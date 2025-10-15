user icon
icon

Opvallend: Piastri zwijgt over controversiële actie in Singapore

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Opvallend: Piastri zwijgt over controversiële actie in Singapore
  • Gepubliceerd op 15 okt 2025 10:46
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Na zijn frustrerende raceweekend in Singapore, aast Oscar Piastri op sportieve wraak op het circuit van Austin. De Australiër is ambitieus, maar hij heeft het niet langer over het frustrerende moment in Singapore. Hij heeft nu vooral zin in de Amerikaanse Grand Prix.

Piastri startte de Grand Prix van Singapore op de derde plaats, maar werd bij de start voorbij gestoken door zijn teamgenoot Lando Norris. De Brit raakte hem in de eerste bochtencombinatie, en dat leidde tot frustratie bij Piastri. Rondenlang smeekte hij zijn team McLaren om in te grijpen, maar men luisterde niet. Norris hoefde zijn positie niet terug te geven, en dat zorgde voor frustratie bij Piastri. Hij ging er namelijk vanuit dat ze vrij mochten racen, maar elkaar niet mochten raken.

Meer over Oscar Piastri De waarheid achter de afwezigheid van Piastri bij het titelfeest van McLaren

De waarheid achter de afwezigheid van Piastri bij het titelfeest van McLaren

6 okt
 'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

7 okt

Geen woord meer over Singapore

Anderhalve week later lijkt het niet alsof er niets is gebeurd. Piastri heeft zin in het raceweekend in Austin, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Ik heb er echt zin in om te gaan rijden op het Circuit of the Americas, vooral omdat het een sprintweekend is. Ik focus me volledig op de performance en ik wil het meeste gaan halen uit beide races."

Genieten in Austin

Het Circuit of the Americas (COTA) is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer populair circuit. Ook Piastri heeft er zin in, en hij lijkt niet meer te denken aan de gebeurtenissen in Singapore: "De baan in Austin heeft een aantal zeer coole sectoren, vooral de zeer snelle S-bochten, de lay-out zorgt daar ook altijd voor goede races. Ik geniet er altijd van daar, en dit weekend kan ook heel erg leuk worden."

Piastri is nog altijd de leider in het wereldkampioenschap. De Australische coureur heeft tot nu toe 336 punten bij elkaar gereden, terwijl zijn teamgenoot Norris tweede staat met 314 punten.

Rimmer

Posts: 12.878

Natuurlijk heeft hij er niet meer over. Je moet vooruit kijken en niet achteruit. Het was ook geen groot incident en het is nu toch duidelijk? Voortaan rijdt Oscar alleen nog maar voor zichzelf. Oers dat Max, Lewis, Michael, Fernando, Vettel en Senna al vanaf dag 1 hadden gedaan, maar inmiddels z... [Lees verder]

  • 2
  • 15 okt 2025 - 10:57
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Verenigde Staten 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.878

    Natuurlijk heeft hij er niet meer over. Je moet vooruit kijken en niet achteruit. Het was ook geen groot incident en het is nu toch duidelijk? Voortaan rijdt Oscar alleen nog maar voor zichzelf. Oers dat Max, Lewis, Michael, Fernando, Vettel en Senna al vanaf dag 1 hadden gedaan, maar inmiddels zal ook Oscar op dat punt zijn aangekomen.
    Hij zal ook niet azen op wraak maar hij neemt het gewoon mee in zijn achterhoofd. Als er een gaatje is zal hij hem er wellicht tussen zetten maar dat zal Lando ook gewoon blijven doen (anders wordt hij zeker geen kampioen) en Max deed dat sowieso altijd al.
    Nu door
    Blijven zeuren over vorige race is dom en werkt uiteindelijk alleen maar tegen je dus ik had geen andere reactie verwacht.
    Als er 1 iemand is die er nog weer op terug kan komen en toch nog wat over meent te moeten zeggen dan is dat Lando, maar zelfs van hem verwacht ik het niet.
    Iedereen heeft nu de focus op VT1 en zo hoort het ook.

    • + 2
    • 15 okt 2025 - 10:57
  • gp

    Posts: 4.909

    Het lijkt erop dat we dezelfde situatie krijgen als met Hamilton en Rosberg. Daar dachten ze van elkaar dat de andere vals speelde. Daardoor was de sfeer in het team helemaal verziekt. Ik vind het persoonlijk wel nogal flauw van Piastri dat hij hier zo op reageert.
    Norris deed nou niet echt iets mis. Ze raakten elkaar maar dat was zo miniem dat er volgens mij niet echt iets aan gedaan moest worden.

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 11:50
    • da_bartman

      Posts: 6.191

      Voorafgaand aan de race had Oscar verklapt dat de papaya rules eigenlijk maar één regel had : raak elkaar niet. En dat is nou net wat er gebeurde. En het was niet zo dat het een gecontroleerd wieltje-tegen-wieltje was. Na de touché met Max was Lando gewoon de controle kwijt. Hij kreeg de controle weer terug door het dubbele contact met Oscar. Hij had hiermee ook Oscar in de muur kunnen zetten als deze niet adequaat gereageert had. door de overregulatie van McL tot dan toe, was het op dat moment een gepaste reactie van Oscar

      • + 1
      • 15 okt 2025 - 12:06
    • Housmans

      Posts: 217

      "Ik vind het persoonlijk wel nogal flauw van Piastri dat hij hier zo op reageert."

      ???
      Lees het artikel nog eens wat Piastri precies zegt, en probeer mij dan eens duidelijk te maken wat hier 'flauw' aan is, dat volg ik totaal niet!

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 12:58
  • gridiron

    Posts: 2.869

    Dat is toch niet opvallend, die is slim genoeg om te weten dat hij dergelijke gespreken niet in de media moet voeren.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 12:03

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 725
  • Podiums 24
  • Grand Prix 64
  • Land AU
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, AU
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar