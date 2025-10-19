user icon
icon

Ferrari spreekt vertrouwen uit in teambaas Vasseur

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari spreekt vertrouwen uit in teambaas Vasseur
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 10:09
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari heeft hun vertrouwen uitgesproken in teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een vertrek, maar volgens topman John Elkann is dat allemaal onzin. Hij gaat recht achter Vasseur staan, en spreekt zijn vertrouwen uit.

Het team van Ferrari beleeft een rampzalig seizoen waarin ze nog geen goede dingen hebben laten zien. Charles Leclerc noteerde de derde tijd in de kwalificatie in Austin, maar leek daar zelf ook verrast door te zijn. Bij Ferrari is het al tijden onrustig, en na de Grand Prix van Singapore kwamen er veel geruchten los. Zo zou Ferrari in gesprek zijn met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner om Vasseur op te volgen.

Meer over Ferrari 'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

8 okt
 'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

7 okt

Vertrouwen in Vasseur

Al snel werd duidelijk dat de geruchten iets te voorbarig waren. Ferrari-voorzitter John Elkann was in Washington DC te gast bij een evenement, en daar sprak hij zijn steun voor Vasseur uit: "Ik wil ons volledige vertrouwen in onze teambaas Frédéric Vasseur uitspreken, en ook in zijn werk dat hij uitvoert met al onze collega's bij Scuderia Ferrari. Denk aan de monteurs, de engineers en de coureurs die dit weekend in actie komen in Austin."

Hoe is de sfeer binnen het team?

In de afgelopen dagen gingen er ook veel geruchten rond over een verziekte werksfeer bij Ferrari. Niet iedereen zou blij zijn met de kritiek die wordt geleverd door de coureurs. Zonder de verhalen te benoemen, maakt Elkann ook dit duidelijk: "Ik wil ook even benadrukken hoe belangrijk teamwork is, zodat iedereen de focus kan vasthouden om te werken aan het enige doel waar het echt omdraait: altijd het beste geven op de baan!"

In Austin kende Ferrari een redelijke kwalificatie, en verraste Leclerc met de derde tijd. Zijn teamgenoot, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, kwam niet verder dan de vijfde tijd.

Snelrondje

Posts: 8.868

Duidelijk. Wanneer moet hij het veld ruimen?

  • 3
  • 19 okt 2025 - 10:42
F1 Nieuws Frédéric Vasseur Ferrari GP Verenigde Staten 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.093

    Fredje, John, en Ferrari gaan gewoon lekker door met aanmodderen met elkannder...

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 10:29
    • F1jos

      Posts: 4.740

      Tot frustratie van haar coureur, dat wordt eens te meer duidelijk hoe geïrriteerd Leclerc achter het stuur zit: "Ja, ja, ja, ja... Zeg me niet 10x wat ik moet doen, ik heb DRS al open staan."

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:10
    • snailer

      Posts: 30.313

      Tsjah. Die race engineers daar zijn echt dramatisch. Vooral die bij Hamilton.
      Ik heb een onboard zitten luisteren. Het was echt te treurig voor woorden. Hij vroeg hulp bij de stabiliteit van de achterkant. Gaat die man de sectoren oplezen waar Hamilton lanzamer was. En dan ook nog zonder te zeggen met wie hij de tijden vergeleek.

      Wat dat betreft heb ik groot respect voor Hamilton. Hij blijft Ferrari en zijn team roemen.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 12:20
  • Snelrondje

    Posts: 8.868

    Duidelijk. Wanneer moet hij het veld ruimen?

    • + 3
    • 19 okt 2025 - 10:42
  • Ernie5335

    Posts: 5.632

    Als je je vertrouwen in iemand moet uitspreken heb je het niet...

    • + 2
    • 19 okt 2025 - 10:48
    • F1jos

      Posts: 4.740

      Alles valt en staat met vertrouwen.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:14
  • jd2000

    Posts: 7.350

    Waarschijnlijk zijn ze de afkoopsom al bij elkaar aan het schrapen.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 12:30
  • Knalpijp

    Posts: 2.143

    Freddie blijft en Max komt eraan met zijn mannen voor 2027 en zal Ferrari nog 6 keer aan de title helpen.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 12:35

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 1 jan 1968 (57)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar