Marko onthult: "Verstappen was de interesse in de F1 verloren"

Max Verstappen lijkt zijn topvorm weer te hebben teruggevonden. In Austin kende hij een geweldige zaterdag met een overwinning in de sprintrace en een knappe pole position. Helmut Marko is heel erg trots op Verstappen, en stelt dat de Nederlander eerder in het jaar zijn interesse was verloren.

Verstappen lijkt nu echt weer terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. Hij profiteerde in de sprintrace van de dubbele uitvalbeurt van de McLarens, en had in de kwalificatie genoeg aan één run om de pole position te pakken. Verstappen geldt dan ook als de favoriet voor de zege, en dat is opvallend. Voor de zomerstop leek het er niet op dat hij nog zou gaan winnen dit seizoen, en leek hij zelfs een beetje klaar te zijn met de sport.

'Hij was de interesse verloren'

Red Bull-adviseur Helmut Marko is heel blij met Verstappen. In een interview met Sky Sports legt hij uit wat Verstappen heeft meegemaakt: "Op een gegeven moment toen we niet competitief waren, was Max zijn interesse een beetje verloren. Hij was meer geïnteresseerd in het racen met GT's, dus om hem in een goede bui te houden praatte ik met hem over dingen zoals de Nürburgring."

Het goede gevoel is terug

Dat had effect, en Marko zag dat Verstappen zijn mojo weer wist te vinden: "Maar nu de auto weer werkt, en hij succes heeft geboekt op de Nürburgring, zou ik zeggen dat die twee tienden weer van hem vandaan komen, want hij is echt heel erg gemotiveerd. Hij is aan het genieten, je hoort hem ook niet meer schreeuwen, hij is aan het lachen. Dat is echt wat je nodig hebt."

Marko weigerde ook na de kwalificatie te stellen dat Verstappen nu voor de titel kan gaan: "Dat is te vroeg om te zeggen, maar dit weekend ziet het er veelbelovend uit."