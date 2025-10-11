user icon
Aston Martin-ingenieur Cardile overtuigd: "Falen is geen optie"

Aston Martin-ingenieur Cardile overtuigd: "Falen is geen optie"
  • Gepubliceerd op 11 okt 2025 14:43
  • comments 8
  • Door: Jesse Jansen

Aston Martin heeft nog nooit een Grand Prix gewonnen, maar hoopt dat daar komend seizoen verandering in komt. Adrian Newey maakt de auto voor volgend seizoen en Aston Martin-ingenieur Enrico Cardile is erg optimistisch over de toekomst van het team. 

De Italiaanse ingenieur is overgekomen van Ferrari en kijkt erg uit naar de Aston Martin-bolide van 2026. Cardile heeft in een interview met het team laten weten wat hij verwacht van de toekomst. 

'Aston Martin wordt sowieso succesvol'

In een interview met zijn eigen team zegt Cardile: "Het is enorm spannend, levendig en allesbehalve repetitief. Ik doe niets liever dan dit werk en voel me bevoorrecht dat ik hiervoor betaald word. Het is mijn passie. Of dat nu bij de eerste race is, de tweede, zevende of later – dat weet ik niet. Wat we wél hebben, is vastberadenheid, focus en vertrouwen. We hebben alles in huis om iets geweldigs neer te zetten. Falen is geen optie."

Cardile is er dus van verzekerd dat Aston Martin volgend seizoen vooraan de grid staat. "Mijn taak is om de juiste vragen te stellen, de antwoorden te begrijpen en vervolgens de juiste keuzes te maken. Wat uiteindelijk telt, is winnen. Het gaat er niet om of we aan het begin gelijk hebben, maar of we aan het eind bovenaan staan", vertelt Cardile

Aston Martin gaat de goede kant op

Op de vraag hoe de zaken ervoor staan bij het team antwoordt Cardile: "We zijn volop in ontwikkeling, maar we bewegen duidelijk de goede kant op." Aston Martin staat vandaag de dag zevende in het constructeurskampioenschap. Het team heeft tot nu toe 68 punten behaald, waarvan Fernando Alonso elfde staat met 36 punten en Lance Stroll op de gedeelde twaalfde plek staat met 32 punten. Beide coureurs rijden ook volgend seizoen voor het team van Aston Martin.

Regenrace

Posts: 2.008

"Vorig jaar stonden we 5e in het kampioenschap, nu 7e. Alonso is weer een jaar ouder en chagrijniger
"We bewegen duidelijk de goede kant op."

  • 1
  • 11 okt 2025 - 16:34
Reacties (8)

Login om te reageren
  • Avb1

    Posts: 163

    Falen is een FEIT

    • + 0
    • 11 okt 2025 - 15:36
  • Regenrace

    Posts: 2.008

    "Vorig jaar stonden we 5e in het kampioenschap, nu 7e. Alonso is weer een jaar ouder en chagrijniger
    "We bewegen duidelijk de goede kant op."

    • + 1
    • 11 okt 2025 - 16:34
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 348

      Beetje simplistische reacties. Het is inmiddels toch wel duidelijk dat Aston Martin niet echt met dit seizoen bezig is, maar de pijlen - met Adrian Newey op de nieuwe bolide richt?

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 17:31
    • Rimmer

      Posts: 12.860

      Ze hebben een nagelnieuwe State of the art fabriek en trekken massa’s goeie mensen aan. Met Adrian Newey en Honda rijden ze komend seizoen in de 2026 RedBull. Ze gaan door op de route en succesformule die RBR eerst had.
      Adrian en Honda, daar gaat AM het mee doen. Ik denk geen gekke keuze al denk ik ook dat ze nog een jaartje langer nodig hebben maar goed, dat gaan we zien.

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 20:05
  • Patrace

    Posts: 6.270

    Ik geloof best dat Newey met het team een goede auto kan bouwen. Maar of Honda meteen één van de beste motoren bouwt is een groot vraagteken. Ze hebben alles in huis natuurlijk, maar ik zie hen pas top zijn na één of twee jaar met dezelfde motorformule.
    Verder zal de doorontwikkeling tijdens het seizoen cruciaal worden. Hoe goed kan dat team de andere topteams op dat vlak bijhouden?

    • + 0
    • 11 okt 2025 - 19:37
    • d@nny

      Posts: 3.511

      Waarom zou Honda niet een goede motor kunnen bouwen in het eerste jaar en een ander wel?

      Ik hoor vaak dat Mercedes de favoriet zou zijn wat motoren betreft maar geen idee waar dat echt op gebaseerd is.

      De huidige hybride motoren zegt men dan. Maar bedenk dan wel dat:

      1. Mercedes veel mensen van dat motoren project is kwijtgeraakt aan anderen (volgens mij meer dan een paar aan RBPT)

      2. De man die als architect achter de Mercedes motor werd gezien (Cowell) nu teambaas is bij Aston Martin en

      3. De motor formule totaal anders zal zijn en er daardoor (volgens mij) vrij weinig over te voorspellen valt wie het goed of niet goed gaat doen qua motoren.

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 19:52
  • TylaHunter

    Posts: 10.547

    Tot nu is Aston Martin een soort Toyota project. En 2026 is Astons soort van Toyota's 2009...

    • + 0
    • 11 okt 2025 - 20:07
  • Larry Perkins

    Posts: 60.553

    Cardile: "Mijn taak is om de juiste vragen te stellen."

    Wel een opmerkelijk en opvallend progressief idee dat AM een quizmaster heeft ingehuurd.

    Als het werkt kan RBR wellicht Berend Boudewijn uit zijn pensioen lokken, of Hans van der Togt, die is ook nog still going strong, of anders Frank Masmeijer, die zit nu toch between drugsjobs...

    • + 0
    • 11 okt 2025 - 20:52

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

