Mercedes veroorzaakt grote rel in Singapore: Sponsor komt met officieel statement

Mercedes veroorzaakt grote rel in Singapore: Sponsor komt met officieel statement
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 16:46
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes beleefde een succesvol raceweekend in Singapore. George Russell pakte de pole position, en schreef op zondag de race op zijn naam. De CEO van sponsor Petronas mocht met Russell mee naar het podium, en spoot daar enthousiast met de champagne. Dit ontketende een flinke rel, en de CEO gaat nu diep door het stof.

Het team van Mercedes heeft al jaren een nauwe band met de Maleisische oliemaatschappij Petronas. De logo's van het bedrijf staat groot op de auto's, en coureurs Russell en Andrea Kimi Antonelli brachten na de race in Singapore ook een bezoekje aan het hoofdkantoor in Maleisië. 

Feestje op het podium

In Singapore had de CEO van Petronas Tengku Muhammad Taufik een prominente plek gekregen in de pitbox van Mercedes. Hij stond de hele race naast teambaas Toto Wolff, en deelde mee in de feestvreugde na de zege van Russell. Hij mocht namens Mercedes ook de beker voor de winnende constructeur in ontvangst nemen op het podium. Glunderend van trots stond Taufik naast podiumklanten Russell, Max Verstappen en Lando Norris. Na de prijsuitreiking spoot hij enthousiast met de fles champagne in het rond, en vierde hij een feestje met Russell.

Petronas-CEO gaat diep door het stof

Het spuiten met de champagne zorgde voor de nodige ophef in Taufiks thuisland Maleisië. Het rondspuiten met alcohol werd als aanstootgevend gezien, en de CEO van de sponsor van Mercedes ging diep door het stof in een statement: "Ik erken dat mijn impulsieve uitbundigheid bij het vieren van dat moment na de overwinning mogelijk misplaatst was."

"Alhoewel ik zeer duidelijk kan aangeven dat ik geen alcohol heb gedronken op het podium, had ik me als moslim bewust moeten zijn van de gevoeligheden die gepaard gaan met het deelnemen aan dergelijke festiviteiten. Ik wil mijn excuses aanbieden voor de onbedoelde beledigingen die ik heb geuit en ik neem de volle verantwoordelijkheid."

Rozenwater

De Formule 1 houdt normaal gesproken rekening met de lokale cultuur van waar de races worden georganiseerd. In races in Islamitische landen in het Midden-Oosten wordt er niet met champagne gespoten, maar met bijvoorbeeld rozenwater. 

Snorremans

Posts: 43

Lijk me een zeer gezellig land om te wonen...🥴

  • 2
  • 8 okt 2025 - 17:20
F1 Nieuws Mercedes GP Singapore 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 43

    Lijk me een zeer gezellig land om te wonen...🥴

    • + 2
    • 8 okt 2025 - 17:20

