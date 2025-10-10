Opvallend: Sainz vindt Verstappen niet de snelste F1-coureur

Carlos Sainz heeft laten weten wie volgens hem de snelste coureur is in de Formule 1. Opvallend genoeg noemde Sainz niet de naam van Max Verstappen, maar wees hij naar zijn voormalig teamgenoot bij Ferrari Charles Leclerc. Hij stelt dat de Monegask de snelste coureur is over één rondje.

Verstappen wordt door veel mensen gezien als de beste coureur in het huidige Formule 1-veld. De viervoudig wereldkampioen is bezig met een zwaar seizoen en staat derde in de strijd om de wereldtitel. Wel wist hij dit seizoen al vier Grands Prix te winnen, en heeft hij al zes pole positions gepakt. Hij heeft dit seizoen zelfs meer poles gepakt dan McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.

Wie is de snelste coureur?

Sainz was te gast bij de Spaanse radiozender El Partidazo de COPE, waar hij werd gevraagd wie hij de snelste coureur van de huidige grid vindt: "Voor mij is Charles Leclerc de snelste man als het aankomt over een enkele ronde. Als het aankomt op pure snelheid, dan zal het waarschijnlijk gaan tussen Charles en Lando Norris."

Hoe zit het met Verstappen?

Opvallend genoeg noemt Sainz de naam van Verstappen niet. Als de Williams-coureur wordt gevraagd naar Verstappen, verklaart hij zich nader: "Natuurlijk hangt het ook een beetje af van de auto waar de coureur in zit. Ik denk dat niemand sneller zal zijn dan Max in de Red Bull. Hij kent die auto helemaal van binnen en van buiten. Datzelfde geldt voor George Russell in de Mercedes. Ik denk dat het heel erg lastig wordt om naar Mercedes te gaan en Russell dan achter je te houden."

Verstappen toch een klasse apart?

Sainz geeft echter wel toe dat Verstappen een klasse apart is. De Spanjaard probeert dat duidelijk te maken: "Als je kijkt naar als je een volledige race rijdt, dan is er geen man die in staat zou zijn om voor Verstappen te finishen."