user icon
icon

Russell komt met grote onthulling over nieuw Mercedes-contract

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell komt met grote onthulling over nieuw Mercedes-contract
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 12:46
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes kwam deze week met groot nieuws naar buiten. De Duitse renstal maakte bekend dat ze de contracten van George Russell en Andrea Kimi Antonelli hebben verlengd. Over de looptijd van de nieuwe contracten werd niets gezegd, maar Russell doet zelf wel een aantal opvallende onthullingen.

Maandenlang ging het over de toekomst van Russell. Bij Mercedes deden ze er niet geheimzinnig over: de Brit zou gewoon zijn contract gaan verlengen. Een aankondiging bleef echter uit, en daardoor bleven er geruchten rondgaan. Russell zou niet blij zijn met teambaas Toto Wolff, en op de achtergrond bleef de naam van Max Verstappen rondzingen. 

Meer over Mercedes Onrust binnen Mercedes: "Russell wil Wolff niet langer als adviseur"

Onrust binnen Mercedes: "Russell wil Wolff niet langer als adviseur"

10 okt
 <b> BREAKING: </b> Mercedes bevestigt rijdersduo voor 2026

BREAKING: Mercedes bevestigt rijdersduo voor 2026

15 okt

Op woensdag maakte Mercedes zelf een einde aan alle geruchten, door te onthullen dat Russell en Antonelli ook in 2026 voor het team zouden rijden. Daar bleef het ook bij, want nergens in het persbericht werd er gesproken over de looptijd van de contracten. Al snel lekte echter uit dat Russell waarschijnlijk een meerjarig contract had getekend, met een megasalaris.

Grapjas Russell

In Austin werd Russell door F1 TV gevraagd naar hoe lang zijn contract precies is. Met een grote grijns op zijn gezicht probeerde hij er een grapje van te maken: "Pfoeh, het is echt een heel erg lang contract. Toch zeker wel 52 pagina's!"

Russell onthult nieuwe details

Russell wordt daarna concreet gevraagd naar de looptijd van het contract. De Britse coureur bevestigt dat hij voor meerdere jaren heeft getekend: "Het is sowieso een contract voor 2026... Nee, nee, nee... Het is een contract voor meerdere jaren! Natuurlijk is een contract gewoon een privékwestie en het is daarmee ook gelijk iets persoonlijks, dus ik ga niet elk detail afzonderlijk aan jullie vertellen."

Sterk seizoen

Russell sprak daarna zijn liefde voor Mercedes uit. De Brit reisde met een goed gevoel af naar Austin, want twee weken geleden schreef hij de Grand Prix van Singapore op zijn naam. Hij staat nu op de vierde plaats in het wereldkampioenschap met 237 WK-punten.

Freek-Willem

Posts: 6.274

Dat het contract 52 blaadjes lang was.

  • 2
  • 17 okt 2025 - 12:54
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Verenigde Staten 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 19.475

    Wat wordt er eigenlijk onthuld?

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 12:52
    • Freek-Willem

      Posts: 6.274

      Dat het contract 52 blaadjes lang was.

      • + 2
      • 17 okt 2025 - 12:54
    • F1jos

      Posts: 4.728

      Het is een contract voor meerdere jaren, maar ik ga het niet onthulden ( vertellen) ha ha

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 13:42
  • Spearhead

    Posts: 436

    "Pfoeh, het is echt een heel erg lang contract. Toch zeker wel 52 pagina's!"

    Gieren, lachen en brullen!! Amai, ik heb er buikpijn van gekregen.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 12:55
    • Skoda F1

      Posts: 406

      Ja dat was me daar even een dijenkletser van jewelste..

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 13:07
    • Spearhead

      Posts: 436

      Het is duidelijk dat, nu het was frisser aan het worden is, George zijn grapjas uit de kast heeft gehaald. Het zou me trouwens niet verbazen mocht hij tevens zijn warme lolbroek en zijn dikke grapkousen ook al hebben klaargelegd.

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 13:54
  • John6

    Posts: 11.140

    Alle rijders die een lang contract hebben dat is gewoon bekend, hij heeft 1+1 dat is wel zeker.

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 13:10
  • shakedown

    Posts: 1.463

    Waarschijnlijk gewoon 1+1+1 contract. Dus voor meerdere jaren. Met 52 paginas waarin staat hoe Mercedes het contract kan opzeggen. Goed bezig Russell!

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 13:21
  • Snorremans

    Posts: 64

    Hoog salaris maar met een relatief goedkope afkoopsom gok ik..

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 13:44

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 950
  • Podiums 23
  • Grand Prix 146
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar