Aston Martin-teambaas Andy Cowell heeft gereageerd op de verhalen over een mogelijk pensioen van Fernando Alonso. De Spanjaard liet zelf doorschemeren dat 2026 mogelijk zijn laatste seizoen in de koningsklasse van de autosport is. Cowell wil zich hier nog niet te veel over uitspreken.

Alonso is met zijn 44 jaar de oudste coureur in het huidige Formule 1-veld, en het leek er lange tijd op dat hij van geen stoppen wist. Toch liet de Spaanse tweevoudig wereldkampioen recent doorschemeren dat het einde van zijn Formule 1-loopbaan in zicht is. Hij stelde dat als de auto van Aston Martin volgend jaar goed is, de kans groot is dat dat zijn laatste seizoen wordt.

Hoe ziet de toekomst van Alonso eruit?

Aston Martin-teambaas Andy Cowell reageert nu op die uitspraken in een interview met Motorsport.com. Hij lijkt zich niet druk te maken: "Ik heb daar nog geen gesprekken met hem over gevoerd. Al mijn gesprekken met hem zijn gericht op 2026. Alles gaat nu over 2026. Dat heeft dit jaar geleid tot een pijnlijk seizoen, maar goed, al onze inzet en focus liggen op 2026."

Volgens Cowell zullen ze pas daarna een knoop gaan doorhakken met Alonso: "Ik denk dat Fernando vooral kijkt naar het einde van 2026 en dan zal gaan nadenken over wat hij gaat doen. Maar nu pushen we zo hard als we kunnen om er zo goed mogelijk voor te staan in 2026, 2027 en de jaren die daar op volgen."

Alonso nog steeds belangrijk

Cowell is verder vooral lovend over Alonso. De Brit kan zich niet gelukkiger wensen met de aanwezigheid van iemand met het kaliber van de razend populaire Spanjaard: "Fernando heeft laten zien dat hij een fenomenale coureur is en dat leeftijd voor hem helemaal geen probleem lijkt te vormen. Sterker nog: zijn leeftijd lijkt juist een kracht te zijn voor hem!"