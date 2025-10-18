user icon
icon

Alarmbellen gaan af bij McLaren: "Red Bull is nu echt competitief"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alarmbellen gaan af bij McLaren: "Red Bull is nu echt competitief"
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 10:09
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren heeft de eerste acht tellen van het weekend te pakken. In de sprint kwalificatie op het Circuit of the Americas in Austin werden Lando Norris en Oscar Piastri verslagen door Max Verstappen. McLaren-teambaas Andrea Stella wijst naar een zorgwekkende ontwikkeling.

Voorafgaand aan de sprint kwalificatie verwachtte iedereen een strijd tussen de McLarens van Piastri en Norris en de Red Bull van Verstappen. In de eerste vrije training voelde Verstappen zich nog niet helemaal op zijn gemak, en was Norris de snelste man op de baan. In de sprint kwalificatie waren de rollen omgedraaid, en wist Verstappen er een snellere ronde uit te persen. Hij was nipt sneller dan Norris, terwijl Piastri veel meer tijd moest toegeven.

Meer over McLaren Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

4 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

Red Bull laat McLaren schrikken

McLaren-teambaas Andrea Stella trok na afloop dan ook een glasheldere conclusie voor de camera van Sky Sports: "Het laat zien dat Red Bull hun auto zeker heeft verbeterd. Ze zijn nu echt competitief en ze kunnen op elk soort circuit voor de zeges en de pole positions vechten. Het is ook positief om te zien dat onze auto hier competitief is vergeleken met andere plekken waar we een beetje aan het worstelen waren."

Toch nog tevreden?

Met de tweede en derde tijd is er nog geen nood aan de man voor McLaren, en Stella probeert de moed erin te houden: "Het is een goed resultaat, maar niet het resultaat dat we wilden. We zijn hier voor de pole positions. Maar ik denk dat dit wel een goede fundatie legt voor de sprintrace van zaterdag. Het is ook een goede fundatie als je kijkt naar hoe we de auto kunnen finetunen om morgen weer een gooi te doen naar de pole."

"Hier in Austin zouden we meer last moeten hebben van bandendegradatie. Het is hier heel erg warm. Ik denk dat we van races afkomen waar het minder erg was, omdat er minder bandendegradatie was. Ik zou zeggen dat de race en de sprintrace hier leuker kunnen zijn door het gedrag van de banden."

snailer

Posts: 30.275

Ik moet zeggen dat de long run simulatie in de training bij Verstappen er mega uit zag. In positieve zin dan.
Tsunoda had bijvoorbeeld ook een betere long run simulatie dan Norris.

En voor mensen met tijden gaan gooien. Ik kijk nooit naar de absolute rondetijden. We weten niet welke motorstand e... [Lees verder]

  • 4
  • 18 okt 2025 - 11:09
F1 Nieuws Andrea Stella Red Bull Racing McLaren GP Verenigde Staten 2025

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Ferdi12

    Posts: 709

    "Hier in Austin zouden we meer last moeten hebben van bandendegradatie. Het is hier heel erg warm. Ik denk dat we van races afkomen waar het minder erg was, omdat er minder bandendegradatie was. Ik zou zeggen dat de race en de sprintrace hier leuker kunnen zijn door het gedrag van de banden."

    Oftewel, wij denken dat wij de bandendegradatie beter on der controle hebben dan RBR.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 10:28
    • De Vogel is Geland

      Posts: 571

      Ik zou de papaja’s eens willen zien strijden op de baan maar hun gameplan is klinischer dan een hartoperatie op maandagochtend

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 11:05
    • snailer

      Posts: 30.274

      Ik moet zeggen dat de long run simulatie in de training bij Verstappen er mega uit zag. In positieve zin dan.
      Tsunoda had bijvoorbeeld ook een betere long run simulatie dan Norris.

      En voor mensen met tijden gaan gooien. Ik kijk nooit naar de absolute rondetijden. We weten niet welke motorstand en ook niet hoeveel brandstof er in de tank zat.

      Norris had gemiddeld 0.25 seconde oplopende tijden.
      Tsunoda had wat widsselende tijden, maar was gemiddeld redelijk vlak
      Verstappen had aflopende rondetijden. Gemiddeld bijna 2 tiende aflopend.

      Ik zie dit voor het eerst dit jaar in vergelijking met McLaren.

      Overigens was er geen longrun van Piastri zo te zien. Niet 1 in ieder geval waar ik speculaas van kan maken.
      Russell was vergelijkbaar met Norris, mogelijk een tandje beter.
      Leclerc had een zeer matige long run.

      En Hulkkkkk!

      Vergelijkbaar met die van Verstappen!

      • + 4
      • 18 okt 2025 - 11:09
    • snailer

      Posts: 30.274

      Vergeten in mijn enthousiasme rond Hulkenberg.... Kon bij Hamilton geen long run ontdekken.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 11:16
  • Skoda F1

    Posts: 420

    Stella is direct bekeerd! En heeft zijn mcl gebed kleedje vast neergelegd om Mohammed te vragen hoe nu verder?

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 10:34
    • John6

      Posts: 11.148

      Zal wel in de Papaya rukes staan, de eigenaar komt uit kamelenland, dus die vliegende tapijten gaan mee naar elke race.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 10:43
  • bonensoep

    Posts: 727

    Kunnen we afspreken dat we het voortaan fundering gaan noemen ipv fundatie. Beetje z.eikerig, misschien, maar het is soms wel een beetje tenenkrommend.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 10:40
    • marcelf1fan

      Posts: 432

      In Chat GPT wordt 'foundation' fundatie. Nalezen zou helpen voor het geplaatst wordt.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 10:51
    • De Vogel is Geland

      Posts: 571

      Welk merk foundation gebruiken jullie?

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 10:58
    • snailer

      Posts: 30.274

      Ik weet wel dat Norris zijn wenkbrouwen doet. En laatst zag ik een mode pica van Norris waar een dikke laag plamuur op zat bij hem op de wangetjes.

      Denk dat hij bij de hornbach is geweest.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 11:13
    • Freek-Willem

      Posts: 6.288

      fundatie kan hier prima. Basis was 'normaler' geweest. Fundering zou ik meer moeite mee gehad heb. Dat is voor mijn gevoel meer gebruikelijk bij iets fysiek daar waar fundatie ook immaterieel is. Met de toevoeging dat dit mijn persoonlijke interpretatie is.

      en wat AI er van vindt is sowieso niet zinvol omdat die ook alle foute info net zo meetelt als correctie info.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 12:19
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.798

    Het kan zeker geen toeval zijn dat Red Bull de pole positions pakt en races wint. Als het een keertje gebeurt - OK, maar nu gebeurt dit structureel - wat betekent dat de auto gewoon top is. Tuurlijk, je moet ook een goede coureur hebben maar tegenwoordig is de auto meer bepalend dan de coureur en dus is de conclusie: Red Bull is een van de snelste autos en vergelijkbaar aan McLaren.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 11:17
    • snailer

      Posts: 30.274

      Het is overduidelijk dat de snelheid goed in de RBR zit. Denk dat niemand anders beweert. Zelfs in Singapore zat er een overwinning in.

      Ergens hierboven kan je zelfs zien dat voor het eerst dit jaar de long run simulatie er erg goed uitzag. Ook Tsunoda had een betere dan Norris. Ik kijk naar de trend van de rondetijden. Niet naar de absolute tijden.
      Piastri geen long run kunnen ontdekken bij de training.

      Niemand beweert dat de RBR nog een lastige auto is. alleen is het nog steeds niet optimaal bij de snelheid van Tsunoda over een ronde. Kan ook dat Tsunoda ondertussen echt mentaal geknakt is natuurlijk.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 11:31
    • TylaHunter

      Posts: 10.557

      Denk dat je gelijk hebt. Vind vooral Mercedes een vreemd verhaal. Singapore een stapje voor de rest... nu hier 2 stappen achter... Die auto wisseld zo hard per baan qua order.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 11:33
    • snailer

      Posts: 30.274

      De Mercedes zit een beetje in de situatie waar de RBR in zat. Afhankelijk van de omstandigheden, welke dat ook zijn, doet die het plots goed. Daar is dan wel een sterke rijder voor nodig om de snelheid te ontsluiten.

      Overigens was in Singapore waarschijnlijk de McLaren in de race het snelst. Russell werd geholpen door Verstappen die Norris afremde. Maar Russell heeft ook verteld dat hij aan het managen was. Hij kon harder. Zeker is het niet dat de McLaren sneller was in de race.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 11:43
    • SennaS

      Posts: 10.611

      Rbr heeft een topcoureur en inmiddels de beste auto, dan krijg je dit.
      Mcl moet denken aan demage controle

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 11:46
    • snailer

      Posts: 30.274

      Absoluut niet de beste auto, SennaS. Alleen is het verschil nu klein en kan de rijder soms het verschil maken.

      Norris heeft bijvoorbeeld gisteren zijn sprint pole vergooid. Eigen woorden Norris: We maakten wat foutjes. Dat is ook te zien in de data.

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 12:15
    • Freek-Willem

      Posts: 6.288

      Ik vind het nog lastig om te zeggen dat RBR de beste auto heeft. Maar met Max waarschijnlijk wel de 'dodelijkste' combinatie en zeker als hij kansen ruikt. Als de auto echt de beste zou zijn zou Yuki m.i. dichter bij de top 6 moeten staan, zelfs als dat niet de juiste plek is voor zijn talent

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 12:21
  • PallMall

    Posts: 5.898

    Het team van McLaren heeft de eerste acht tellen van het weekend te pakken

    Wie kan me deze zin uitleggen?

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 13:14

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 22 feb 1971 (54)
  • Geb. plaats Orvieto, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar