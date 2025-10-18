Opmerkelijk: Marko verdedigt McLarens na catastrofale startcrash

Max Verstappen heeft vandaag de sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin op zijn naam geschreven. De Red Bull-coureur profiteerde van de startcrash van de McLarens, maar stelde wel dat er nog werk aan de winkel was. Helmut Marko deelde zijn kijk op de crash bij de start.

Verstappen startte de sprintrace op COTA vanaf de pole position, en hield deze positie vast bij de start van de race. In bocht 1 ging het achter hem mis, en raakte McLaren-coureur Oscar Piastri de Sauber van Nico Hülkenberg. Piastri werd gelanceerd, en raakte de auto van zijn teamgenoot Lando Norris. Ook Fernando Alonso viel uit door het incident.

'McLarens zijn onschuldig'

Red Bull-adviseur Helmut Marko was vanzelfsprekend blij met de zege van Verstappen. De Oostenrijker gaf voor de camera van de Duitse tak van Sky Sports eerst zijn mening over het incident bij de start: "Ik denk dat vooral Fernando Alonso ervoor zorgde. Daarna werd het een kettingreactie. Dat gebeurt dan in de eerste bocht. Het nodigt uit, omdat het hier zo'n wijde bocht is. Het was gewoon een race-incident, en ik denk ook dat de twee coureurs van McLaren dit keer onschuldig zijn."

Hoe kijkt Marko naar de zege van Verstappen?

Marko wil veel liever dat men bij Red Bull naar zichzelf kijkt. Hij was blij met de sprintzege en de broodnodige punten van Verstappen: "Max was heel soeverein. George Russell oververhitte zijn banden door Max aan te vallen, en daarna was het gewoon niets meer dan een formaliteit. De twee Safety Cars hebben het ons ook niet moeilijker gemaakt dan het was vandaag. Maar je ziet wat er hier allemaal kan gebeuren, laten we nu eens kijken hoe het zondag verdergaat."

Voordat de zondag op de planning staat, zullen de coureurs straks nogmaals plaatsnemen in hun bolides. De kwalificatie staat immers nog op het programma.