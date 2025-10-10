Max Verstappen leek problemen te hebben met zijn Red Bull-auto in Singapore. De coureur laat achteraf toch weten dat er niets speciaals aan de hand is met zijn Red Bull. De Nederlander werd tweede in Singapore.

De geschiedenis heeft ons geleerd dat Red Bull Racing niet extreem snel is in Singapore. Zo was dit het enige circuit waar Red Bull niet won in 2023. Verstappen leek ook in 2025 problemen te hebben met zijn auto, maar heeft deze getackeld.

'Het is niets schokkends'

"Ik denk dat we de afgelopen paar races zeker veel progressie hebben geboekt. Er zijn een aantal dingen die we dit weekend hebben geprobeerd, waar we voor de komende races nog eens goed naar moeten kijken", verklaart Verstappen tegenover de internationale media. De gehele race zat McLaren-coureur Lando Norris achter de Nederlander. De Brit kwam maar niet voorbij Verstappen, waardoor de Nederlander alsnog tweede werd in Singapore.

"Maar het is niets schokkends, we weten waar het vandaan komt. We missen misschien wat snelheid ten opzichte van wat we hadden gehoopt, maar we zijn zeker niet de weg kwijt. Het zijn gewoon dingen die we moeten analyseren. Hopelijk kunnen we het volgend weekend weer een stapje beter doen", zo sluit Verstappen af. De viervoudig wereldkampioen zag alleen George Russell voor zich finishen.

Verstappen groeit naar de McLarens

Max Verstappen is in bloedvorm sinds de Grand Prix van Nederland. De Nederlander heeft sinds de zomerstop alleen nog maar op het podium gestaan. Sterker nog, alleen maar de top-2. Verstappen won twee van de races en werd twee keer tweede. Het verschil met kampioenschapsleider Oscar Piastri is nog maar 63 punten.

Het verschil met nummer twee Lando Norris is nog maar 41 punten. De coureurs strijden alle drie nog steeds om de titel. Max Verstappen werd rond de zomerstop nog afgeschreven, maar doet weer volle bak mee. Dit komt mede door een uitvalbeurt van zowel Norris als Piastri.