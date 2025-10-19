Ferrari spreekt vertrouwen uit in teambaas Vasseur

Het team van Ferrari heeft hun vertrouwen uitgesproken in teambaas Frédéric Vasseur. De Fransman werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een vertrek, maar volgens topman John Elkann is dat allemaal onzin. Hij gaat recht achter Vasseur staan, en spreekt zijn vertrouwen uit.

Het team van Ferrari beleeft een rampzalig seizoen waarin ze nog geen goede dingen hebben laten zien. Charles Leclerc noteerde de derde tijd in de kwalificatie in Austin, maar leek daar zelf ook verrast door te zijn. Bij Ferrari is het al tijden onrustig, en na de Grand Prix van Singapore kwamen er veel geruchten los. Zo zou Ferrari in gesprek zijn met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner om Vasseur op te volgen.

Vertrouwen in Vasseur

Al snel werd duidelijk dat de geruchten iets te voorbarig waren. Ferrari-voorzitter John Elkann was in Washington DC te gast bij een evenement, en daar sprak hij zijn steun voor Vasseur uit: "Ik wil ons volledige vertrouwen in onze teambaas Frédéric Vasseur uitspreken, en ook in zijn werk dat hij uitvoert met al onze collega's bij Scuderia Ferrari. Denk aan de monteurs, de engineers en de coureurs die dit weekend in actie komen in Austin."

Hoe is de sfeer binnen het team?

In de afgelopen dagen gingen er ook veel geruchten rond over een verziekte werksfeer bij Ferrari. Niet iedereen zou blij zijn met de kritiek die wordt geleverd door de coureurs. Zonder de verhalen te benoemen, maakt Elkann ook dit duidelijk: "Ik wil ook even benadrukken hoe belangrijk teamwork is, zodat iedereen de focus kan vasthouden om te werken aan het enige doel waar het echt omdraait: altijd het beste geven op de baan!"

In Austin kende Ferrari een redelijke kwalificatie, en verraste Leclerc met de derde tijd. Zijn teamgenoot, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, kwam niet verder dan de vijfde tijd.