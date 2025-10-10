user icon
Opvallend: Sainz vindt Verstappen niet de snelste F1-coureur
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 12:46
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Carlos Sainz heeft laten weten wie volgens hem de snelste coureur is in de Formule 1. Opvallend genoeg noemde Sainz niet de naam van Max Verstappen, maar wees hij naar zijn voormalig teamgenoot bij Ferrari Charles Leclerc. Hij stelt dat de Monegask de snelste coureur is over één rondje.

Verstappen wordt door veel mensen gezien als de beste coureur in het huidige Formule 1-veld. De viervoudig wereldkampioen is bezig met een zwaar seizoen en staat derde in de strijd om de wereldtitel. Wel wist hij dit seizoen al vier Grands Prix te winnen, en heeft hij al zes pole positions gepakt. Hij heeft dit seizoen zelfs meer poles gepakt dan McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris.

Wie is de snelste coureur?

Sainz was te gast bij de Spaanse radiozender El Partidazo de COPE, waar hij werd gevraagd wie hij de snelste coureur van de huidige grid vindt: "Voor mij is Charles Leclerc de snelste man als het aankomt over een enkele ronde. Als het aankomt op pure snelheid, dan zal het waarschijnlijk gaan tussen Charles en Lando Norris."

Hoe zit het met Verstappen?

Opvallend genoeg noemt Sainz de naam van Verstappen niet. Als de Williams-coureur wordt gevraagd naar Verstappen, verklaart hij zich nader: "Natuurlijk hangt het ook een beetje af van de auto waar de coureur in zit. Ik denk dat niemand sneller zal zijn dan Max in de Red Bull. Hij kent die auto helemaal van binnen en van buiten. Datzelfde geldt voor George Russell in de Mercedes. Ik denk dat het heel erg lastig wordt om naar Mercedes te gaan en Russell dan achter je te houden."

Verstappen toch een klasse apart?

Sainz geeft echter wel toe dat Verstappen een klasse apart is. De Spanjaard probeert dat duidelijk te maken: "Als je kijkt naar als je een volledige race rijdt, dan is er geen man die in staat zou zijn om voor Verstappen te finishen."

snailer

Posts: 30.105

Ik ben er behoorlijk van overtuigd dat Verstappen over een ronde de absoluut beste is. Hij stelt via de voorprogrammeerbare buttons de tooms in zodat hij zelfs in een chicane tussen de 2 bochten bijvoorbeeld de balans veranderen van de auto. Dat is hard werken van te voren.
Waar vooral aan kan z... [Lees verder]

  • 6
  • 10 okt 2025 - 13:34
F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Charles Leclerc Ferrari Williams Red Bull Racing

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.782

    Leclerc is inderdaad de snelste over een rondje maar qua totale pakket is Verstappen toch de beste.

    • + 1
    • 10 okt 2025 - 13:10
    • Freek-Willem

      Posts: 6.261

      Charles is dat alleen als ie een top dag heeft misschien.

      Alleen die zijn zo schaars dat je ze eigenlijk niet (meer) ziet

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 13:20
    • John6

      Posts: 11.104

      Als je wil weten wie de snelste is dan moeten ze toch echt in het zelfde team zitten.

      • + 2
      • 10 okt 2025 - 13:20
    • snailer

      Posts: 30.105

      Ik ben er behoorlijk van overtuigd dat Verstappen over een ronde de absoluut beste is. Hij stelt via de voorprogrammeerbare buttons de tooms in zodat hij zelfs in een chicane tussen de 2 bochten bijvoorbeeld de balans veranderen van de auto. Dat is hard werken van te voren.
      Waar vooral aan kan zien dat hij op dit moment over een ronde het snelst is, dat is dat hij weinig fouten maakt en toch vaak in een mindere auto rond de poel eindigt.
      Leclerc rijdt in kwalificatie veel meer over de limiet. Net als Russell. Veel fouten. Soms lijkt het briljant.

      Op dit moment dus Verstappen. Zijn werkethiek is second to none. Zijn snelheid is extreem. Zijn leidinggevende capaciteiten Zijn ongekend. Mentaal enorm sterk.
      Enige is dat hij wel eens zich laat gaan als voor zijn gevoel er erg veel tegen zit of als hem naar zijn gevoel onrecht wordt aangedaan.

      • + 6
      • 10 okt 2025 - 13:34
    • Larry Perkins

      Posts: 60.525

      Het beeld dat Leclerc de snelste over één rondje is, is een beeld uit het verleden, nu is dat onmiskenbaar Verstappen! Of je het leuk vindt of niet...

      • + 2
      • 10 okt 2025 - 13:50
  • StevenQ

    Posts: 9.772

    Max versloeg Sainz al met bijna 3 keer zoveel punten in hun 1e jaar toen Max nog maar 1 jaar ervaring in de singleseaters had en Sainz al 4 of 5 jaar

    • + 1
    • 10 okt 2025 - 13:14
    • Erik FW34

      Posts: 3.763

      Sainz vergelijkt Max toch niet met Sainz?

      • + 3
      • 10 okt 2025 - 13:50
  • Larry Perkins

    Posts: 60.525

    In de laatste zin probeert Sainz het nog recht te breien maar dat is niet genoeg.
    Daarom wordt op zondag 2 november (er is dan geen GP) een sit-down-actie georganiseerd om tegen de uitspraken van de heer Carlos Sainz junior te prosteren!

    De sit-down-actie zal plaatsvinden op de M-30: De binnenste ringweg rond Madrid, 32,5 km lang, en tevens de drukste autosnelweg van Europa.

    Aanmelden
    Je kunt je aanmelden bij bitterballenman @BillGates, de (voormalige) organisator van de Carlos Sainz-dag.
    Aanmeldingen van deelnemers aan de (voormalige) Carlos Sainz-dag worden met voorrang behandelt!

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 13:32
    • Larry Perkins

      Posts: 60.525

      Nabrander
      Mocht de M-30 vol zitten dan wordt er verder ook uitgeweken naar de M-40 (de tweede ringweg), de M-45 en de M-50. Er is dus altijd plek!
      Komt allen tezamen!

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 13:40
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.900

    Ik mag Sainz wel...

    • + 1
    • 10 okt 2025 - 14:13
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.137

      Nu kan ik toch een glimlach toch niet onderdrukken en vind je reactie niet verassend maar wel leuk :)

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 14:43
  • Brummbär

    Posts: 669

    Ik voel binnenkort weer een Nationale Sainz dag aankomen.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 14:44
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.312

    Norris?! Nee toch. Ik zou eerder Russell zeggen. Ik denk zelf Leclerc, Verstappen en Russelll de beste rijders over 1 ronde. Waarvan Verstappen het meest constant is.

    • + 2
    • 10 okt 2025 - 14:59
    • GetInThereLewis

      Posts: 997

      Ik nam zijn verhaal niet meer serieus toen hij lando opnoemde.

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 15:36
  • Avb1

    Posts: 156

    Hij noemt duidelijk 2 vrienden dus niet serieus te nemen

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 15:44

