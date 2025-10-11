Aston Martin-ingenieur Cardile overtuigd: "Falen is geen optie"

Aston Martin heeft nog nooit een Grand Prix gewonnen, maar hoopt dat daar komend seizoen verandering in komt. Adrian Newey maakt de auto voor volgend seizoen en Aston Martin-ingenieur Enrico Cardile is erg optimistisch over de toekomst van het team.

De Italiaanse ingenieur is overgekomen van Ferrari en kijkt erg uit naar de Aston Martin-bolide van 2026. Cardile heeft in een interview met het team laten weten wat hij verwacht van de toekomst.

'Aston Martin wordt sowieso succesvol'

In een interview met zijn eigen team zegt Cardile: "Het is enorm spannend, levendig en allesbehalve repetitief. Ik doe niets liever dan dit werk en voel me bevoorrecht dat ik hiervoor betaald word. Het is mijn passie. Of dat nu bij de eerste race is, de tweede, zevende of later – dat weet ik niet. Wat we wél hebben, is vastberadenheid, focus en vertrouwen. We hebben alles in huis om iets geweldigs neer te zetten. Falen is geen optie."

Cardile is er dus van verzekerd dat Aston Martin volgend seizoen vooraan de grid staat. "Mijn taak is om de juiste vragen te stellen, de antwoorden te begrijpen en vervolgens de juiste keuzes te maken. Wat uiteindelijk telt, is winnen. Het gaat er niet om of we aan het begin gelijk hebben, maar of we aan het eind bovenaan staan", vertelt Cardile

Aston Martin gaat de goede kant op

Op de vraag hoe de zaken ervoor staan bij het team antwoordt Cardile: "We zijn volop in ontwikkeling, maar we bewegen duidelijk de goede kant op." Aston Martin staat vandaag de dag zevende in het constructeurskampioenschap. Het team heeft tot nu toe 68 punten behaald, waarvan Fernando Alonso elfde staat met 36 punten en Lance Stroll op de gedeelde twaalfde plek staat met 32 punten. Beide coureurs rijden ook volgend seizoen voor het team van Aston Martin.