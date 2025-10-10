De rechtszaak tussen IndyCar-kampioen Alex Palou en het team van McLaren is in volle gang. Beide partijen gooien met modder naar elkaar, en er komen veel pijnlijke details naar buiten. Vooral McLaren CEO Zak Brown krijgt veel over zich heen. Er wordt namelijk gesteld dat hij geen voorstander was van de komst van Oscar Piastri.

IndyCar-kampioen Palou leek enkele jaren geleden de overstap te maken naar het team van McLaren. Het was echter niet duidelijk of het ging om een stap naar het IndyCar-team of het Formule 1-team van McLaren. Palou werd een vette vis voorgehouden, en hij geloofde in zijn F1-kans. Toen duidelijk werd dat Oscar Piastri voor McLaren zou blijven rijden, veranderde er iets. Palou maakte uiteindelijk nooit de overstap naar McLaren, en beide partijen staan nu recht tegenover elkaar in de rechtbank.

'Brown was geen voorstander van komst Piastri'

De zaak zorgt ervoor dat er veel sappige details naar buiten komen. Palou verwachtte dat hij de teamgenoot van Lando Norris zou worden. De Spanjaard deed in de rechtbank een aantal opvallende uitspraken: "Ik ging dineren met Zak bij Beaverbrook, vlak bij het McLaren Technology Centre. Zak vertelde me dat het niet zijn beslissing was om Oscar Piastri aan te nemen. Hij zei dat het een beslissing van toenmalig teambaas Andreas Seidl was."

Direct duel

Palou ging er dan ook vanuit dat het een direct duel zou worden tussen hem en Piastri: "Zak vertelde met dat Piastri's prestaties zouden worden vergeleken met die van mij voor 2024. Zak zei dat, vanuit zijn oogpunt, mijn kans om het F1-zitje te krijgen niet werd beïnvloed door Oscar. Maar ik wist dat alles veranderd was. Vanaf dat moment begon ik er meer aan te denken om bij Chip Ganassi te blijven."

Brown ontkent de beweringen

Brown kreeg de kans om te reageren, en hij ontkende alle uitspraken van Palou: "Ik heb hem verteld wat de mogelijkheden in de Formule 1 zouden zijn. Ik heb nooit gezegd dat hij in overweging zou worden genomen."