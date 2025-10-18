Alarmbellen gaan af bij McLaren: "Red Bull is nu echt competitief"

Het team van McLaren heeft de eerste acht tellen van het weekend te pakken. In de sprint kwalificatie op het Circuit of the Americas in Austin werden Lando Norris en Oscar Piastri verslagen door Max Verstappen. McLaren-teambaas Andrea Stella wijst naar een zorgwekkende ontwikkeling.

Voorafgaand aan de sprint kwalificatie verwachtte iedereen een strijd tussen de McLarens van Piastri en Norris en de Red Bull van Verstappen. In de eerste vrije training voelde Verstappen zich nog niet helemaal op zijn gemak, en was Norris de snelste man op de baan. In de sprint kwalificatie waren de rollen omgedraaid, en wist Verstappen er een snellere ronde uit te persen. Hij was nipt sneller dan Norris, terwijl Piastri veel meer tijd moest toegeven.

Red Bull laat McLaren schrikken

McLaren-teambaas Andrea Stella trok na afloop dan ook een glasheldere conclusie voor de camera van Sky Sports: "Het laat zien dat Red Bull hun auto zeker heeft verbeterd. Ze zijn nu echt competitief en ze kunnen op elk soort circuit voor de zeges en de pole positions vechten. Het is ook positief om te zien dat onze auto hier competitief is vergeleken met andere plekken waar we een beetje aan het worstelen waren."

Toch nog tevreden?

Met de tweede en derde tijd is er nog geen nood aan de man voor McLaren, en Stella probeert de moed erin te houden: "Het is een goed resultaat, maar niet het resultaat dat we wilden. We zijn hier voor de pole positions. Maar ik denk dat dit wel een goede fundatie legt voor de sprintrace van zaterdag. Het is ook een goede fundatie als je kijkt naar hoe we de auto kunnen finetunen om morgen weer een gooi te doen naar de pole."

"Hier in Austin zouden we meer last moeten hebben van bandendegradatie. Het is hier heel erg warm. Ik denk dat we van races afkomen waar het minder erg was, omdat er minder bandendegradatie was. Ik zou zeggen dat de race en de sprintrace hier leuker kunnen zijn door het gedrag van de banden."