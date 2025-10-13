Max Verstappen komt uit een echte racefamilie. Zijn vader Jos Verstappen reed zelf in de Formule 1, terwijl zijn moeder Sophie Kumpen vroeger één van de beste kartcoureurs ter wereld was. Verstappen legt dan ook uit hoe belangrijk zijn moeder voor hem was.

De autosport is er bij Verstappen met de paplepel ingegoten. Zijn vader Jos zette de Formule 1 definitief op de kaart in Nederland, en aan de hand van zijn ouders betrad de kleine Max de paddock. Daar liep hij al rond tussen de beste coureurs ter wereld, waarna hij zelf uitgroeide tot de absolute superster van de sport. Verstappen reisde in zijn jeugd heel Europa door met vader Jos om te karten, maar dat betekent niet dat zijn moeder geen rol van betekenis speelde in zijn loopbaan.

De rol van Verstappens moeder

Bij de Duitse tak van Sky Sports legt Verstappen uit hoe groot de rol van zijn moeder was: "Ik denk dat het begin natuurlijk het mooiste was, toen mijn vader en mijn moeder nog samen waren. Je kon aan tafel over karten praten, eigen met beiden. Dat was eigenlijk heel erg normaal. Ze begrepen het allebei."

'Ze stond altijd volledig achter me'

Zijn moeder Sophie speelde een grote rol bij het begin van zijn loopbaan: "Natuurlijk heb ik veel samengewerkt met mijn vader in het karten, en daar heb ik veel van geleerd, maar van mijn moeders kant, als ik dan thuis kwam, hebben we er ook veel over gepraat. Dat ging vooral over wat we hadden gedaan of de planning voor het jaar. En mijn moeder stond altijd volledig achter me, ze begreep uiteindelijk alles."

Waar komt de mindset van Verstappen vandaan?

Zijn compromisloze houding zat er dan ook al vroeg in: "Vanaf het begin in de karts hebben we het daar natuurlijk veel over gehad, ook met mijn vader. Door de jaren is het dan geëvalueerd. Zo is het! Vanaf het begin in de karts is het zo gegaan. Ik denk dat iedere persoon natuurlijk een beetje anders is opgegroeid, maar voor mij heeft dit altijd zo het beste gewerkt."