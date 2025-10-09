user icon
Doornbos waarschuwt jaloerse Norris: "Je moet oppassen voor Verstappen"
  • Gepubliceerd op 09 okt 2025 19:24
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen loopt snel in op de McLaren-coureurs in de 2025-campagne. De Nederlander behaalt constant meer punten dan zowel Oscar Piastri als Lando Norris. Het frustreert Norris enorm en volgens Doornbos moet Norris die frustratie niet onterecht op Verstappen uiten. 

Het verschil tussen nummer twee in het wereldkampioenschap, Lando Norris, en nummer drie in het wereldkampioenschap, Max Verstappen, is 41 punten. Tijdens de zomerstop, vier races eerder, was dat verschil nog 88 punten. 

'Ze vliegen niet meer samen'

"Ik denk niet dat ze met hetzelfde vliegtuig terug zijn gevlogen naar Monaco", vertelt Doornbos in de Pit Talk-podcast. Verstappen en Norris hadden een incident tijdens de kwalificatie in Singapore. "Als je twee seconden achter een andere auto rijdt, heb je minder neerwaartse druk en dat voel je. Dan blokkeren je remmen, en in de kwalificatie draait het juist om die paar tienden of paar honderdsten."

"Max voelde dat direct en zag dat het Lando was. Hij vond dat Norris het met opzet deed en zei dat hij het zou gaan onthouden. Hij zei dat hij het zou opschrijven, wat min of meer betekent dat Lando bij de volgende kwalificatie maar beter op kan passen voor Max", vervolgt Doornbos. 

Norris vindt het oneerlijk

Lando Norris vertelde eerder dat hij het oneerlijk vond dat Max Verstappen is opgegroeid in een racefamilie en hijzelf niet. Doornbos zegt dat dat onzin is: "Lewis Hamilton is ook niet opgegroeid in een F1-familie. Zijn vader en moeder waren ook geen F1-coureurs. In de Verstappen-familie stroomt het racebloed natuurlijk door de aderen, maar je kan ook de F1 halen als je een enthousiaste vader hebt die wil dat zijn zoon gaat karten."

"Dit is nogal een vreemde manier van respect tonen voor Max. Max is veel beter dan wie dan ook op de grid. Je kan jaloers op hem zijn, maar je kan ook gewoon erkennen dat dit de situatie is. Maar ga hem niet in de weg rijden in de kwalificatie. Dat was gewoon een slechte move."

Larry Perkins

Posts: 60.516

De nep-analist met het te grote hoofd is de bull weer eens aan het o p n a a i e n met zijn onjuiste aannames en verzinsels...

  • 2
  • 9 okt 2025 - 19:47
Reacties (6)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.507

    "Dit is nogal een vreemde manier van respect tonen voor Max".

    Waarom zou je respect moeten tonen aan 'n collega?.....allemaal gel*l van de meute van tegenwoordig.
    Wij, ik, hadden in mijn dagen totaal geen respect voor niemand.
    Alleen voor degenen die de strontkonten van die hulpeloze ouwe mensen moesten schoonmaken.....daar hadden wij respect voor....en voor meerdere hulpdiensten die dag en nacht voor ons klaarstaan.

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 19:39
  • Larry Perkins

    Posts: 60.516

    De nep-analist met het te grote hoofd is de bull weer eens aan het o p n a a i e n met zijn onjuiste aannames en verzinsels...

    • + 2
    • 9 okt 2025 - 19:47
    • nr 76

      Posts: 7.000

      Precies, NotOscar is helemaal niet jaloers

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 19:56
    • Need5Speed

      Posts: 3.240

      Maar hij verkocht toch van die apparaatjes speciaal voor dat doel?

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 19:58
    • schwantz34

      Posts: 40.988

      Bwoah Larry, Max is natuurlijk wel iemand die een bloedhekel heeft om rekeningetjes open te laten staan, dus ik denk dat die Lando zeker nog wel een cookie van eigen dow terug gaat verkopen.

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 22:08
    • Larry Perkins

      Posts: 60.516

      Ja, maar dat is ook echt het enige wat wel klopt in het verhaal @Schwantz...

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 22:21

