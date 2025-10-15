user icon
Aston Martin geeft duidelijkheid over toekomst Alonso

Aston Martin geeft duidelijkheid over toekomst Alonso
  Gepubliceerd op 15 okt 2025 18:52
  3
  Door: Bob Plaizier

Aston Martin-teambaas Andy Cowell heeft gereageerd op de verhalen over een mogelijk pensioen van Fernando Alonso. De Spanjaard liet zelf doorschemeren dat 2026 mogelijk zijn laatste seizoen in de koningsklasse van de autosport is. Cowell wil zich hier nog niet te veel over uitspreken.

Alonso is met zijn 44 jaar de oudste coureur in het huidige Formule 1-veld, en het leek er lange tijd op dat hij van geen stoppen wist. Toch liet de Spaanse tweevoudig wereldkampioen recent doorschemeren dat het einde van zijn Formule 1-loopbaan in zicht is. Hij stelde dat als de auto van Aston Martin volgend jaar goed is, de kans groot is dat dat zijn laatste seizoen wordt.

Hoe ziet de toekomst van Alonso eruit?

Aston Martin-teambaas Andy Cowell reageert nu op die uitspraken in een interview met Motorsport.com. Hij lijkt zich niet druk te maken: "Ik heb daar nog geen gesprekken met hem over gevoerd. Al mijn gesprekken met hem zijn gericht op 2026. Alles gaat nu over 2026. Dat heeft dit jaar geleid tot een pijnlijk seizoen, maar goed, al onze inzet en focus liggen op 2026."

Volgens Cowell zullen ze pas daarna een knoop gaan doorhakken met Alonso: "Ik denk dat Fernando vooral kijkt naar het einde van 2026 en dan zal gaan nadenken over wat hij gaat doen. Maar nu pushen we zo hard als we kunnen om er zo goed mogelijk voor te staan in 2026, 2027 en de jaren die daar op volgen."

Alonso nog steeds belangrijk

Cowell is verder vooral lovend over Alonso. De Brit kan zich niet gelukkiger wensen met de aanwezigheid van iemand met het kaliber van de razend populaire Spanjaard: "Fernando heeft laten zien dat hij een fenomenale coureur is en dat leeftijd voor hem helemaal geen probleem lijkt te vormen. Sterker nog: zijn leeftijd lijkt juist een kracht te zijn voor hem!"

Rimmer

Posts: 12.886

“Zijn leeftijd lijkt juist een kracht te zijn.”

Ja en nee.
Meer nee dan ja.
Laten we wel eerlijk blijven met elkaar.
Fenomenale coureur nevertheless.

  • 2
  • 15 okt 2025 - 19:05
Reacties (3)

  • Rimmer

    Posts: 12.886

    “Zijn leeftijd lijkt juist een kracht te zijn.”

    Ja en nee.
    Meer nee dan ja.
    Laten we wel eerlijk blijven met elkaar.
    Fenomenale coureur nevertheless.

    • + 2
    • 15 okt 2025 - 19:05
  • Avb1

    Posts: 195

    Een van de meest overhyped coureurs ooit.
    Heeft dankzij de Spaanse media zichzelf groter gemaakt dan ie is.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 19:20
  • Larry Perkins

    Posts: 60.643

    Cowell: "Ik heb daar nog geen gesprekken met hem over gevoerd."

    Die zullen er ook niet komen. Alonso bespreekt zijn toekomst wel rechtstreeks met Lawrence Stroll.
    Cowell mag er hooguit bij zitten, mooi zijn en zijn mond houden...

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 19:44

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
