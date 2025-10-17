user icon
Brown geeft uitleg over straf Norris: "Het is maar iets kleins!"

Brown geeft uitleg over straf Norris: "Het is maar iets kleins!"
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 23:24
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren zorgt voor de nodige verwarring in Austin. Op donderdag liet Lando Norris al doorschemeren dat hij een soort 'straf' had ontvangen voor zijn incident met Oscar Piastri in Singapore. Zak Brown legt nu iets meer uit over de mysterieuze ingreep.

Norris en Piastri zorgden voor de nodige controverse in Singapore. De McLaren-teamgenoten raakten elkaar in de eerste bocht, en dat zorgde voor woede bij Piastri. McLaren weigerde in te grijpen tijdens de race, maar ze lieten wel weten dat ze na afloop de situatie zouden bespreken. Dat is dan ook gebeurd, en Norris liet al weten dat hij een soort straf had gekregen, en dat hij de gevolgen zal voelen. Later bevestigde teambaas Andrea Stella dat Norris op het matje was geroepen door McLaren.

Wat houdt de straf van Norris in?

Het was een geheimzinnige uitspraak, en McLaren-CEO Zak Brown gaf tijdens de eerste vrije training iets meer duidelijkheid in de uitzending van Sky Sports: "Het is iets kleins. Het is in lijn met wat er is gebeurd. Uiteindelijk was het een race-incident aan het begin van de Grand Prix op een baan die vochtig was. Het was niet met opzet, dus het is een marginale consequentie die waarschijnlijk nauwelijks zal opvallen. Lando en Oscar weten precies hoe het zit, en dat is het belangrijkste."

McLaren kiest de moeilijke weg

Het commentaarduo van Sky Sports laat het er niet bij zitten, en vraagt of ze iets meer duidelijkheid kunnen geven voor de fans: "Natuurlijk willen we transparant zijn naar onze fans toe. We doen het op de moeilijke manier: we laten beide coureurs racen voor het kampioenschap. Het zou de makkelijke weg zijn om een duidelijke nummer één en twee aan te wijzen, zoals sommige andere teams doen, maar dat is niets voor ons. We zijn McLaren, en we willen gewoon racen."

