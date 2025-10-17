user icon
George Russell heeft zijn toekomst bij Mercedes veiliggesteld. De Brit verlengde deze week zijn contract en zal ook in 2026 voor het Duitse team rijden, na een periode van lange onderhandelingen. Even leek Max Verstappen een optie voor Mercedes, maar volgens voormalig IndyCar-coureur en F1-analist James Hinchcliffe is dat complete onzin.

Russell beleeft een sterk seizoen in de Formule 1. In een jaar waarin McLaren de toon zet, wist de Mercedes-coureur toch de Grands Prix van Canada en Singapore te winnen. Zijn goede vorm leverde hem een nieuw contract op, net als teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Een logische keuze, vindt Hinchcliffe. Volgens hem heeft Toto Wolff helemaal geen reden om Verstappen te halen.

"Mercedes moet Russell behouden"

“Mercedes moet Russell gewoon behouden,” stelt de Canadees in Weekend Warm-Up. “Waarom zou je de viervoudig wereldkampioen halen als je al een rijder hebt die het uitstekend doet? Als Mercedes in 2026 en 2027 de beste auto heeft en Verstappen wil Red Bull verlaten, ga je toch niet Russell vervangen? Dat zou totaal onlogisch zijn met de prestaties die hij nu laat zien.”

Toch ziet Hinchcliffe wél een scenario waarin Verstappen naar Mercedes verkast. “Dit is geen aanval op Antonelli, maar Max is Max. Dat is een andere discussie. Als ik moet kiezen tussen Russell en Antonelli, en je wilt de sterkste line-up, dan ga je door met George en zet je Max ernaast, toch?”

Kunnen Verstappen en Russell samenwerken?

Of dat überhaupt zou werken, is een tweede. Russell en Verstappen kwamen in het verleden al vaker met elkaar in aanraking, onder meer in Azerbeidzjan (2023) en Qatar (2024). Vooral na de race in Qatar botsten de twee flink, ook via de media.

Verstappen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing. De Nederlander verlengde zijn contract na het behalen van zijn eerste wereldtitel in 2021. Toch doen al langer geruchten de ronde dat Verstappen mag vertrekken als Red Bull hem volgend jaar geen winnende auto kan bieden.

Robin

Posts: 2.869

Oh ja? Als ze volgend jaar de beste auto hebben moet jij eens kijken hoe snel Max dat opzij zet.

  • 3
  • 17 okt 2025 - 21:06
  • Knalpijp

    Posts: 2.140

    Gaat niet gebeuren, Max heeft geen respect voor matennaaiers.

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 20:56
    • Robin

      Posts: 2.869

      Oh ja? Als ze volgend jaar de beste auto hebben moet jij eens kijken hoe snel Max dat opzij zet.

      • + 3
      • 17 okt 2025 - 21:06
    • schwantz34

      Posts: 41.044

      Matennaaier Mercedes raus! Max Mercedes rein, met 5 keer enkele m wat het totaal aantal "emmen" op maar liefst 8 brengt!

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 21:12
  • elflitso

    Posts: 1.530

    Mocht het gaan gebeuren dat Max naar Benz zou gaan in 2027 dan zie ik Max niet naast George. George heeft totaal geen respect voor Max en dat wil je niet in je team hebben.

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 21:00
    • Max wereldkampioen

      Posts: 371

      Mischien heeft
      Max dat wel nodig om George compleet te vernederen

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 21:19
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.904

      Waarom moet hij respect voor Max hebben?

      • + 3
      • 17 okt 2025 - 21:29
    • Robin

      Posts: 2.869

      Je bedoelt: hij zal er ALLES aan doen om Max te verslaan en dat is respectloos.

      • + 3
      • 17 okt 2025 - 21:41
    • ILMOP

      Posts: 1.146

      Ben ik ook benieuwd naar @Leclerc Fan

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 21:51
  • Larry Perkins

    Posts: 60.699

    Hallo, hallo, hallo!

    De GP is van start gegaan hoor, het geneuzel en geleuter over 2027 kan in ieder geval tot maandag de ijskast in...

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 21:30
    • schwantz34

      Posts: 41.044

      Alle 2027 geneuzel d-Ouw we gewoon in @NycksVrieskast tot Maandag!

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 21:35
    • SennaS

      Posts: 10.606

      Wie dan leeft wie dan zorgt

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 21:51
  • SennaS

    Posts: 10.606

    Dat is vuurwerk

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 21:51
  • SennaS

    Posts: 10.606

    Als mercedes een dominante auto heeft rijdt Russell het wk met gemak binnen. En Kimi zal met de dag beter worden
    Waarom zouden ze dan nog met geld willen smijten voor nog een topcoureur met als cadeau onrustzaaier Jos. Dat is gegarandeerd herrie in de tent, net als bij rbr.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 21:56

