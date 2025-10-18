user icon
Red Bull maakt McLaren bang: "Genoeg potentie om overal te winnen"

Red Bull maakt McLaren bang: "Genoeg potentie om overal te winnen"
  Gepubliceerd op 18 okt 2025 14:09
  Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull is op de gewenste manier aan het raceweekend in Austin begonnen. Max Verstappen pakte de sprintpole op vrijdag, en bij concurrent McLaren beginnen ze zich grote zorgen te maken. Red Bull-teambaas Laurent Mekies geeft nu toe dat zijn team op elk circuit kan winnen.

Red Bull heeft een aantal grote stappen gezet na de zomerstop. Ze gingen de zomer met een kater in na een rampzalig weekend in Hongarije, en Verstappen verwachtte dat hij geen race meer ging winnen. Toen ze na de zomer arriveerden in Zandvoort, zag alles er weer veel rooskleuriger uit. Verstappen werd tweede, en wist in de weken daarna de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan te winnen. Hij verkleinde het gat met de McLarens, en lijkt nu weer een titelkandidaat te zijn.

Genoeg potentie

Verstappen liet in de sprint kwalificatie zien dat hij ook in Austin snel is. Red Bull-teambaas Laurent Mekies was in gesprek met de internationale media glashelder: "We denken dat we genoeg potentie in de auto hebben om op de meeste circuits die er aankomen te kunnen vechten. Dat betekent niet dat we gaan winnen, maar het betekent dat als we alles voor elkaar krijgen, dat we dan voor de zege kunnen vechten."

Red Bull houdt de rust

Mekies benadrukt dat dit geen spierballentaal is. De Fransman blijft bescheiden, en stelt dat Red Bull echt niet zomaar overal gaat winnen: "Het betekent niet dat we dat elk raceweekend voor elkaar kunnen krijgen. Het betekent niet dat we niet worden verslagen door de concurrentie van Mercedes, McLaren of Ferrari tijdens elk weekend. Maar dit betekent dat we in die groep zitten die om de zege kan gaan vechten."

Na afloop van de sprint kwalificatie gaf men bij McLaren al aan dat ze denken dat Red Bull en Verstappen nu overal kunnen winnen. Mekies probeert dat dus te bagatelliseren. 

