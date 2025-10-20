Aston Martin gaat alles op alles zetten om in 2026 een winnende auto te bouwen. Het Britse raceteam uit Silverstone hoopt het dan eindelijk op te kunnen nemen tegen McLaren, Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari. Een van de sleutelfiguren in dat project is Adrian Newey, die volgens CEO Andy Cowell van cruciaal belang is.

Aston Martin stuntte vorig jaar door Newey vast te leggen, kort nadat hij was vertrokken bij Red Bull. De ontwerper, die bekendstaat als de beste in de geschiedenis van de Formule 1, moet volgens teameigenaar Lawrence Stroll de centrale figuur worden in de toekomst van het team. Cowell vertelde uitgebreid over zijn samenwerking met de legendarische ingenieur.

Cowell onder de indruk van Newey

“Hij is een buitengewoon gefocust persoon – extreem gedreven en vastberaden – en hij maakt zijn gedetailleerde ontwerpen op zijn tekentafel in zijn kantoor,” vertelde Cowell aan Autosport. “Je gaat naar binnen om met hem te praten en je ziet dat hij zich intens concentreert op een stukje detailontwerp. Net als velen van ons, als je je diep op iets richt, lijkt het wel alsof je in trance bent. Zijn focus op details is indrukwekkend om te zien. Je verontschuldigt je bijna dat je hem afleidt.”

Ook over de werkwijze van Newey is Cowell vol lof. “Zijn aanpak van first principles engineering is buitengewoon scherp. Hij is daar enorm op gefocust. Ik heb veel constructeurs gesproken die zeiden dat zijn first principle engineering geweldig is. De stijfheid van een component, BDQ — daar herinnert hij ons altijd aan. Hij is echt een uitzonderlijke ingenieur.”

Aston Martin legt fundament voor 2026

Aston Martin bouwt intussen verder aan de toekomst. Na de komst van Newey werd ook een andere sleutelpersoon vastgelegd voor de ontwikkeling van de nieuwe auto. Enrico Cardile stapte over van Ferrari om samen met Newey het Britse merk weer naar de top te brengen. “Ze hebben kantoren naast elkaar, lunchen meestal samen en hebben een uitstekende verstandhouding,” aldus Cowell. “Ik denk dat ze elkaars sterke punten goed begrijpen, en dat is enorm positief.”

In 2026 veranderen de reglementen in de Formule 1 drastisch. Alle teams verschijnen dan met compleet nieuwe auto’s, aangezien motoren, chassis en aerodynamica grondig worden vernieuwd. Voor Aston Martin is dat hét moment om aan te haken — en voor Fernando Alonso en Lance Stroll om opnieuw voor podiumplekken te strijden.