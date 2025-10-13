user icon
Prachtig: Max Verstappen prijst de grote rol van zijn moeder

Prachtig: Max Verstappen prijst de grote rol van zijn moeder
  • Gepubliceerd op 13 okt 2025 09:26
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen komt uit een echte racefamilie. Zijn vader Jos Verstappen reed zelf in de Formule 1, terwijl zijn moeder Sophie Kumpen vroeger één van de beste kartcoureurs ter wereld was. Verstappen legt dan ook uit hoe belangrijk zijn moeder voor hem was.

De autosport is er bij Verstappen met de paplepel ingegoten. Zijn vader Jos zette de Formule 1 definitief op de kaart in Nederland, en aan de hand van zijn ouders betrad de kleine Max de paddock. Daar liep hij al rond tussen de beste coureurs ter wereld, waarna hij zelf uitgroeide tot de absolute superster van de sport. Verstappen reisde in zijn jeugd heel Europa door met vader Jos om te karten, maar dat betekent niet dat zijn moeder geen rol van betekenis speelde in zijn loopbaan.

De rol van Verstappens moeder

Bij de Duitse tak van Sky Sports legt Verstappen uit hoe groot de rol van zijn moeder was: "Ik denk dat het begin natuurlijk het mooiste was, toen mijn vader en mijn moeder nog samen waren. Je kon aan tafel over karten praten, eigen met beiden. Dat was eigenlijk heel erg normaal. Ze begrepen het allebei."

'Ze stond altijd volledig achter me'

Zijn moeder Sophie speelde een grote rol bij het begin van zijn loopbaan: "Natuurlijk heb ik veel samengewerkt met mijn vader in het karten, en daar heb ik veel van geleerd, maar van mijn moeders kant, als ik dan thuis kwam, hebben we er ook veel over gepraat. Dat ging vooral over wat we hadden gedaan of de planning voor het jaar. En mijn moeder stond altijd volledig achter me, ze begreep uiteindelijk alles."

Waar komt de mindset van Verstappen vandaan?

Zijn compromisloze houding zat er dan ook al vroeg in: "Vanaf het begin in de karts hebben we het daar natuurlijk veel over gehad, ook met mijn vader. Door de jaren is het dan geëvalueerd. Zo is het! Vanaf het begin in de karts is het zo gegaan. Ik denk dat iedere persoon natuurlijk een beetje anders is opgegroeid, maar voor mij heeft dit altijd zo het beste gewerkt." 

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.524

Natuurlijk is, normaal gesproken, de moeder van 'n gezin van grote invloed hoe hun kind(eren) de grote stappen van kind naar volwassenheid nemen.

Waar het bij mij mis is gegaan weet ik niet precies, maar de stap van jong en blij naar oud en sjagerijnig was niet zo groot.....maar dat verwijt ik ... [Lees verder]

  • 3
  • 13 okt 2025 - 09:56
Reacties (10)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.524

    Natuurlijk is, normaal gesproken, de moeder van 'n gezin van grote invloed hoe hun kind(eren) de grote stappen van kind naar volwassenheid nemen.

    Waar het bij mij mis is gegaan weet ik niet precies, maar de stap van jong en blij naar oud en sjagerijnig was niet zo groot.....maar dat verwijt ik mijn ouders allerminst.

    • + 3
    • 13 okt 2025 - 09:56
    • Larry Perkins

      Posts: 60.574

      Ouders?
      Jij komt toch uit een ei...

      • + 2
      • 13 okt 2025 - 10:01
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.785

      Misschien toen je je volwassen voelde - negeerde je ineens alle wijze adviezen en ging je alleen nog op zoek naar (misschien mooie) meiden :-)

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 10:06
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.524

      Ik heb idd maar weinig wijze adviezen overgenomen van m'n ouders...was de leeftijd natuurlijk....maar ik ging al op jonge leeftijd achter de meiden aan ja.

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 10:22
    • Larry Perkins

      Posts: 60.574

      Daarom doen de Nederlandse dames het nu ook zo goed in de atletiek, die meiden rennen nu harder (weg) dan ooit te voren...




      (dus eigenlijk verdient @Ouw een lintje)

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 10:27
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.524

      En daarom ben ik ook zo fit als 'n hoentje, ik ging er wèl achteraan om ze te strikken.

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 10:33
  • Larry Perkins

    Posts: 60.574

    Geen enkele F1-coureur kan zo goed over zijn moeder vertellen als Max Verstappen!
    Wat dat aangaat staat Max ook al op nummer 1 en de eerst volgende staat pas op p10 met twee ronden achterstand...

    Nu zijn de rapen gaar!

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 09:59
  • Pietje Bell

    Posts: 31.455

    Gisteren verzocht ik hier om screenshots van foto's en tekst van een artikel over Max
    zijn verjaardag. Op twee andere fora zag ik dat mensen die al uit zichzelf hadden gepost en ook de tekst helemaal lieten zien, die bomvol foutieve feiten zat.
    De titel insinueerde dat het over M & K ging en een op handen zijnde trouwerij.
    Het ging enkel over zijn jacht. Max zijn boot is bijv gebouwd door Van der Valk en daar
    hebben ze hun vakantie op gevierd bij Mallorca!! Het leeftijdsverschil tussen M & K
    zou maar 5 jaar zijn terwijl dat 9 jaar is en ga zo maar door. Ook enkel foto's die al op
    andere sites te zien zijn geweest (van zijn verjaardag in St Tropez op zijn jacht).
    Gisteren:
    Op Twitter postte iemand een foto waarop te zien is dat er deze week exclusieve foto's
    van Max zijn verjaardag in de nieuwste Privé staan.

    https://postimg.cc/crdBkhv6

    Op hetzelfde moment schreef de Telegraaf er over met een video:

    www.telegraaf.nl/v(...)vanaf/95826397.html

    Kan iemand hier screenshots van dat artikel maken en hier posten? Schijnen meer foto's
    in te staan dan de 5 die vorige week vrij zijn gegeven.

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 10:59

