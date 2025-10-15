Opvallend: Piastri zwijgt over controversiële actie in Singapore

Na zijn frustrerende raceweekend in Singapore, aast Oscar Piastri op sportieve wraak op het circuit van Austin. De Australiër is ambitieus, maar hij heeft het niet langer over het frustrerende moment in Singapore. Hij heeft nu vooral zin in de Amerikaanse Grand Prix.

Piastri startte de Grand Prix van Singapore op de derde plaats, maar werd bij de start voorbij gestoken door zijn teamgenoot Lando Norris. De Brit raakte hem in de eerste bochtencombinatie, en dat leidde tot frustratie bij Piastri. Rondenlang smeekte hij zijn team McLaren om in te grijpen, maar men luisterde niet. Norris hoefde zijn positie niet terug te geven, en dat zorgde voor frustratie bij Piastri. Hij ging er namelijk vanuit dat ze vrij mochten racen, maar elkaar niet mochten raken.

Geen woord meer over Singapore

Anderhalve week later lijkt het niet alsof er niets is gebeurd. Piastri heeft zin in het raceweekend in Austin, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Ik heb er echt zin in om te gaan rijden op het Circuit of the Americas, vooral omdat het een sprintweekend is. Ik focus me volledig op de performance en ik wil het meeste gaan halen uit beide races."

Genieten in Austin

Het Circuit of the Americas (COTA) is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer populair circuit. Ook Piastri heeft er zin in, en hij lijkt niet meer te denken aan de gebeurtenissen in Singapore: "De baan in Austin heeft een aantal zeer coole sectoren, vooral de zeer snelle S-bochten, de lay-out zorgt daar ook altijd voor goede races. Ik geniet er altijd van daar, en dit weekend kan ook heel erg leuk worden."

Piastri is nog altijd de leider in het wereldkampioenschap. De Australische coureur heeft tot nu toe 336 punten bij elkaar gereden, terwijl zijn teamgenoot Norris tweede staat met 314 punten.