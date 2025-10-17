George Russell heeft zijn toekomst bij Mercedes veiliggesteld. De Brit verlengde deze week zijn contract en zal ook in 2026 voor het Duitse team rijden, na een periode van lange onderhandelingen. Even leek Max Verstappen een optie voor Mercedes, maar volgens voormalig IndyCar-coureur en F1-analist James Hinchcliffe is dat complete onzin.

Russell beleeft een sterk seizoen in de Formule 1. In een jaar waarin McLaren de toon zet, wist de Mercedes-coureur toch de Grands Prix van Canada en Singapore te winnen. Zijn goede vorm leverde hem een nieuw contract op, net als teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Een logische keuze, vindt Hinchcliffe. Volgens hem heeft Toto Wolff helemaal geen reden om Verstappen te halen.

"Mercedes moet Russell behouden"

“Mercedes moet Russell gewoon behouden,” stelt de Canadees in Weekend Warm-Up. “Waarom zou je de viervoudig wereldkampioen halen als je al een rijder hebt die het uitstekend doet? Als Mercedes in 2026 en 2027 de beste auto heeft en Verstappen wil Red Bull verlaten, ga je toch niet Russell vervangen? Dat zou totaal onlogisch zijn met de prestaties die hij nu laat zien.”

Toch ziet Hinchcliffe wél een scenario waarin Verstappen naar Mercedes verkast. “Dit is geen aanval op Antonelli, maar Max is Max. Dat is een andere discussie. Als ik moet kiezen tussen Russell en Antonelli, en je wilt de sterkste line-up, dan ga je door met George en zet je Max ernaast, toch?”

Kunnen Verstappen en Russell samenwerken?

Of dat überhaupt zou werken, is een tweede. Russell en Verstappen kwamen in het verleden al vaker met elkaar in aanraking, onder meer in Azerbeidzjan (2023) en Qatar (2024). Vooral na de race in Qatar botsten de twee flink, ook via de media.

Verstappen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing. De Nederlander verlengde zijn contract na het behalen van zijn eerste wereldtitel in 2021. Toch doen al langer geruchten de ronde dat Verstappen mag vertrekken als Red Bull hem volgend jaar geen winnende auto kan bieden.