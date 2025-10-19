user icon
Marko onthult: "Verstappen was de interesse in de F1 verloren"

Marko onthult: "Verstappen was de interesse in de F1 verloren"
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 10:46
  • comments 11
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen lijkt zijn topvorm weer te hebben teruggevonden. In Austin kende hij een geweldige zaterdag met een overwinning in de sprintrace en een knappe pole position. Helmut Marko is heel erg trots op Verstappen, en stelt dat de Nederlander eerder in het jaar zijn interesse was verloren.

Verstappen lijkt nu echt weer terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. Hij profiteerde in de sprintrace van de dubbele uitvalbeurt van de McLarens, en had in de kwalificatie genoeg aan één run om de pole position te pakken. Verstappen geldt dan ook als de favoriet voor de zege, en dat is opvallend. Voor de zomerstop leek het er niet op dat hij nog zou gaan winnen dit seizoen, en leek hij zelfs een beetje klaar te zijn met de sport.

'Hij was de interesse verloren'

Red Bull-adviseur Helmut Marko is heel blij met Verstappen. In een interview met Sky Sports legt hij uit wat Verstappen heeft meegemaakt: "Op een gegeven moment toen we niet competitief waren, was Max zijn interesse een beetje verloren. Hij was meer geïnteresseerd in het racen met GT's, dus om hem in een goede bui te houden praatte ik met hem over dingen zoals de Nürburgring."

Het goede gevoel is terug

 Dat had effect, en Marko zag dat Verstappen zijn mojo weer wist te vinden: "Maar nu de auto weer werkt, en hij succes heeft geboekt op de Nürburgring, zou ik zeggen dat die twee tienden weer van hem vandaan komen, want hij is echt heel erg gemotiveerd. Hij is aan het genieten, je hoort hem ook niet meer schreeuwen, hij is aan het lachen. Dat is echt wat je nodig hebt."

Marko weigerde ook na de kwalificatie te stellen dat Verstappen nu voor de titel kan gaan: "Dat is te vroeg om te zeggen, maar dit weekend ziet het er veelbelovend uit."

schwantz34

Posts: 41.093

Max wil gewoon alleen maar winnen en komt maar amper, en met veel hangen en wurgen zijn bedje uit voor een turd plees. Dus die wilde gewoon dolgraag eens overstappen naar de GT3, omdat hij weet dat hij in een gelijkwaardige auto "gewoon" van iedereen kan winnen. Enzo geschiedde ;)

  • 9
  • 19 okt 2025 - 11:09
  • monzaron

    Posts: 621

    De reactie van Marko was tegen het dietal van de Britse Sky reporters.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 11:07
  • schwantz34

    Posts: 41.093

    Max wil gewoon alleen maar winnen en komt maar amper, en met veel hangen en wurgen zijn bedje uit voor een turd plees. Dus die wilde gewoon dolgraag eens overstappen naar de GT3, omdat hij weet dat hij in een gelijkwaardige auto "gewoon" van iedereen kan winnen. Enzo geschiedde ;)

    • + 9
    • 19 okt 2025 - 11:09
  • 919

    Posts: 3.742

    Met elke fvcking 3 seconden een fvcking fake fvcking 🇺🇸 flag in beeld begin ik ook mijn interesse in de Formule 1 te verliezen.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 11:10
  • Cicero

    Posts: 1.548

    Denk dat dit klopt. Hij heeft na Oostenrijk echt punten verspeeld. Had hij toen 10-20 punten extra veroverd, dat zou ik max ondanks de tussenstand al de favoriet voor de titel noemen. Goed, had mcl eerder voor Piastri gekozen, dan zou het gat weer groter zijn geweest

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 11:15
    • snailer

      Posts: 30.313

      Na Oostenrijk? Dan moet je het over Silverstone hebben. Kan nu niet zeggen dat hij daar slecht was. Hij koos voor low downforce, haalde pole en werd vervolgens met low downforce geconfronteerd. Gegokt en verloren. 10 punten.
      Hongarije was de auto enorm slecht. Maar die race was er 1 rijder die 5 of 6 rijders inhaalde op de baan. Zonder drs. Was 1 van zijn sterkste races.

      Ik denk dat je Spanje en Oostenrijk zelf bedoelt. Had niets met vorm te maken. De enige echte fout die hij maakte was die clash met Russell. Daar heeft Verstappen gewoon zijn excuses over aangeboden bij Russell. Dat was een fout.

      Ik denk dat Marko op iets anders doelt. Verstappen was de progressie meer dan zat. Alles mislukte. Pitstops mislukten. Conservatieve en foute strategie keuzes.
      Daar waar Verstappen altijd werkethiek als nummer 1 in het vaandel had staan gaf hij een keer niet thuis. In plaats van naar de fabriek gaan vertrok hij naar zijn gezin en wendde zich af vn F1. Hij was de veranderde mentaliteit bij RBR zat.

      Zo zie ik het uiteraard.

      Maar ik zie het ook zo. Zonder dit grote signaal was de mentaleit bij RBR nog steeds slap geweest. Dan had Verstappen niet gewonnen in Monza en Baku. Was hij niet tweede geworden in Zandvoort.

      • + 3
      • 19 okt 2025 - 11:29
    • Cicero

      Posts: 1.548

      Dat laatste is idd zeker waar. Plus dat mclaren niet in slaap was gesust

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:46
    • snailer

      Posts: 30.313

      Wat daar mis is gegaan bij McLaren. Geen idee. Ze waren ronduit dominant. Maar hun opdracht is vrij eenvoudig.
      Ze moeten 1 groot weekend afleveren.
      Dat is eigenlijk de vrij eenvoudige opdracht.

      Kans voor Verstappen wordt wat mij betreft overschat. Hij moet vanaf nu alles winnen. Maar hij is natuurlijk niet bovenmenselijk.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 12:15
  • Pietje Bell

    Posts: 31.524

    Het lijkt erop dat Max eindelijk verhuisd is. Ze hebben z'n jacht een nieuwe plaats
    gegeven in de haven dichtbij zijn nieuwe appartement afgelopen dinsdagmorgen,
    een tochtje van 7 minuten zo te zien.

    i.imgur.com/9nseeBZ.png

    • + 3
    • 19 okt 2025 - 11:27
    • Pietje Bell

      Posts: 31.524

      Leuk om te zien dat zijn jacht in hetzelfde rijtje als het jacht van Toto ligt.
      Die heeft de transponder na afgelopen zondag uitgezet, en toen lag Max
      zijn boot daar nog niet, maar ze liggen 3 of 4 boten bij elkaar vandaan.

      imgur.com/2KLEMFF

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 12:23
  • Pietje Bell

    Posts: 31.524

    Alvast een voorproefje van vanavond:

    x.com/F1/status/1979842961077866683

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 11:46
  • Knookie.nl

    Posts: 1.010

    Mijn hemel. Dan gebruik je als “journalist” en “opsteller” van dit stukje tekst, schaamteloos en op volle schaal de waardeloze AI-Tekstgenerators als ChatGPT ofzo……..en dan nóg weet je taalkundig gezien geen correcte kop samen te stellen. Wat een drama.

    De kop moet zijn:
    “Verstappen had de interesse in de F1 verloren.”

    Of

    “Verstappen was zijn interesse in de F1 kwijtgeraakt.”

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 11:51

