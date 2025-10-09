user icon
icon

Max Verstappen voor belangrijke bespreking op Red Bull-fabriek

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen voor belangrijke bespreking op Red Bull-fabriek
  • Gepubliceerd op 09 okt 2025 13:24
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Na een redelijk succesvolle Grand Prix van Singapore, mag Max Verstappen vandaag weer aan de bak bij Red Bull Racing. De Nederlander is afgereisd naar de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes, waar waarschijnlijk weer een simulator dag op de planning staat.

Verstappen lijkt weer helemaal terug te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. In de afgelopen paar raceweekenden heeft hij zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris flink verkleind. Verstappen won in Italië en Azerbeidzjan, maar finishte afgelopen weekend als tweede in Singapore. Hij hield beide McLarens echter achter zich, en dat zorgt ervoor dat hij weer een beetje kan inlopen. Bij Red Bull gaat het steeds beter, en Verstappen voelt zich ook weer veel fijner.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

Milton Keynes

Vandaag meldt hij zich dan ook op de fabriek van Red Bull in het Britse Milton Keynes. Vanochtend vloog hij vanuit het Franse Nice, waar zijn vliegtuig staat, naar het Britse vliegveld van Cranfield. Dit ligt vlakbij Milton Keynes, waar Verstappen zich vanochtend heeft gemeld. Hij zal hier waarschijnlijk een sessie in de simulator afwerken, praten met het personeel en zich voorbereiden op de aanstaande Grand Prix van de Verenigde Staten.

Belangrijk weekend

De race op het Circuit of the Americas in Austin staat over anderhalve week op de planning. Het wordt direct een belangrijk weekend, want in Austin wordt er ook weer een sprintrace verreden. Het weekend daarna staat de Mexicaanse Grand Prix op de planning.

 Voor Verstappen is dit het ideale moment om toe te slaan, ook omdat de druk bij McLaren steeds meer begint toe te nemen. In Singapore barstte daar de bom toen Norris en Piastri elkaar raakten, en laatstgenoemde tevergeefs vroeg om een ingreep van de pitmuur.

Verstappen denkt niet aan de titel

Verstappen liet in Singapore wel weten dat hij niet denkt aan de wereldtitel. Bij Red Bull blijven ze zich echter door ontwikkelen, en Verstappen zal vandaag dan ook hard aan de slag gaan in Milton Keynes. Hij vliegt vanavond weer terug richting Nice, om van daar uit door te reizen naar zijn woonplaats Monaco.

Dale U

Posts: 1.762

Dit seizoen is klaar, dat ze hun ziel en zaligheid maar investeren in de 2026 auto en de Ford engine. Zou die combi top zijn, pak je je 5e titel, zeker met al die regel veranderingen. Geloven doe ik dit niet, wat betreft RB, vertrouw toch meer op AM en MB.

  • 1
  • 9 okt 2025 - 15:04
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.505

    Off-topic:

    Singapore GP 2025 | Highlights | Comedy on F1 racing
    (Lollipopman, 8,17 minuten)

    https://youtu.be/cdyKXxRiitU

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 13:51
  • Knalpijp

    Posts: 2.116

    Belangrijke bespreking?

    • + 0
    • 9 okt 2025 - 14:24
    • Larry Perkins

      Posts: 60.505

      Ja, Max doet alleen de belangrijke besprekingen, Yuki doet de onbelangrijke besprekingen waaronder de rondvraag...

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 14:51
  • Dale U

    Posts: 1.762

    Dit seizoen is klaar, dat ze hun ziel en zaligheid maar investeren in de 2026 auto en de Ford engine. Zou die combi top zijn, pak je je 5e titel, zeker met al die regel veranderingen. Geloven doe ik dit niet, wat betreft RB, vertrouw toch meer op AM en MB.

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 15:04
    • snailer

      Posts: 30.085

      Denk dat ze met de updates heel belangrijke zaken hebben gedaan. Updates mislukten. correlatie tussen de vier grote data gatherers was volledig mis en nu lijken updates wat te doen. Zeg de windtunnel, de computer simulaties. de simulator zelf en de data dat van de circuits terug komt.

      Als de correlatie goed is, dan zal dat altijd helpen voor volgend jaar.

      Was er ook niet zo'n issue bij McLaren? Kan ook een ander team zijn geweest.

      Daarbij. Weet je wie in 2021 als allerlaatste begon aan de 2022 auto? Denk dat het RBR was. Uiteindelijk werd in 2021 de basis gelegd voor de 3 eerste succesjaren van RBR met de huidige regel set.

      De auto zal de issue niet zijn. Dat wordt de motor met hybride component.

      Volgens Joe Saward zou bij RBR de motor meer dan goed zijn. Alleen zou de hybride component niet geweldig zijn.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 15:12

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar