FIA-verkiezingen uitgespeeld: Ben Sulayem zet tegenstanders buitenspel
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 18:09
  • comments 25
  • Door: Bob Plaizier

Autosportfederatie FIA organiseert later dit jaar nieuwe presidentsverkiezingen. Zittend president Mohammed Ben Sulayem wil graag opgaan voor een nieuwe termijn, en hij lijkt met nieuwe regels zijn drie tegenstanders buitenspel te hebben gezet. Hierbij is een rol weggelegd voor de vrouw van voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone.

Ben Sulayem is sinds eind 2021 de president van de FIA. Hij heeft voor de nodige controverse gezorgd door bepaalde regels aan te passen. Onder zijn bewind vertrokken er meerdere kopstukken, en veel mensen zijn hem zat. Voor de presidentschapsverkiezingen van eind dit jaar hebben zich dan ook drie tegenstanders gemeld: Tim Mayer, Laura Villars en Virginie Philipott. Het is echter nog maar de vraag of ze een kans maken.

Afgelopen zomer voerde Ben Sulayem een aantal wijzigingen aan de statuten door, die hem meer macht kunnen geven. Hierdoor is het voor hem makkelijk geworden om aan de macht te blijven, en één van die opties kunnen hem nu in het zadel houden.

Het trucje van de vicepresidenten

Volgens The Race kan Ben Sulayem gebruikmaken van een slimme route. Het is namelijk zo dat presidentskandidaten een lijst moeten aanleveren met mogelijk personeel. Op deze lijst moeten ook zeven vicepresidenten staan, en deze zeven mensen moeten op een lijst staan die zijn goedgekeurd door de FIA. Ze moeten ook worden voorgedragen aan het World Motor Sport Council. De vicepresidenten moeten afkomstig zijn uit verschillende regio's.

Vrouw van Ecclestone

The Race meldt dat Ben Sulayem er hiermee indirect voor heeft gezorgd dat zijn drie kandidaten niet kunnen deelnemen. Op de lijst van de FIA staan namelijk slechts 29 namen, waarvan er slechts één afkomstig is uit Zuid-Amerika. Het gaat hier om Fabiana Ecclestone, de vrouw van Bernie Ecclestone. Aangezien ze al op de lijst van Ben Sulayem staan, is de kans klein dat zijn drie tegenstanders kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

Mohammed Ben Sulayem

Reacties (25)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.448

    Corruptie ten top.




    Neem aan dat hij Putin en Kim Jung-un ook op zijn lijstje heeft staan..

    • + 12
    • 8 okt 2025 - 18:23
    • skibeest

      Posts: 1.904

      Andersom bedoel je

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 18:49
    • Larry Perkins

      Posts: 60.498

      De volgende namen staan ook al op de lijst van ome Ben en kunnen niet door de andere drie kandidaten worden gebruikt: Donald J. Trump, Elon Musk, Vladimir Poetin, Benjamin Netanyahu, Xi Jinping, Kim Jong-un, Stefano Domenicali (de parasiet van de Formule 1), Gianni Infantino, ex-minister Faber en natuurlijk Gordon...

      Onder meer Thierry Baudet, Louis Dekker, Douwe Bob en Bolle Jos (Leijdekkers) wachten nog op de juiste aanbieding.

      • + 3
      • 8 okt 2025 - 19:14
    • Larry Perkins

      Posts: 60.498

      Ome Ben heeft ook geregeld dat mijn reactie hier in het f i l t e r is beland...

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 19:46
    • Golf-GTI

      Posts: 1.520

      Miljardair Zelenskij ook niet vergeten

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 20:09
    • Larry Perkins

      Posts: 60.498

      Krijg nou tieten!

      Nu staat mijn oorspronkelijke reactie er toch...

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 20:22
    • monzaron

      Posts: 605

      @Larry > Ome Ben is aardig vandaag en heeft je reactie goedgekeurd :)

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 21:45
    • Larry Perkins

      Posts: 60.498

      Oh, dan krijgt hij ook mijn stem...

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 22:23
    • El Maximo

      Posts: 283

      Van mannen in jurken kun je nu eenmaal niks goeds verwachten.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 22:28
  • Polleken

    Posts: 961

    Ben bang dat we hier niet meer vanaf komen !

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 18:51
  • VER

    Posts: 569

    Dat is te verwachten met die gasten met theedoeken klederdracht heh.. eenmaal aan de macht komen de oude gewoontes tevoorschijn..

    • + 2
    • 8 okt 2025 - 18:53
  • Larry Perkins

    Posts: 60.498

    Elders staat een gedegen artikel over dit onderwerp. Zoek op:
    FIA-verkiezingen op zijn kop gezet, uitdagers van Ben Sulayem uitgesloten

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 18:57
  • gizmo

    Posts: 292

    Wat een vreemde constructie! Dit zou betekenen dat bij een wisseling van president ook een hele lading ander personeel (in elk geval de vice presidenten, maar eventueel ook ander personeel van de lijst van de kandidaat) vervangen worden door andere mensen. Op die manier verlies je ook heel veel continuiteit binnen de organistatie.

    Uiteraard is het niet de bedoeling van de huidige president dat dit gebeurd.

    • + 1
    • 8 okt 2025 - 19:05
  • Rimmer

    Posts: 12.848

    Niemand hoeft verbaasd of opgewonden te zijn.
    Het was destijds al duidelijk wat Ben met de wijzigingen beoogde en het was ook destijds allang duidelijk dat hij hiermee vrijwel onbeperkte macht had gekregen. Iedereen hield zijn mond dicht, niemand kwam in verzet. Slechts een paar mensen durfden het aan te kaarten en die mensen zijn allemaal ontslagen. De rest stond er bij te juichen of te slapen.
    Toen zich enkele maanden geleden mensen gingen melden met het verhaal dat ze kandidowilde worden (waaronder Sainz sr.) heb ik dan ook smakelijk zitten lachen om zoveel onkunde en naïviteit; Alsof er ooit nog eerlijke verkiezingen zouden komen. Dat een Sainz dat nog steeds koet doorhad maakte hem bij voorbaat al ongeschikt want dan begrijp je er dus helemaal niks van. Gelukkig begrijpen die simpele zielen het nu wel. Maar nu is het te laat.
    Zelfde zien we nu gebeuren met Trump. De halve VS ligt nog steeds te slapen en kijkt de andere kant op. Tegen de tijd dat we weer verkiezingen komen is het al te laat en staan ze als schapen te blaten. Iedereen krijgt wat hij verdiend en binnen de FIA is dat een islamitische dictator nadat ze jarenlang aan de hand van een Adolf-sympathisant hebben gelopen. “Zalig zijn de simpelen” zei Jezus ooit.
    Hij was de enige die de zaken op een rijtje had denk ik wel eens.

    • + 5
    • 8 okt 2025 - 19:46
    • Larry Perkins

      Posts: 60.498

      Ik was als eerste NIET verbaasd of opgewonden!

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 19:53
    • Golf-GTI

      Posts: 1.520

      Bij Trump weet je ten minste wie regeert. Bij seniele Biden met de autopen al helemaal niet.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 20:11
    • Lulham

      Posts: 488

      Trump is al vrij lang zo dement als maar zijn kan, Biden is nog altijd een stuk scherper...

      • + 3
      • 8 okt 2025 - 20:21
    • Rimmer

      Posts: 12.848

      Dit bedoel ik dus. Zelfs hier lopen de verdwaasden rond.
      Automatische handtekeningen worden al decennia door presidenten gebruikt. Ook door Trump in zijn eerste termijn maar onze golf rijder is al gebrainwasht met propaganda. Biden was oud en niet meer fysiek geschikt maar regeerde wel volgens de regels en liet het instituut zijn werk doen. Het feit dat je dat niet eens meer kan zien is best triest en typerend voor wat er in de wereld aan de hand is. Maar ik neem je niks kwalijk, je weet simpelweg niet beter en kan denk ik ook niet eens veel beter, zelfs niet als je wil. Misschien kan je solliciteren bij de FIA, ik denk dat er wel een klik is. De affiniteit met autosport is er en dat is het belangrijkste.

      • + 4
      • 8 okt 2025 - 20:21
    • skibeest

      Posts: 1.904

      Ik raak vooral opgewonden als het vrouwtje uit de kleren gaat

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 20:41
    • Golf-GTI

      Posts: 1.520

      Haha rimmer dat is zoals we hier zeggen: völlig daneben 🤭

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 21:21
    • Golf-GTI

      Posts: 1.520

      Heb nog een gouwe ouwe gevonden waar Biden op een G7 meeting in Italië zomaar een andere kant op loopt en Meloni er achter aan moet vangen. En zo zijn er talloze andere voorbeelden van zombie Biden.
      https://youtu(.)be/Qvz8YxShPk8?si=bXE5lbWSPRaIrccG

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 21:29
    • Klus

      Posts: 2.340

      Zowel Biden als Trump zijn marionetten. Als je dat niet doorhebt heb je het gewoon niet begrepen. Zo werkt het hier in Nederland ook. Dat is ook de reden dat het niet uitmaakt welke partij aan de macht is. De agenda is hetzelfde. Alleen op onbelangrijke details wordt er afgeweken.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 21:37
    • Golf-GTI

      Posts: 1.520

      Agenda’s zijn niet hetzelfde klus. Biden heeft de zuidgrens wagenwijd geopend voor illegalen. En Trump heeft hem gesloten

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 21:44
  • Avb1

    Posts: 151

    Alleen de witte racistische mannen zijn hem zat. Doet pijn he dat Moslims het westen hebben ingehaald?? Het is dat er nog steeds te veel racisten zijn anders hadden we nu al alles overgenomen.... Maar stap voor stap de lange termijn daar gaat het om net als wat China doet.

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 22:27
    • MLTG

      Posts: 1.103

      Doe toch eens normaal zeg, wat een reactie. Druipt nogal van de frustraties en als er iemand rasistisch overkomt is dat Avb1 wel

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 22:50

