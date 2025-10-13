user icon
Halo: van lelijke teenslipper tot F1-held

Halo: van lelijke teenslipper tot F1-held
  Gepubliceerd op 13 okt 2025 08:48
  comments 4
  Door: Martijn Arnoldus

"Ik ga een zaag meenemen, of een slijpschijf en dan zaag ik hem er gewoon af." Zo fileerde Max Verstappen eind 2017 de Halo, de welbekende hoofdbescheming van titanium op de cockpit van menig fomule-wagen. En toentertijd was de Red Bull-coureur absoluut niet de enige binnen de racerij die moest kokhalzen van het idee. Acht jaar later zijn de meningen flink gedraaid en heeft de ijzeren teenslipper zijn dienst bewezen. De Halo, ooit bespot als een lelijke 'teenslipper is vandaag de dag de belangrijkste veiligheidsinnovatie van dit millenium in de koningsklasse en overige takken van de autosport. 

Dood Bianchi de druppel

Het ongeluk van Jules Bianchi in 2014 tijdens een regenachtige Grand Prix van Japan bracht dit op afschuwelijke wijze tot de wereldwijde aandacht om eindelijk wat te doen om zwaar hoofdletsel tegen te gaan. Zijn tragedie herinnerde de autosportwereld eraan dat gevaar een constante metgezel is, en dat elke veiligheidsmaatregel van levensbelang kan zijn. Maar het waren niet alleen de beelden van Bianchi die de noodzaak van extra bescherming aantoonde. Al eerder, in 2009, werd Felipe Massa bijna blind toen een veer van de bolide van Jenson Button zijn helm raakte. En in 2009 overleed de achttienjarige Henry Surtees nadat een losgeschoten wiel hem op het hoofd raakte tijdens een Formule 2-race. Open cockpits, zo charmant en iconisch in de koningsklasse van de autosport, brachten een groot risico met zich mee.

Revolutionair

De oplossing kwam uiteindelijk in de vorm van een ogenschijnlijk eenvoudige maar revolutionaire bescherming: de Halo. De Halo, een titanium boog rondom het hoofd van de coureur, werd in 2018 verplicht op alle Formule 1-auto’s. De eerste reacties waren gemengd. Voor sommigen, zoals Sebastian Vettel, was het een noodzakelijke stap om de sport veiliger te maken. Voor anderen, zoals Niki Lauda, een levende legende die zelf in de jaren ’70 bijna omkwam tijdens een crash op de Nordschleife, was het een overbodige aantasting van de charme van de open cockpit. Fans noemden het spottend een “teenslipper op een open wielwagen”.

Tragedie redt levens

Maar cijfers en verhalen spreken voor zich. De Halo heeft levens gered. Romain Grosjean overleefde in 2020 een verwoestende crash in Bahrein waarbij zijn auto door de vangrail werd gespietst en in brand vloog. Hij gaf later toe dat hij aanvankelijk tegen de Halo was, maar nu erkent dat het die bescherming was die hem redding bracht. De Halo vergoot de overlevingskansen bij zware ongelukken met rondvliegende objecten. Wat ooit een controversieel ontwerp was, wordt nu gezien als een essentieel veiligheidsinstrument.

Voorkomen beter dan...

Het heeft de sport veiliger gemaakt zonder het spektakel te verminderen. Coureurs kunnen nog steeds met enorme snelheid en precisie racen, maar met een beschermingslaag die levens redt. Tragische gebeurtenissen zoals die van Bianchi waren onmiskenbaar pijnlijk en verliesrijk, maar ze hebben de weg vrijgemaakt voor innovaties die nu standaard zijn. Maar deze vraag blijft altijd rondsudderen: waarom moet er altijd eerst een dode vallen voordat er maatregelen genomen worden? Achteraf is makkelijk wonen. 

Reacties (4)

  • Brummbär

    Posts: 670

    Ik vind het nog steeds geen gezicht opmerkingen hieronder graag.

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 09:13
    • Rimmer

      Posts: 12.865

      Het ziet er ook niet uit maar het maakt het wel ontegenzeglijk veiliger.
      Hadden we Romain levend willen zien verbranden?
      Ik accepteer risico’s en soms horen risico’s ook bij een sport of activiteit. De risico’s geven het een extra dimensie en daardoor diepte aan de prestatie maar zeg dat lekker tegen de ouders of partners van een omgekomen coureur. En dat snap ik ook.
      Het is dus wat het is, uiteindelijk gaat het om het racen en dat kan nog steeds gewoon doorgang vinden dus prima.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 09:19
    • Larry Perkins

      Posts: 60.564

      Mijn schoonmoeder in de schuur is ook geen gezicht @Brummbär, maar voor (bijna) iedereen ook de beste oplossing...

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 09:22
  • Larry Perkins

    Posts: 60.564

    De halo verspert wel het zicht op de coureur en kan dus bij Gluiperige George niet dik of breed genoeg zijn...

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 09:19

