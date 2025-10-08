FIA-verkiezingen uitgespeeld: Ben Sulayem zet tegenstanders buitenspel

Autosportfederatie FIA organiseert later dit jaar nieuwe presidentsverkiezingen. Zittend president Mohammed Ben Sulayem wil graag opgaan voor een nieuwe termijn, en hij lijkt met nieuwe regels zijn drie tegenstanders buitenspel te hebben gezet. Hierbij is een rol weggelegd voor de vrouw van voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone.

Ben Sulayem is sinds eind 2021 de president van de FIA. Hij heeft voor de nodige controverse gezorgd door bepaalde regels aan te passen. Onder zijn bewind vertrokken er meerdere kopstukken, en veel mensen zijn hem zat. Voor de presidentschapsverkiezingen van eind dit jaar hebben zich dan ook drie tegenstanders gemeld: Tim Mayer, Laura Villars en Virginie Philipott. Het is echter nog maar de vraag of ze een kans maken.

Afgelopen zomer voerde Ben Sulayem een aantal wijzigingen aan de statuten door, die hem meer macht kunnen geven. Hierdoor is het voor hem makkelijk geworden om aan de macht te blijven, en één van die opties kunnen hem nu in het zadel houden.

Het trucje van de vicepresidenten

Volgens The Race kan Ben Sulayem gebruikmaken van een slimme route. Het is namelijk zo dat presidentskandidaten een lijst moeten aanleveren met mogelijk personeel. Op deze lijst moeten ook zeven vicepresidenten staan, en deze zeven mensen moeten op een lijst staan die zijn goedgekeurd door de FIA. Ze moeten ook worden voorgedragen aan het World Motor Sport Council. De vicepresidenten moeten afkomstig zijn uit verschillende regio's.

Vrouw van Ecclestone

The Race meldt dat Ben Sulayem er hiermee indirect voor heeft gezorgd dat zijn drie kandidaten niet kunnen deelnemen. Op de lijst van de FIA staan namelijk slechts 29 namen, waarvan er slechts één afkomstig is uit Zuid-Amerika. Het gaat hier om Fabiana Ecclestone, de vrouw van Bernie Ecclestone. Aangezien ze al op de lijst van Ben Sulayem staan, is de kans klein dat zijn drie tegenstanders kunnen deelnemen aan de verkiezingen.