Interne berisping voor Norris: McLaren grijpt in na controversiële actie

Het team van McLaren zorgde twee weken geleden voor de nodige controverse in Singapore. Lando Norris raakte daar zijn teamgenoot Oscar Piastri bij de start, en daar was laatstgenoemde niet zo blij mee. Norris stelt in Austin dat het team hem als schuldige heeft aangewezen, en dat het gevolgen heeft voor hem.

De druk staat er vol op bij het team van McLaren. Na de zomerstop liepen ze tegen de nodige problemen aan, en wist Max Verstappen zijn achterstand te verkleinen. Piastri en Norris moeten niet langer alleen naar elkaar kijken, maar ook naar Verstappen. De interne strijd binnen McLaren lijkt eveneens een kookpunt te hebben bereikt. De touché in Singapore zorgde voor woede bij Piastri, en in de dagen daarna gonsde het van de geruchten.

McLaren grijpt in

Norris reageerde op de mediadag in Austin voor het eerst op het incident. Hij wordt geciteerd door BBC Sport: "Het team heeft me verantwoordelijk gehouden voor wat er is gebeurd, en ik denk dat dat eerlijk is. Vanaf dat moment hebben we gekeken naar wat de gevolgen voor mij zijn, zodat ik kan voorkomen dat er iets ergers kan gebeuren."

'Ik wil geen controverse'

Wat die gevolgen zouden kunnen zijn, wilde Norris niet zeggen. Wel bood hij na twee weken zijn excuses aan voor het moment. De Brit ging diep door het stof: "Het laatste wat ik wil, is dat er zoiets gebeurt. Dat er dit soort controverse ontstaat na de race. Maar op hetzelfde moment neem ik net zoveel risico, omdat ik mezelf uit de race kan rijden, net als bij de coureur waar ik tegen vecht. Of dat nu Oscar is, of iemand anders. Dit is dus duidelijk iets wat ik wil voorkomen."

Wat zijn de regels?

Norris stelt ook dat de regels heel duidelijk zijn: "Het simpele antwoord is dat er contact was tussen de auto's. Dat is iets wat we altijd willen voorkomen. De regel is dat we niet moeten crashen met elkaar. Dit was geen crash, het was iets kleiners. Maar we willen helemaal niet op dit punt komen. Het zorgt namelijk voor dit soort dingen. En dat is nooit goed."