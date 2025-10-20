user icon
Aston Martin-CEO doet boekje open: "Aanpak van Newey is buitengewoon"
  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 18:46
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

Aston Martin gaat alles op alles zetten om in 2026 een winnende auto te bouwen. Het Britse raceteam uit Silverstone hoopt het dan eindelijk op te kunnen nemen tegen McLaren, Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari. Een van de sleutelfiguren in dat project is Adrian Newey, die volgens CEO Andy Cowell van cruciaal belang is.

Aston Martin stuntte vorig jaar door Newey vast te leggen, kort nadat hij was vertrokken bij Red Bull. De ontwerper, die bekendstaat als de beste in de geschiedenis van de Formule 1, moet volgens teameigenaar Lawrence Stroll de centrale figuur worden in de toekomst van het team. Cowell vertelde uitgebreid over zijn samenwerking met de legendarische ingenieur.

Cowell onder de indruk van Newey

“Hij is een buitengewoon gefocust persoon – extreem gedreven en vastberaden – en hij maakt zijn gedetailleerde ontwerpen op zijn tekentafel in zijn kantoor,” vertelde Cowell aan Autosport. “Je gaat naar binnen om met hem te praten en je ziet dat hij zich intens concentreert op een stukje detailontwerp. Net als velen van ons, als je je diep op iets richt, lijkt het wel alsof je in trance bent. Zijn focus op details is indrukwekkend om te zien. Je verontschuldigt je bijna dat je hem afleidt.”

Ook over de werkwijze van Newey is Cowell vol lof. “Zijn aanpak van first principles engineering is buitengewoon scherp. Hij is daar enorm op gefocust. Ik heb veel constructeurs gesproken die zeiden dat zijn first principle engineering geweldig is. De stijfheid van een component, BDQ — daar herinnert hij ons altijd aan. Hij is echt een uitzonderlijke ingenieur.”

Aston Martin legt fundament voor 2026

Aston Martin bouwt intussen verder aan de toekomst. Na de komst van Newey werd ook een andere sleutelpersoon vastgelegd voor de ontwikkeling van de nieuwe auto. Enrico Cardile stapte over van Ferrari om samen met Newey het Britse merk weer naar de top te brengen. “Ze hebben kantoren naast elkaar, lunchen meestal samen en hebben een uitstekende verstandhouding,” aldus Cowell. “Ik denk dat ze elkaars sterke punten goed begrijpen, en dat is enorm positief.”

In 2026 veranderen de reglementen in de Formule 1 drastisch. Alle teams verschijnen dan met compleet nieuwe auto’s, aangezien motoren, chassis en aerodynamica grondig worden vernieuwd. Voor Aston Martin is dat hét moment om aan te haken — en voor Fernando Alonso en Lance Stroll om opnieuw voor podiumplekken te strijden.

Snorremans

Posts: 82

Want jij wil Verstappen achter de tekentafel zien of Newey in de Redbull zien racen?

  • 2
  • 20 okt 2025 - 20:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 Adrian Newey Aston Martin GP Verenigde Staten 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • RH

    Posts: 701

    Newey vs Verstappen..... Een hele interessante

    • + 1
    • 20 okt 2025 - 19:24
    • Snorremans

      Posts: 82

      Want jij wil Verstappen achter de tekentafel zien of Newey in de Redbull zien racen?

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 20:01
    • Avb1

      Posts: 237

      Ja? Ik ben wel benieuwd hoe Newey het zou doen in de tweede auto.
      En Max aan de tekentafel is ook interessant meschien zijn toekomstige baan?

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 21:19

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

