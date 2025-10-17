user icon
icon

Interne berisping voor Norris: McLaren grijpt in na controversiële actie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Interne berisping voor Norris: McLaren grijpt in na controversiële actie
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 10:09
  • comments 22
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren zorgde twee weken geleden voor de nodige controverse in Singapore. Lando Norris raakte daar zijn teamgenoot Oscar Piastri bij de start, en daar was laatstgenoemde niet zo blij mee. Norris stelt in Austin dat het team hem als schuldige heeft aangewezen, en dat het gevolgen heeft voor hem.

De druk staat er vol op bij het team van McLaren. Na de zomerstop liepen ze tegen de nodige problemen aan, en wist Max Verstappen zijn achterstand te verkleinen. Piastri en Norris moeten niet langer alleen naar elkaar kijken, maar ook naar Verstappen. De interne strijd binnen McLaren lijkt eveneens een kookpunt te hebben bereikt. De touché in Singapore zorgde voor woede bij Piastri, en in de dagen daarna gonsde het van de geruchten.

Meer over McLaren Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

4 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

McLaren grijpt in

Norris reageerde op de mediadag in Austin voor het eerst op het incident. Hij wordt geciteerd door BBC Sport: "Het team heeft me verantwoordelijk gehouden voor wat er is gebeurd, en ik denk dat dat eerlijk is. Vanaf dat moment hebben we gekeken naar wat de gevolgen voor mij zijn, zodat ik kan voorkomen dat er iets ergers kan gebeuren."

'Ik wil geen controverse'

Wat die gevolgen zouden kunnen zijn, wilde Norris niet zeggen. Wel bood hij na twee weken zijn excuses aan voor het moment. De Brit ging diep door het stof: "Het laatste wat ik wil, is dat er zoiets gebeurt. Dat er dit soort controverse ontstaat na de race. Maar op hetzelfde moment neem ik net zoveel risico, omdat ik mezelf uit de race kan rijden, net als bij de coureur waar ik tegen vecht. Of dat nu Oscar is, of iemand anders. Dit is dus duidelijk iets wat ik wil voorkomen."

Wat zijn de regels?

Norris stelt ook dat de regels heel duidelijk zijn: "Het simpele antwoord is dat er contact was tussen de auto's. Dat is iets wat we altijd willen voorkomen. De regel is dat we niet moeten crashen met elkaar. Dit was geen crash, het was iets kleiners. Maar we willen helemaal niet op dit punt komen. Het zorgt namelijk voor dit soort dingen. En dat is nooit goed."

Housmans

Posts: 220

Een blokkerend wieltje en Oscar krijgt meteen een 'Foei' over de radio, en wordt zo'n beetje gedwongen om tijdens de race zijn verontschuldigingen aan te bieden.

En, ondanks dat het enige wat we weten van de papaya rules is dat je geen contact met je teamgenoot mag hebben, wordt Oscar door NotOs... [Lees verder]

  • 8
  • 17 okt 2025 - 10:51
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Verenigde Staten 2025

Reacties (22)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.463

    Wat een bijzonder lam antwoordt speciaal voor de pers opgesteld. Goed bezig die mediatrainers/media tak van McLaren...

    Echt compleet nietszeggend...

    Wanneer krijgt Norris nu eens de b0llen om gewoon te roepen: Fl1kker op Piastri. Ik zet je gewoon in de muur om kampioen te worden.

    • + 6
    • 17 okt 2025 - 10:19
  • Paulie

    Posts: 4.721

    Actie diverse keren terug gezien en dit comment gaat nergens over, het was gewoon hard maar fair racen. Belachelijk dat rijders daarvoor hun excuses moeten aanbieden, dan moet Piastri ook zijn excuses aanbieden voor zn gezever, dan is het weer glad, team heeft die 2 trekpoppen goed onder controle, alles om de regie te houden. Hoop zo dat de situatie escaleert daar.

    • + 6
    • 17 okt 2025 - 10:29
    • Pietje Bell

      Posts: 31.496

      Deze uitspraken van Lando zijn puur voor de Bühne, omdat Zak van alle kanten te horen heeft gekregen dat hij Lando voortrekt. Dit is dus een PR praatje/schadebeperking door Zak bedacht.

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 13:17
  • John6

    Posts: 11.140

    McLaren die lui daar lijken wel of dat een sekte is.

    • + 2
    • 17 okt 2025 - 10:34
  • snailer

    Posts: 30.238

    Zonder risico geen kampioenschap. Norris moet alles geven en schijt aan hebben.

    www(.)youtube(.)com/shorts/LagSkTW2zcs?feature=share

    Kijk vooral die twee keer als 1 van de rijders een licht blokkerend wieltje heeft.

    Papaya rules.... my asssss.... Stelletje watjes.

    • + 2
    • 17 okt 2025 - 10:36
    • Housmans

      Posts: 220

      Een blokkerend wieltje en Oscar krijgt meteen een 'Foei' over de radio, en wordt zo'n beetje gedwongen om tijdens de race zijn verontschuldigingen aan te bieden.

      En, ondanks dat het enige wat we weten van de papaya rules is dat je geen contact met je teamgenoot mag hebben, wordt Oscar door NotOscar bijna in de muur gereden.
      En dan vindt Zak het ineens hard en fair racen, niets over papaya rules.

      Ik verwacht dat de shitzooi die McLaren voor zichzelf heeft gecreëerd met oranje regeltjes dit jaar nog wel escaleert.

      • + 8
      • 17 okt 2025 - 10:51
  • Freek-Willem

    Posts: 6.274

    Bla bla bla en zondag samen er alsnog of

    • + 2
    • 17 okt 2025 - 10:57
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.316

    Waar is de nonchalante stoere man gebleven. Wtf is dit voor antwoord zeg. De onzekerheid spat er van af.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 10:58
    • schwantz34

      Posts: 41.036

      Nonchalant ja, maar de stoere man in Lando heb ik gewoon simply lovely nog nog never nooit gezien!

      • + 2
      • 17 okt 2025 - 12:56
  • Dale U

    Posts: 1.766

    Als het nodig is, om het kampioenschap binnen te halen moet Oscar tzt gewoon Lando eraf beuken, met een l lverhaal. Waar is de tijd gebleven............

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 11:13
    • gridiron

      Posts: 2.877

      Bedoel je de tijd van Multi21

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 12:23
  • Mr Marly

    Posts: 7.830

    Top reactie van Norris en het team. Geen contact meer maken en beide uitlopen op Max dit weekend, dan mogen ze al beukend (want iedereen zegt dat dat gaat gebeuren) de laatste race beslissen wie er de terechte kampioen gaat worden. Mooie teamprestatie!

    • + 3
    • 17 okt 2025 - 11:49
    • snailer

      Posts: 30.238

      Grootste fout die Norris kan maken. Elke race waar hij wacht om in te lopen is er 1 te veel.

      Ik begrijp de hele houding niet. Dit zou zomaar de laatste kans van Piastri of Norris kunnen zijn om kampioen te worden. Norris moet helemaal niet willen dat Piastri kampioen wordt. Andersom moet Piastri het ook niet willen.

      Puur watjes gedrag als de rijders gaan luisteren.

      • + 5
      • 17 okt 2025 - 12:25
  • Arran

    Posts: 1.548

    Waar Payarules vechten om de Nummer een, gaat daar door straks Max ermee heen.

    En hoezeer ik begin dit jaar hoopte Norris of Piastri het kampioenschap zou winnen, hoop ik door al deze ellende binnen McLaren, Max ze op hun nummer zet en doodleuk zijn 5de binnenhaalt, en dan hoop ik de Media Browns gezicht uitgebreid op TV laat zien het moment Max over de finish gaat.

    • + 5
    • 17 okt 2025 - 12:04
  • gridiron

    Posts: 2.877

    Dus een tik op de vingers voor een actie in het verleden is tegenwoordig gelijk aan ingrijpen.
    Volgens het artikel blijven de papaya-rules actief

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 12:20
  • SennaS

    Posts: 10.597

    Kennelijk past deze actie van Norris niet in de papaya rules en dat kan ik mij voorstellen want Piastri en hij hadden een dnf kunnen oplopen.
    Hopelijk mogen ze tegen elkaar blijven racen zoals dat ook normaal is bij mcl en mercedes en elkaar heel laten.
    De sport zit niet te wachten op een 1e coureur en waterdrager beleid zoals in schumi tijd bij fer of bij rbr.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 12:32
    • SEN1

      Posts: 2.636

      Of Hamilton's Bottas. Best teammate ever.

      • + 1
      • 17 okt 2025 - 14:02
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.794

    Ergens wil ik dat ze crashen(maar verder zelf niks mankeren en gezond blijven) zodat we eenmaal echt klaar zijn met die teamorders en papaya gedoe.

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 12:38
  • schwantz34

    Posts: 41.036

    Lando en Oscar zullen naast hun speciale Mclaren livery, ook met zwaar gepimte extra dikke fluwelen brandvrije handschoentjes te bewonderen zijn dit weekend....

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 12:52
  • Reflex

    Posts: 694

    Dit is gewoon een strategisch antw

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 13:04
  • aveenhuysen

    Posts: 88

    Man man man het lijkt wel een Teletubbie aflevering elke keer waar ze elkaar tegenkomen en dan omvallen in het groene Papayalandschap (oranje in dit geval)................. Hopelijk wint Max het WK met 1 punt verschil, dan zijn de rapen gaar. Een herhaling van 2021 :-)

    • + 3
    • 17 okt 2025 - 13:15
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 367

    Nou, van deze onzin Zakt je broek toch af?! Definitieve ondergang van het team McLaren!
    De bullshit kwam door die zogenaamde eerlijke papaya-foigras die McLaren steevast in hun strotten stouwde...

    Dat Norris dit ongetwijfeld door het team en onder druk van de Piastri-achterban moest zeggen in de media?! Ik heb er werkelijk geen woorden voor! Op zichzelf staand was er wat mij betreft niets mis met Norris' actie, anders dan dat Norris vocht voor een overwinning en er voor ging.

    Dit gaat tegen hen werken.

    • + 1
    • 17 okt 2025 - 13:19

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.321
  • Podiums 40
  • Grand Prix 146
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar