Opmerkelijk: Marko verdedigt McLarens na catastrofale startcrash

Opmerkelijk: Marko verdedigt McLarens na catastrofale startcrash
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 22:24
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft vandaag de sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin op zijn naam geschreven. De Red Bull-coureur profiteerde van de startcrash van de McLarens, maar stelde wel dat er nog werk aan de winkel was. Helmut Marko deelde zijn kijk op de crash bij de start.

Verstappen startte de sprintrace op COTA vanaf de pole position, en hield deze positie vast bij de start van de race. In bocht 1 ging het achter hem mis, en raakte McLaren-coureur Oscar Piastri de Sauber van Nico Hülkenberg. Piastri werd gelanceerd, en raakte de auto van zijn teamgenoot Lando Norris. Ook Fernando Alonso viel uit door het incident.

'McLarens zijn onschuldig'

Red Bull-adviseur Helmut Marko was vanzelfsprekend blij met de zege van Verstappen. De Oostenrijker gaf voor de camera van de Duitse tak van Sky Sports eerst zijn mening over het incident bij de start: "Ik denk dat vooral Fernando Alonso ervoor zorgde. Daarna werd het een kettingreactie. Dat gebeurt dan in de eerste bocht. Het nodigt uit, omdat het hier zo'n wijde bocht is. Het was gewoon een race-incident, en ik denk ook dat de twee coureurs van McLaren dit keer onschuldig zijn."

Hoe kijkt Marko naar de zege van Verstappen?

Marko wil veel liever dat men bij Red Bull naar zichzelf kijkt. Hij was blij met de sprintzege en de broodnodige punten van Verstappen: "Max was heel soeverein. George Russell oververhitte zijn banden door Max aan te vallen, en daarna was het gewoon niets meer dan een formaliteit. De twee Safety Cars hebben het ons ook niet moeilijker gemaakt dan het was vandaag. Maar je ziet wat er hier allemaal kan gebeuren, laten we nu eens kijken hoe het zondag verdergaat."

Voordat de zondag op de planning staat, zullen de coureurs straks nogmaals plaatsnemen in hun bolides. De kwalificatie staat immers nog op het programma.

Reacties (3)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.750

    Wat doet het weer op Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico?

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 22:27
  • Housmans

    Posts: 223

    Ik snap wel dat Marko dit zegt, hij wilt natuurlijk niet dat McLaren dadelijk met een 1e rijder gaat rijden.
    Laat het maar lekker sudderen, en ze nog een keer elkaar eruit rijden in de hoop WDC te worden!

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 22:58
    • hupholland

      Posts: 9.303

      hij heeft ook gewoon gelijk. Wat Piastri deed was natuurlijk wel een enorm risico, maar ook Alonso en Hulkenberg racen met elkaar alsof er verder niemand rondrijdt. Puur voor deze race gezien is het gewoon een racing incident. Als je voor de titel strijdt moet je echter dit soort risico's niet nemen. Aan de andere kant kun je zeggen dat hij op deze manier wel een goede kans had gehad om zn grootste rivaal voorbij te steken, dus ik snap het ook wel dat ie ervoor gaat.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 23:14

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

