De Formule 1-grid kan er in 2027 weleens heel anders uitzien. Dat voorspelt F1-commentator James Allen. Volgens de Engelsman kan de grote reglementswijziging het hele veld door elkaar schudden, terwijl Max Verstappen een belangrijke rol zou spelen op de rijdersmarkt.

Komend seizoen veranderen de regels in de Formule 1 ingrijpend. Alle teams moeten een compleet nieuwe bolide ontwikkelen, met aangepaste motoren, chassis en aerodynamica. Dat biedt kansen voor de achtervolgers om het op te nemen tegen Red Bull Racing, Ferrari, McLaren en Mercedes – de teams die de laatste jaren het vaakst met de zege aan de haal gingen.

Russell en Mercedes nog altijd in onderhandeling

Bij Mercedes blijft het voorlopig stil rond de toekomst van George Russell. De Brit heeft nog geen nieuw contract en zou mikken op meer dan eenjarige zekerheid bij het team dat al meermaals in verband is gebracht met Verstappen. Toch verwacht Allen niet dat Russell zal vertrekken bij de Duitse renstal. “De band tussen Russell en Mercedes bestaat al sinds vóór zijn debuut in de Formule 1”, vertelt hij in de Red Flags Podcast. “Ze hebben hem zelf opgeleid, zoals meerdere teams dat doen. Na de Formule 2 hebben ze hem bij Williams gestald – iets wat ze ook met Andrea Kimi Antonelli hadden kunnen doen.”

Volgens Allen houdt teambaas Toto Wolff ondertussen wel degelijk een oogje op Verstappen. De Nederlander won twee van de drie laatste Grands Prix, maar overheerst niet meer zoals in 2023. “Wolff houdt Antonelli voorlopig in de auto, maar hij kijkt ook verder. Hij zou Verstappen graag willen binnenhalen als die ooit besluit te vertrekken. Eigenlijk wilde hij dat al in 2026, maar eerlijk gezegd is dat nooit echt concreet geworden. Voor Max heeft het nu geen zin om te verkassen, want met de nieuwe regels in 2026 is het verstandiger om te wachten en te zien wie dan de beste auto bouwt,” legt Allen uit.

Verstappen speelt sleutelrol in rijdersmarkt

De commentator benadrukt bovendien dat Verstappen bij Red Bull een vrijheid geniet die hij elders niet zomaar zal vinden. “Hij zit daar al jaren en heeft bijna carte blanche. Hij kan zelfs op de Nordschleife racen in een Ferrari, zonder dat iemand moeilijk doet. Hij heeft weinig commerciële verplichtingen en een comfortabel leven – en daarbovenop verdient hij er een fortuin.”

Allen verwacht dan ook geen schokkende veranderingen op korte termijn. “Het lag voor de hand dat Verstappen zou afwachten. Max blijft dus waar hij is, en Russell lijkt ook gewoon te blijven. Ik zou eerlijk gezegd verrast zijn als George zijn koffers pakt bij Mercedes,” besluit hij.