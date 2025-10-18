user icon
icon

McLaren niet bang voor 2007-scenario: ''Risico blijft deel van het vak''

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren niet bang voor 2007-scenario: ''Risico blijft deel van het vak''
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 14:47
  • comments 0
  • Door: Martijn Arnoldus

Waar McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vechten om een been loopt viervoudig wereldkampioen Max Verstappen er mee heen. Het zou zomaar kunnen gebeuren als alle sterren goed staan. Mocht de Red Bull-coureur de ultieme houdini-act uitvoeren en zijn wereldtitel pakken, zal het niet de eerste keer zijn bij McLaren dat zo'n scnerario gebeurt. In 2007 gebeurde precies hetzelfde. Lewis Hamilton en Fernando Alonso vochten elkaar de tent uit bij McLaren, maar uiteindelijk trok Kimi Raikkonen een lange neus in zijn Ferrari en won wonderbaarlijk nog het rijderskampioenschap met maar 1 (!) punt verschil. 

Part of the Game

Meer over McLaren Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt
 McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

10 okt

Als Verstappen toch zijn vijfde titel op rij wint, kan McLaren er mee leven. ''Dat is het risico, toch?'' Als je twee coureurs hebt zoals in 2007, waar ze gelijk stonden in punten en Kimi hen nipt versloeg. Maar dat is hoe McLaren wil racen. We willen twee coureurs die in staat zijn om het kampioenschap te winnen", zei CEO van McLaren Zak Brown voorafgaand aan dit weekend.

Bij Red Bull en bij Ferrari gaan ze vaak anders te werk door één duidelijke kopman aan te stellen. McLaren vindt die teamfilosofie ook risico's met zich meebrengen. "Aan de andere kant, als je een duidelijke nummer één en twee aanwijst, compromitteer je je kansen op het constructeurskampioenschap. Het is een moeilijke sport. We zijn racers. We willen racen. We willen dat beide coureurs een kans hebben om het kampioenschap te winnen."

McLaren wil 'fair play'.

Na het incident in Singapore, waarbij Lando Norris zijn teamgenoot Oscar Piastri raakte bij de start, heeft McLaren ingegrepen. Het team wees Norris als verantwoordelijk aan en onderzocht de gevolgen van zijn actie om herhaling te voorkomen. Norris bood zijn excuses aan en benadrukte dat hij geen controverse wilde veroorzaken, maar wel het risico liep zichzelf of zijn teamgenoot uit de race te rijden. Hij gaf aan dat het doel is om contact tussen de auto's te vermijden, aangezien dit volgens de teamregels altijd ongewenst is.

F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Lewis Hamilton Lando Norris Oscar Piastri Ferrari McLaren Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar