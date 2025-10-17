user icon
Norris onder druk: McLaren bevestigt maatregelen na intern incident

Norris onder druk: McLaren bevestigt maatregelen na intern incident
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 13:22
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren staat dit weekend in Austin in het middelpunt van de aandacht. Het gaat nog steeds veelvuldig over het incident tussen Lando Norris en Oscar Piastri in Singapore. Het moment leek geen gevolgen te krijgen voor Norris, maar niets blijkt minder waar. Teambaas Andrea Stella legt de gevolgen uit.

In Singapore raakten Norris en Piastri elkaar in de eerste bochtencombinatie. Norris moest uitwijken voor de Red Bull van Max Verstappen, en stuiterde daardoor tegen de auto van Piastri aan. De Australiër reageerde woest, en eiste dat zijn team ingreep. McLaren deed dat niet, en Norris leek goed weg te komen. De Brit onthulde op de mediadag in Austin dat de vork anders in de steel steekt. Hij heeft intern op zijn kop gekregen, en zal de rest van het seizoen de gevolgen voelen.

Goede gesprekken

McLaren-teambaas Andrea Stella reageerde op deze woorden bij F1.com: "De gesprekken die we na Singapore hebben gevoerd waren heel positief, en heel constructief. We hadden een situatie waarbij er contact was tussen onze auto's. Dit moest dus worden bekeken aan de hand van het kader waarin we racen als team met Lando en Oscar."

"Het is een framework dat Lando, Oscar en het team hebben opgesteld. Uiteindelijk is het mijn verantwoordelijkheid, en de verantwoordelijkheid van Zak (Brown, red.) om ervoor te zorgen dat deze regels consistent worden toegepast tijdens het seizoen."

Norris de schuldige

De uitkomst van het interne onderzoek was dan ook duidelijk: "We hebben de zaak bekeken, en kwamen tot de conclusie dat Lando verantwoordelijk was voor het contact. Hij ging een beetje wijd in bocht 3, raakte Verstappen en overstuurde toen tegen Oscar aan."

"Er zaten geen kwade bedoelingen achter deze actie. Onze coureurs hebben allebei de uitkomst van het onderzoek geaccepteerd, en we gaan nu op dezelfde manier verder met het seizoen als na Canada. We zijn nog meer verenigd en sterker als team."

Wat zijn de gevolgen?

Norris stelde dat het incident gevolgen heeft voor hem. Stella probeert dit uit te leggen: "De repercussies of gevolgen maken gewoon deel uit van ons framework. Het is iets wat onze coureurs er graag in wilden hebben. Voor mij was dit onderdeel van de beoordeling, om dit zonder de coureurs te bespreken. Ze hebben het geaccepteerd, en nu focussen we ons op het maximaliseren van de performance en op het terugvinden van de weg naar de winst."

Lando Norris Andrea Stella McLaren GP Verenigde Staten 2025

Reacties (9)

