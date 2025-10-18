Waar McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vechten om een been loopt viervoudig wereldkampioen Max Verstappen er mee heen. Het zou zomaar kunnen gebeuren als alle sterren goed staan. Mocht de Red Bull-coureur de ultieme houdini-act uitvoeren en zijn wereldtitel pakken, zal het niet de eerste keer zijn bij McLaren dat zo'n scnerario gebeurt. In 2007 gebeurde precies hetzelfde. Lewis Hamilton en Fernando Alonso vochten elkaar de tent uit bij McLaren, maar uiteindelijk trok Kimi Raikkonen een lange neus in zijn Ferrari en won wonderbaarlijk nog het rijderskampioenschap met maar 1 (!) punt verschil.
Part of the Game
Als Verstappen toch zijn vijfde titel op rij wint, kan McLaren er mee leven. ''Dat is het risico, toch?'' Als je twee coureurs hebt zoals in 2007, waar ze gelijk stonden in punten en Kimi hen nipt versloeg. Maar dat is hoe McLaren wil racen. We willen twee coureurs die in staat zijn om het kampioenschap te winnen", zei CEO van McLaren Zak Brown voorafgaand aan dit weekend.
Bij Red Bull en bij Ferrari gaan ze vaak anders te werk door één duidelijke kopman aan te stellen. McLaren vindt die teamfilosofie ook risico's met zich meebrengen. "Aan de andere kant, als je een duidelijke nummer één en twee aanwijst, compromitteer je je kansen op het constructeurskampioenschap. Het is een moeilijke sport. We zijn racers. We willen racen. We willen dat beide coureurs een kans hebben om het kampioenschap te winnen."
McLaren wil 'fair play'.
Na het incident in Singapore, waarbij Lando Norris zijn teamgenoot Oscar Piastri raakte bij de start, heeft McLaren ingegrepen. Het team wees Norris als verantwoordelijk aan en onderzocht de gevolgen van zijn actie om herhaling te voorkomen. Norris bood zijn excuses aan en benadrukte dat hij geen controverse wilde veroorzaken, maar wel het risico liep zichzelf of zijn teamgenoot uit de race te rijden. Hij gaf aan dat het doel is om contact tussen de auto's te vermijden, aangezien dit volgens de teamregels altijd ongewenst is.
