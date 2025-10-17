Het team van Mercedes kwam deze week met groot nieuws naar buiten. De Duitse renstal maakte bekend dat ze de contracten van George Russell en Andrea Kimi Antonelli hebben verlengd. Over de looptijd van de nieuwe contracten werd niets gezegd, maar Russell doet zelf wel een aantal opvallende onthullingen.

Maandenlang ging het over de toekomst van Russell. Bij Mercedes deden ze er niet geheimzinnig over: de Brit zou gewoon zijn contract gaan verlengen. Een aankondiging bleef echter uit, en daardoor bleven er geruchten rondgaan. Russell zou niet blij zijn met teambaas Toto Wolff, en op de achtergrond bleef de naam van Max Verstappen rondzingen.

Op woensdag maakte Mercedes zelf een einde aan alle geruchten, door te onthullen dat Russell en Antonelli ook in 2026 voor het team zouden rijden. Daar bleef het ook bij, want nergens in het persbericht werd er gesproken over de looptijd van de contracten. Al snel lekte echter uit dat Russell waarschijnlijk een meerjarig contract had getekend, met een megasalaris.

Grapjas Russell

In Austin werd Russell door F1 TV gevraagd naar hoe lang zijn contract precies is. Met een grote grijns op zijn gezicht probeerde hij er een grapje van te maken: "Pfoeh, het is echt een heel erg lang contract. Toch zeker wel 52 pagina's!"

Russell onthult nieuwe details

Russell wordt daarna concreet gevraagd naar de looptijd van het contract. De Britse coureur bevestigt dat hij voor meerdere jaren heeft getekend: "Het is sowieso een contract voor 2026... Nee, nee, nee... Het is een contract voor meerdere jaren! Natuurlijk is een contract gewoon een privékwestie en het is daarmee ook gelijk iets persoonlijks, dus ik ga niet elk detail afzonderlijk aan jullie vertellen."

Sterk seizoen

Russell sprak daarna zijn liefde voor Mercedes uit. De Brit reisde met een goed gevoel af naar Austin, want twee weken geleden schreef hij de Grand Prix van Singapore op zijn naam. Hij staat nu op de vierde plaats in het wereldkampioenschap met 237 WK-punten.