Waar McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vechten om een been loopt viervoudig wereldkampioen Max Verstappen er mee heen. Het zou zomaar kunnen gebeuren als alle sterren goed staan. Mocht de Red Bull-coureur de ultieme houdini-act uitvoeren en zijn wereldtitel pakken, zal het niet de eerste keer zijn bij McLaren dat zo'n scnerario gebeurt. In 2007 gebeurde precies hetzelfde. Lewis Hamilton en Fernando Alonso vochten elkaar de tent uit bij McLaren, maar uiteindelijk trok Kimi Raikkonen een lange neus in zijn Ferrari en won wonderbaarlijk nog het rijderskampioenschap met maar 1 (!) punt verschil.



Part of the Game



Als Verstappen toch zijn vijfde titel op rij wint, kan McLaren er mee leven. ''Dat is het risico, toch?'' Als je twee coureurs hebt zoals in 2007, waar ze gelijk stonden in punten en Kimi hen nipt versloeg. Maar dat is hoe McLaren wil racen. We willen twee coureurs die in staat zijn om het kampioenschap te winnen", zei CEO van McLaren Zak Brown voorafgaand aan dit weekend.