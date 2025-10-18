user icon
Koude oorlog bij Red Bull: Tsunoda woest op Lawson

Koude oorlog bij Red Bull: Tsunoda woest op Lawson
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 08:48
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

Yuki Tsunoda was één van de grote verliezers van de sprint kwalificatie op het Circuit of the Americas in Austin. De Japanner kreeg het niet voor elkaar om een twee vliegende ronde te rijden, en had ook nog een incidentje met Liam Lawson. Daar was hij niet bepaald blij mee.

De sprint kwalificatie in Austin verliep zeer hectisch, vooral het eerste gedeelte van de sessie was een enorme chaos. Een handjevol coureurs had zich safe gereden, maar anderen hadden nog een snelle, goede tijd nodig. Het was dan ook dringen geblazen bij het uitrijden van de pits, en veel coureurs lieten op hun gemakje een gat vallen naar hun voorganger. De tijd tikte echter weg, waardoor een grote groep auto's een soort race naar de lijn moest rijden.

Wat ging er mis bij Tsunoda?

Ook Tsunoda kwam tijd te kort, en werd in zijn haast buiten de baan geduwd door Racing Bulls-coureur Liam Lawson. De Japanner kwam daardoor niet verder dan de achttiende tijd. Mokkend meldde hij zich in de mediapen waar hij door F1 TV werd gevraagd wat er gebeurde: "Ik heb geen idee, we moeten het gaan doornemen."

Clash met Lawson

Ook over het incident met Lawson was Tsunoda niet te spreken. Met ingehouden woede deelde hij een sneer uit naar zijn oude teamgenootje, en zijn rivaal voor een F1-zitje in 2026: "Ja, het is zoals altijd. Om eerlijk te zijn met je, ik had niet veel anders verwacht. Het is ook meer de timing van het verlaten van de garage, ik denk dat het niet eens close was. Ik heb dus geen idee wat er precies is gebeurd, maar er ging iets verkeerd. Ik had uiteindelijk niet de kans om een rondetijd neer te zetten, en dat is best jammer." Gefrustreerd zag Tsunoda hoe zijn teamgenoot Max Verstappen de sprintpole pakte.

Reacties (19)

  • RH

    Posts: 700

    Hij kan beter woest zijn op het team. Ze moeten Tsunoda niet met Verstappen vergelijken. Hij heeft meer tijd, begeleiding en sturing nodig. Dus meer tijd om een goede ronde te zetten.

    • + 5
    • 18 okt 2025 - 09:04
    • Avb1

      Posts: 207

      Hij is 25 jaar.... Zit al jaren in de formule 1 dit is geen kleuter speelzaal

      • + 5
      • 18 okt 2025 - 10:38
    • StevenQ

      Posts: 9.785

      Het is zijn 5e jaar in de F1, als hij echt het talent had voor dat zitje had hij geen tijd, begeleiding en sturing nodig om uit Q1 te komen, hij is allang geen rookie meer

      Max werd in zijn 5e jaar in de F1(2019) 3e in het WK met 3 overwinningen, 2 poles en 9 podiums, en dat was dus in een tijd dat Mercedes nog dominant was

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 10:39
    • StevenQ

      Posts: 9.785

      en het is ook al zijn 17e race in die auto natuurlijk

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 10:44
  • Rimmer

    Posts: 12.892

    Prutswerk van Yuki en prutswerk van RedBull. Een groot beschamend zooitje en topteam onwaardig. Het is nu al de zoveelste keer in de afgelopen jaren dat RedBull blundert met de tweede auto in de kwalificaties. Een keertje is pech, twee keer is toeval maar drie keer is een patroon en bij RedBull is het zo onderhand de norm geworden. Ik vind het sneu voor de tweede rijders want zelfs als je altijd 110% geeft word je bij RedBull als tweede rijder standaard drie keer per jaar genaaid met dit soort blunders.

    • + 12
    • 18 okt 2025 - 09:06
    • snailer

      Posts: 30.274

      Ik vermoed, met de nadruk op vermoed, dat Tsunoda niet lekker ging in Cota. Dat het team dit in de data heeft gezien. Ze hebben Tsunoda het maximum aan voordeel van de track evolution willen geven.

      Helaas voor Tsunoda zat Red Bull aan het begin van de pit. Iedereen dook er tussen nadat Tsunoda de garage verliet.


      Ik ben dan ook veel minder hard er over. Een run plan wordt samen met de rijder afgesproken.
      Ook rijdt de teamgenoot van Tsunoda SQ pole. Tsunoda zou gewoon met de banker al door moeten gaan. De auto is overduidelijk verbeterd en nog steeds pakt Tsunoda er niets van. Persoonlijk had ik gedacht dat hij dichterbij zou zitten zodra de auto beter bestuurbaar zou zijn en meer voorspelbaar.

      Er is er maar 1 die hier fout zat. Dat is Tsunoda zelf.

      • + 3
      • 18 okt 2025 - 09:51
    • Larry Perkins

      Posts: 60.724

      Eens met @Rimmer, en wat die banker betreft, heb niet anders gehoord dan dat de baan tijdens de tweede run een stuk sneller was en dat maakt met de relatief kleine verschillen best wat uit...

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 10:04
    • Pietje Bell

      Posts: 31.509

      Een heeel stuk sneller!!

      imgur.com/YOdmibc

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 10:09
    • snailer

      Posts: 30.274

      Verstappen reed gewoon 1 run in Q2.
      Dacht gezien te hebben Norris ook. Leclerc zat daar met de 2de run ruim 9 tiende achter. Daarbij gaat Verstappen nooit voluit in Q2
      Leclerc zat daar 0.9 seconde achter bij zijn tweede poging. Zou Tsunoda bij de eerste poging gewoon zijn werk hebben gedaan, effe een goede banker er uit gooien, dan was er helemaal niets aan de had geweest.

      De enige die echt hier de schuld van is, dat is Tsunoda zelf. Was gisteren niet snel genoeg.

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 10:51
    • StevenQ

      Posts: 9.785

      Klopt, Max en Lando deden maar 1 run

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 11:01
    • snailer

      Posts: 30.274

      O fok. Dat heb je als je niet meer kijkt live. Tsunoda sneuvelde zelfs in Q1? Pfff...

      Echt zwak dus van Tsunoda.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 11:49
    • hupholland

      Posts: 9.301

      dit is ook echt wel weer typisch Perez, zelf geen goede eerste ronde neerzetten en dan op het eind in de problemen komen. Je kunt ook zelf initiatief nemen, hoe langer je wacht, hoe groter de risico's. Dat hebben we vorige week ook al gezien. In Q3 valt er nog iets voor te zeggen, maar in Q1 hoef je in een Red Bull dergelijke risico's niet te nemen.
      (nee, Perez is geen typefout)

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 12:32
  • Snorremans

    Posts: 69

    Tja...Tsunoda rijdt letterlijk het hele jaar al voor spek en bonen mee....dit euvel met Lawson zie ik dan ook meer als frustratie.

    • + 4
    • 18 okt 2025 - 09:50
    • F1fever

      Posts: 713

      In spek en bonen zit geen sambal, een beetje dom van de RB catering!

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 10:14
    • Snork

      Posts: 21.938

      Japanners zijn meer van de wasabi.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 10:39
  • karel00

    Posts: 107

    Oplossing ?
    Na verlaten van pitbox minimale snelheid aangeven bv 50kmh opgelost, kan je dus niet hinderen.

    • + 4
    • 18 okt 2025 - 10:36
  • Erwinnaar

    Posts: 5.174

    Lijstje gezien bij race café?

    In 37 races heeft de 2e RedBull 1 punt minder gescoord dan Verstappen in de laatste 4 races.
    Dan kan die Tsunoda enkel en alleen maar boos zijn op zichzelf.
    Wat een prutser en zo slecht was Perez nog niet achteraf bezien.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 10:59
    • John6

      Posts: 11.148

      Voor Yuki is het einde verhaal, elke race is het wel wat, dan heeft hij niet dezelfde updates, en dan rijdt er weer iemand in de weg, het zal best wel, het is gewoon eind 2025 over en uit voor Yuki bij RBR.

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 11:08
  • Freek-Willem

    Posts: 6.288

    Het was al een chaos in de pitstraat. ik weet zo niet wie maar eentje stond echt belachelijk lang op een 'gat' te wachten bij pit exit. Hier zeiden we al meteen 'er gaan een paar het niet halen om een snelle ronde te maken'.

    Vervolgens gaat iedereen proberen er voor te zorgen dat je niet in de outlap ingehaald wordt (zo ook Lawson logischerwijs).

    Halverwege de ronde roept Yuki al 'we gaan het niet halen' maar hij geeft vervolgens geen gas om ergens nog voor te komen met al resultaat dat ie het niet haalt.

    maar belangrijkste (wat al door menigeen is aangegeven) is dat Yuki in zijn eerste run al veilig had moeten staan zodat de druk bij anderen lag en niet bij hem. Kortom prutswerk van RBR maar vooral van Yuki zelf

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 12:01

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

