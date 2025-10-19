user icon
Russell onthult het geheim van Red Bull en Verstappen

Russell onthult het geheim van Red Bull en Verstappen
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 12:46
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is dit weekend een klasse apart in Austin. Hij schreef gisteren de sprintrace op zijn naam, maar worstelde hier wel met zijn auto. In de kwalificatie paste de auto hem echter weer als een handschoen, en George Russell weet wel waardoor dit wordt veroorzaakt.

Verstappen is begonnen met zijn jacht op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Beide McLaren-coureurs vielen uit in de sprintrace, waardoor Verstappen kon winnen. Hij kreeg de zege niet cadeau, en hij moest hard verdedigen ten opzichte van de Mercedes van Russell. Verstappen klaagde ook over zijn auto, maar die problemen waren een paar uur later weer als sneeuw voor de zon verdwenen.

Veel downforce

Russell denkt dat hij wel weet wat er aan de hand is. De Brit legde het uit aan Motorsport.com: "Max was echt supersnel, maar dit is niet de eerste keer dat we Red Bull enorm sterk hebben gezien tijdens de kwalificatie op een snel circuit. Ze pakten de pole in Silverstone, ze hadden een pole in Suzuka en nu staan ze hier ook weer op de pole. Ze hebben erg veel downforce als de auto dicht bij de grond zit en dat is ook het geval in snelle bochten."

Was het een verrassing?

Gevraagd of de grotere voorsprong van Verstappen een verrassing was, reageert Russell duidelijk: "Nee, want dat heeft te maken met de aero map. De aero map van Red Bull is heel erg goed als hun auto laag bij de grond ligt. Dat heb je tijdens de kwalificatie in die snelle bochten. Voor ons geldt het tegenovergestelde: we zijn erg slecht in die omstandigheden. Maar in een race ga je twintig kilometer per uur langzamer door die bochten heen en dat staat de auto iets hoger. Daardoor vallen we niet meer van een cliff, en komt alles dichter bij elkaar."

Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

