Koude oorlog bij Red Bull: Tsunoda woest op Lawson

Yuki Tsunoda was één van de grote verliezers van de sprint kwalificatie op het Circuit of the Americas in Austin. De Japanner kreeg het niet voor elkaar om een twee vliegende ronde te rijden, en had ook nog een incidentje met Liam Lawson. Daar was hij niet bepaald blij mee.

De sprint kwalificatie in Austin verliep zeer hectisch, vooral het eerste gedeelte van de sessie was een enorme chaos. Een handjevol coureurs had zich safe gereden, maar anderen hadden nog een snelle, goede tijd nodig. Het was dan ook dringen geblazen bij het uitrijden van de pits, en veel coureurs lieten op hun gemakje een gat vallen naar hun voorganger. De tijd tikte echter weg, waardoor een grote groep auto's een soort race naar de lijn moest rijden.

Wat ging er mis bij Tsunoda?

Ook Tsunoda kwam tijd te kort, en werd in zijn haast buiten de baan geduwd door Racing Bulls-coureur Liam Lawson. De Japanner kwam daardoor niet verder dan de achttiende tijd. Mokkend meldde hij zich in de mediapen waar hij door F1 TV werd gevraagd wat er gebeurde: "Ik heb geen idee, we moeten het gaan doornemen."

Clash met Lawson

Ook over het incident met Lawson was Tsunoda niet te spreken. Met ingehouden woede deelde hij een sneer uit naar zijn oude teamgenootje, en zijn rivaal voor een F1-zitje in 2026: "Ja, het is zoals altijd. Om eerlijk te zijn met je, ik had niet veel anders verwacht. Het is ook meer de timing van het verlaten van de garage, ik denk dat het niet eens close was. Ik heb dus geen idee wat er precies is gebeurd, maar er ging iets verkeerd. Ik had uiteindelijk niet de kans om een rondetijd neer te zetten, en dat is best jammer." Gefrustreerd zag Tsunoda hoe zijn teamgenoot Max Verstappen de sprintpole pakte.