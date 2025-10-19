Hamilton krijgt zijn zin: Ferrari voert belangrijke veranderingen door

Lewis Hamilton start de Grand Prix van de Verenigde Staten vandaag vanaf de vijfde plaats. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was tevreden, en onthulde na afloop dat er de nodige veranderingen waren doorgevoerd. Ferrari heeft eindelijk naar zijn wensen geluisterd, zo legde Hamilton uit.

Na afloop van de Grand Prix van Singapore gingen er veel verhalen rond over de situatie binnen het team van Ferrari. De sfeer zou gespannen zijn, en Hamilton was volgens de berichten ook niet tevreden met de gang van zaken. Er zou niet worden geluisterd naar de adviezen van Hamilton, en daar was hij niet blij mee. In Austin wilde Hamilton er weinig over zeggen, maar liep alles wel wat beter in de kwalificatie.

Werkwijze aangepast

Hij noteerde de vijfde tijd, en legde na afloop aan Motorsport.com uit wat ze precies hadden veranderd: "We hebben enkele verbeteringen doorgevoerd aan onze werkwijze richting deze kwalificatie. We hebben iets anders geprobeerd en dat werkte echt heel erg goed, dus ik ben erg trots op het team dat ze openstonden voor verandering en dat ze die ook hebben doorgevoerd."

Wat is er veranderd?

Hamilton was van mening dat de processen en de aanpak van Ferrari beter konden. Het was niet makkelijk om de veranderingen door te drukken, maar het lijkt wel te zijn gelukt. Hamilton werd gevraagd wat er nu precies anders was gegaan: "Het gaat om de manier waarop we de sessie uitvoeren. Hoe we met elkaar communiceren. De kalmte in onze aanpak. De timing van wanneer we de baan op gaan. De temperatuur van de banden, allemaal dat soort dingen. We hebben het gewoon als geheel beter uitgevoerd."

Verbeterpuntjes

Hamilton stelde wel dat er nog wat dingen beter kunnen: "Qua afstelling had ik gisteren tijdens de kwalificatie veel overstuur, wat het echt moeilijk maakte. In deze sessie begon ik met enorm veel onderstuur, dus ik probeerde dat eruit te krijgen. Ik heb iets van acht kliks extra downforce op de voorvleugel gezet. Pas in de laatste run had ik echt de voorkant die ik wilde, maar eigenlijk had je dat al in de eerste run nodig om vertrouwen in de auto te krijgen."