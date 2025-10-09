Doornbos waarschuwt jaloerse Norris: "Je moet oppassen voor Verstappen"

Max Verstappen loopt snel in op de McLaren-coureurs in de 2025-campagne. De Nederlander behaalt constant meer punten dan zowel Oscar Piastri als Lando Norris. Het frustreert Norris enorm en volgens Doornbos moet Norris die frustratie niet onterecht op Verstappen uiten.

Het verschil tussen nummer twee in het wereldkampioenschap, Lando Norris, en nummer drie in het wereldkampioenschap, Max Verstappen, is 41 punten. Tijdens de zomerstop, vier races eerder, was dat verschil nog 88 punten.

'Ze vliegen niet meer samen'

"Ik denk niet dat ze met hetzelfde vliegtuig terug zijn gevlogen naar Monaco", vertelt Doornbos in de Pit Talk-podcast. Verstappen en Norris hadden een incident tijdens de kwalificatie in Singapore. "Als je twee seconden achter een andere auto rijdt, heb je minder neerwaartse druk en dat voel je. Dan blokkeren je remmen, en in de kwalificatie draait het juist om die paar tienden of paar honderdsten."

"Max voelde dat direct en zag dat het Lando was. Hij vond dat Norris het met opzet deed en zei dat hij het zou gaan onthouden. Hij zei dat hij het zou opschrijven, wat min of meer betekent dat Lando bij de volgende kwalificatie maar beter op kan passen voor Max", vervolgt Doornbos.

Norris vindt het oneerlijk

Lando Norris vertelde eerder dat hij het oneerlijk vond dat Max Verstappen is opgegroeid in een racefamilie en hijzelf niet. Doornbos zegt dat dat onzin is: "Lewis Hamilton is ook niet opgegroeid in een F1-familie. Zijn vader en moeder waren ook geen F1-coureurs. In de Verstappen-familie stroomt het racebloed natuurlijk door de aderen, maar je kan ook de F1 halen als je een enthousiaste vader hebt die wil dat zijn zoon gaat karten."

"Dit is nogal een vreemde manier van respect tonen voor Max. Max is veel beter dan wie dan ook op de grid. Je kan jaloers op hem zijn, maar je kan ook gewoon erkennen dat dit de situatie is. Maar ga hem niet in de weg rijden in de kwalificatie. Dat was gewoon een slechte move."