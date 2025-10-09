Max Verstappen voor belangrijke bespreking op Red Bull-fabriek

Na een redelijk succesvolle Grand Prix van Singapore, mag Max Verstappen vandaag weer aan de bak bij Red Bull Racing. De Nederlander is afgereisd naar de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes, waar waarschijnlijk weer een simulator dag op de planning staat.

Verstappen lijkt weer helemaal terug te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. In de afgelopen paar raceweekenden heeft hij zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris flink verkleind. Verstappen won in Italië en Azerbeidzjan, maar finishte afgelopen weekend als tweede in Singapore. Hij hield beide McLarens echter achter zich, en dat zorgt ervoor dat hij weer een beetje kan inlopen. Bij Red Bull gaat het steeds beter, en Verstappen voelt zich ook weer veel fijner.

Milton Keynes

Vandaag meldt hij zich dan ook op de fabriek van Red Bull in het Britse Milton Keynes. Vanochtend vloog hij vanuit het Franse Nice, waar zijn vliegtuig staat, naar het Britse vliegveld van Cranfield. Dit ligt vlakbij Milton Keynes, waar Verstappen zich vanochtend heeft gemeld. Hij zal hier waarschijnlijk een sessie in de simulator afwerken, praten met het personeel en zich voorbereiden op de aanstaande Grand Prix van de Verenigde Staten.

Belangrijk weekend

De race op het Circuit of the Americas in Austin staat over anderhalve week op de planning. Het wordt direct een belangrijk weekend, want in Austin wordt er ook weer een sprintrace verreden. Het weekend daarna staat de Mexicaanse Grand Prix op de planning.

Voor Verstappen is dit het ideale moment om toe te slaan, ook omdat de druk bij McLaren steeds meer begint toe te nemen. In Singapore barstte daar de bom toen Norris en Piastri elkaar raakten, en laatstgenoemde tevergeefs vroeg om een ingreep van de pitmuur.

Verstappen denkt niet aan de titel

Verstappen liet in Singapore wel weten dat hij niet denkt aan de wereldtitel. Bij Red Bull blijven ze zich echter door ontwikkelen, en Verstappen zal vandaag dan ook hard aan de slag gaan in Milton Keynes. Hij vliegt vanavond weer terug richting Nice, om van daar uit door te reizen naar zijn woonplaats Monaco.