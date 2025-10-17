user icon
Drama voor Tsunoda in Austin: Teamgenoot Verstappen uitgeschakeld in SQ1

Drama voor Tsunoda in Austin: Teamgenoot Verstappen uitgeschakeld in SQ1
  Gepubliceerd op 17 okt 2025 23:58
  4
  Door: Jeroen Immink

Het weekend in Austin is dramatisch begonnen voor Yuki Tsunoda. De teamgenoot van Max Verstappen werd in SQ1 uitgeschakeld na een pijnlijke fout bij Red Bull Racing, waar complete chaos ontstond in de pitstraat. Tsunoda zal vanaf P18 starten tijdens de sprintrace in Austin. 

Tsunoda zette in zijn eerste run een tijd neer die aanvankelijk goed genoeg leek om door te gaan. Met nog enkele seconden op de klok stond hij aan de veilige kant van de streep, maar door een late call van zijn team kon hij geen tweede poging meer doen. Toen hij na zijn outlap over start-finish kwam, zag hij de zwart-wit geblokte vlag al wapperen.

Tsunoda schaakmat na chaos op de baan

Terwijl Tsunoda zijn kans voorbij zag gaan, verbeterden meerdere coureurs hun tijden. Alexander Albon, Pierre Gasly en Charles Leclerc doken allemaal onder zijn tijd, waardoor de Japanner terugviel naar de achttiende plaats. Daarmee was zijn sprintkwalificatie voorbij nog voordat hij goed en wel op snelheid kwam.

Voor Red Bull is het een bittere tegenvaller. Tsunoda start ver buiten de punten voor de sprintrace, waarin alleen de top acht scoort. Max Verstappen kende aan de andere kant een probleemloze sessie: de Nederlander plaatste zich moeiteloos voor SQ2 en noteerde de tweede tijd, achter Lando Norris.

Wat betekent dit voor Tsunoda?

Voorafgaand aan het weekend in Austin, oogde Tsunoda hoopvol richting de resterende zes races dit Formule 1-seizoen. De update aan de RB21 leek voor zowel Verstappen als de Japanner te werken, waardoor hij ook aangaf weer het vertrouwen te hebben. Alleen zullen dit soort zaken niet meehelpen voor de sprintrace. 

De positie van Tsunoda wankelt al enige tijd. De Japanner verving begin dit seizoen Liam Lawson bij Red Bull, maar sindsdien is het niet veel beter meer gegaan. Door de mindere resultaten van Tsunoda en een uitstekende Isack Hadjar bij VCARB, wordt er al een lange tijd gesproken over een mogelijke exit van Tsunoda bij Red Bull. 

Pleen

Posts: 688

Als je al die andere rijders vroegtijdig hebt vervangen waarom laat je dat nu achterwege. Nog 5 races te gaan. Laat Hadjar instappen en meteen wennen. Heel misschien kan hij die auto tussen Max en die papaya's kwalificeren. Dit van Tsunoda is gewoon vreselijk.

  • 2
  • 18 okt 2025 - 00:26
Reacties (4)

  • Snork

    Posts: 21.936

    Dramatisch slecht.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 00:19
    • Larry Perkins

      Posts: 60.712

      In dit geval van het team:
      "Door een late call van zijn team kon hij geen tweede poging meer doen."
      Ze hebben alle hoop van Yuki al opgegeven...

      Terzijde: Ook het team van de hooggeprezen Jonathan Wheatley ging met Bortoleto de fout in.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 01:04
  • Pleen

    Posts: 688

    Als je al die andere rijders vroegtijdig hebt vervangen waarom laat je dat nu achterwege. Nog 5 races te gaan. Laat Hadjar instappen en meteen wennen. Heel misschien kan hij die auto tussen Max en die papaya's kwalificeren. Dit van Tsunoda is gewoon vreselijk.

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 00:26
    • John6

      Posts: 11.144

      Yuki maakt het seizoen af, ook al zou hij hem elke race in de muur zetten, ze hebben een deal met Honda daar gaat niets aan veranderen.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 00:59

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

