werkwijze richting deze kwalificatie. We hebben iets anders geprobeerd en dat werkte echt heel erg goed, dus ik ben erg trots op het team dat ze openstonden voor verandering en dat ze die ook hebben doorgevoerd."

Wat is er veranderd?

Hamilton was van mening dat de processen en de aanpak van Ferrari beter konden. Het was niet makkelijk om de veranderingen door te drukken, maar het lijkt wel te zijn gelukt. Hamilton werd gevraagd wat er nu precies anders was gegaan: "Het gaat om de manier waarop we de sessie uitvoeren. Hoe we met elkaar communiceren. De kalmte in onze aanpak. De timing van wanneer we de baan op gaan. De temperatuur van de banden, allemaal dat soort dingen. We hebben het gewoon als geheel beter uitgevoerd."

Verbeterpuntjes

Hamilton stelde wel dat er nog wat dingen beter kunnen: "Qua afstelling had ik gisteren tijdens de kwalificatie veel overstuur, wat het echt moeilijk maakte. In deze sessie begon ik met enorm veel onderstuur, dus ik probeerde dat eruit te krijgen. Ik heb iets van acht kliks extra downforce op de voorvleugel gezet. Pas in de laatste run had ik echt de voorkant die ik wilde, maar eigenlijk had je dat al in de eerste run nodig om vertrouwen in de auto te krijgen."

Spannenburg

Posts: 121

Dit doe je toch allemaal in het tweede race weekend van het jaar? Als je het eerste weekend gehad hebt.

  • 1
  • 19 okt 2025 - 16:56
Reacties (4)

    • monzaron

      Posts: 622

      Nu de usa races komen moet het gebeuren. Ham=fan usa :)

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 17:13
    • AUDI_F1

      Posts: 3.354

      Een coureur voelt meer in de auto dan 1000 sensoren je kunnen vertellen. Dus als je niet luisterd naar een, 7 voudig wereldkampioen, coureur moet je wel heel erg veel vertrouwen in je engeneering hebben

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 17:29
    Posts: 496

    Ze hebben de remmen er weer opgezet

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 16:58

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.502
  • Podiums 132
  • Grand Prix 226
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
