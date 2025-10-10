user icon
Max Verstappen leek problemen te hebben met zijn Red Bull-auto in Singapore. De coureur laat achteraf toch weten dat er niets speciaals aan de hand is met zijn Red Bull. De Nederlander werd tweede in Singapore. 

De geschiedenis heeft ons geleerd dat Red Bull Racing niet extreem snel is in Singapore. Zo was dit het enige circuit waar Red Bull niet won in 2023. Verstappen leek ook in 2025 problemen te hebben met zijn auto, maar heeft deze getackeld. 

'Het is niets schokkends'

"Ik denk dat we de afgelopen paar races zeker veel progressie hebben geboekt. Er zijn een aantal dingen die we dit weekend hebben geprobeerd, waar we voor de komende races nog eens goed naar moeten kijken", verklaart Verstappen tegenover de internationale media. De gehele race zat McLaren-coureur Lando Norris achter de Nederlander. De Brit kwam maar niet voorbij Verstappen, waardoor de Nederlander alsnog tweede werd in Singapore.

"Maar het is niets schokkends, we weten waar het vandaan komt. We missen misschien wat snelheid ten opzichte van wat we hadden gehoopt, maar we zijn zeker niet de weg kwijt. Het zijn gewoon dingen die we moeten analyseren. Hopelijk kunnen we het volgend weekend weer een stapje beter doen", zo sluit Verstappen af. De viervoudig wereldkampioen zag alleen George Russell voor zich finishen. 

Verstappen groeit naar de McLarens

Max Verstappen is in bloedvorm sinds de Grand Prix van Nederland. De Nederlander heeft sinds de zomerstop alleen nog maar op het podium gestaan. Sterker nog, alleen maar de top-2. Verstappen won twee van de races en werd twee keer tweede. Het verschil met kampioenschapsleider Oscar Piastri is nog maar 63 punten. 

Het verschil met nummer twee Lando Norris is nog maar 41 punten. De coureurs strijden alle drie nog steeds om de titel. Max Verstappen werd rond de zomerstop nog afgeschreven, maar doet weer volle bak mee. Dit komt mede door een uitvalbeurt van zowel Norris als Piastri.

Paulie

Posts: 4.660

@Rimmer
Cota de eerste bocht is perfect geschikt om je teammaat eraf te bonjouren, sterker nog die bocht is ontworpen met dat doel voor ogen....

  • 3
  • 10 okt 2025 - 08:28
  • John6

    Posts: 11.102

    Oscar die is zo pissig op Lando en McLaren, het kan bijna niet anders dan dat hij Lando van de baan af ramt, nou was Singapore er een betere baan voor, maar we gaan het zien volgend weekend of het ook echt gebeurd.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 07:42
    • Rimmer

      Posts: 12.852

      Neuh. Cota en Maxico lenen zich niet goed voor desastreuze crashes, dat zet geen zoden aan de dijk.
      Brazilië is bij uitstek een plek om het in bocht 1 te doen met een goede tik. Na twee rustige races in Noord Amerika ligt het er dan ook niet zo bovenop als Oscar in Brazilië de rekening vereffend.

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 08:11
    • snailer

      Posts: 30.103

      lenen zich niet goed voor desastreuze crashes

      Contradictio in terminis
      Als een crash disastreus is, dan loont het voor verstappen.
      Kan me uit mijn hooft een crash herinneren van Kimi Raikkonen op Cota die fataal was. Van Kvyatt. Kan me Stroll herinneren die Alonso lanceerde. Alonso als een raket de lucht in. Viel terug naar de laatste plek, maar kon door de safety car weer redelijk door het veld rijden. Stroll viel wel uit.Kan me Sainz versus Russell herinneren. Weet niet meer wat de gevolgen waren voor de rijders.. Kan me dacht vorig jaar de crash van Russell herinneren in kwalificatie.
      Dat zijn de crashes uit mijn hoofd.

      Mexico uit mijn hoofd weet ik er minder.
      Albon en Tsunoda die er uit vliegen samen. Was dacht ik vorig jaar.
      Perez die zichzelf lanceert in bocht 1 en uitvalt.
      Mexico was beperkt inderdaad qua crashes wat ik me kan herinneren.

      Waar een wil is, daar is een crash zou ik zeggen.

      • + 2
      • 10 okt 2025 - 08:25
    • Paulie

      Posts: 4.660

      @Rimmer
      Cota de eerste bocht is perfect geschikt om je teammaat eraf te bonjouren, sterker nog die bocht is ontworpen met dat doel voor ogen....

      • + 3
      • 10 okt 2025 - 08:28
    • schwantz34

      Posts: 40.990

      Alles naar de CLOTA!!!

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 08:36
    • Paulie

      Posts: 4.660

      ah je bedoeld deze:
      Ik heb nu ook een houseplaatje gemaakt
      Je vin'em vas goe, en je wil 'em vas remixe
      Dan moeje 's eve luistere Dimitri!
      ALLES NAAR DE CLOTA!!

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 08:38
    • snailer

      Posts: 30.103

      Bocht 1 kan ik me amper crashes herinneren op Cota. Er is daar een grote uitloop en die is dusdanig dat een rijder gewoon via asfalt weer de baan op kan rijden. Met redelijke snelheid.
      Wat dat betreft is het waar was Rimmer zegt. De bochten op zich zijn vergevingsgezind.
      Echter als er echt contact is en de rijders willen niet wijken, dan is dat natuurlijk anders. Dan kan elke bocht op elk circuit fataal zijn.

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 08:39
    • Rimmer

      Posts: 12.852

      Uiteraard kan je overal je teammaat eraf rammen. Maa Oscar is niet gek en zal het sowieso niet doen als het niet hoeft. Maar als je het doet moet het wel goed doen. De eerste bocht geeft de meeste kans omdat de wedstrijdleiding daar nog vaak nog enige vergiffenis schenkt en het er niet zo dik bovenop ligt.
      Cota is in beginsel niet de juiste plek vanwege de grote uitloopmogelijkheden maar zeg nooit nooit. Maxico lijkt me ook minder geschikt omdat Max daar vrijwel zeker vanaf pole weg gaat rijden dus dat is niet de plek waar Oscar teveel risico wil lopen.
      Brazilië leent zich beter om per ongeluk te bowlen en een strategische uitval van Lando met nog drie races te gaan zou dan definitief de deur op slot kunnen gooien en het valt niet meer zo op dat er nog een rekening open stond. Als Oscar slim is houdt hij zich nu gedeisd en pakt zijn puntjes mee de komende twee races en daarna maakt hij het af. Samen eraf op dat punt in het kampioenschap zou ook al voldoende kunnen zijn voor Oscar.

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 09:29
    • da_bartman

      Posts: 6.177

      "Cota is in beginsel niet de juiste plek vanwege de grote uitloopmogelijkheden" ik mag toch aannemen dat er bij bocht 12 dit jaar een (lekkere diepe) grindbak ligt. Na al dat gezeik van vorig jaar zou het wel heel dom zijn als dat niet het geval is.

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 10:24
  • dumdumdum

    Posts: 2.688

    "Max Verstappen is in bloedvorm sinds de Grand Prix van Nederland.".
    Serieus. Welk seizoen hebben jullie gekeken? Hongarije en Monaco waren minder, maar voor de rest heeft hij gewoon een snelle auto gehad. Spa en Silverstone had hij pecht met de afstelling en het uitstellen van de race, anders had hij die ook kunnen winnen. Hongarije was de setup gewoon slecht. Oostenrijk had hij een incident in de 1e ronde en Spanje had hij een meltdown na een discutabele opdracht van GP. Max is het hele jaar al in bloedvorm.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 09:00
  • Snork

    Posts: 21.898

    Schrijvert beweert dat Max weer volle bak meedoet voor de titel. Vind ik tikkie te optimistisch. Hij kan nog 2e worden misschien, maar als Oscar die auto gewoon op de baan houdt en elke race niet te ver achter Max in de puntjes rijdt, is het voor Oscar kat in het bakkie.

    • + 2
    • 10 okt 2025 - 09:01
    • Pietje Bell

      Posts: 31.424

      Over schrijver gesproken. Heb Jeroen Immink al even niet meer gezien.
      Wel ineens veel meer artikelen van J e s s e Jansen.

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 11:14
  • Pietje Bell

    Posts: 31.424

    https://youtu.be/N93F_mElPEE

    Hier een mooie vergelijking tussen hoe Max en hoe Yuki een rondje rijdt.
    Yuki doet helemaal niets verkeerd, rijdt net zo hard/snel als Max,
    maar Max gaat de bochten anders in en uit, remt bv net iets eerder.
    Die updates die alleen Max had gaven wel voordeel in de bochten.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 10:22
    • Pietje Bell

      Posts: 31.424

      Max zei dat hij nu meer grip had door die updates en Yuki zei juist
      dat hij te weinig grip in de bochten had.

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 10:27

